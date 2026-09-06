Dự đoán tỷ số Arsenal - Chelsea: Đỉnh cao đấu trí Arteta - Alonso, đi tìm “vua London”

Đội bóng Thứ hạng ở Ngoại hạng Anh Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Arsenal Hạng 2 2 2 0 0 4 0 Chelsea Hạng 4 2 2 0 0 7 5

Derby đỉnh cao, tìm đội dẫn đầu cuộc đua

Arsenal mở màn hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League theo cách đầy thuyết phục với hai chiến thắng cùng tỷ số 2-0. Sau hai vòng đấu, họ là đội để đối thủ tung ra ít cú sút nhất (11) và cũng phải đối mặt với ít pha dứt điểm trúng đích nhất (1).

Arsenal khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng

Sức mạnh phòng ngự của “Pháo thủ” là điều không phải bàn cãi, nhưng việc Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli ra đi trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng khiến chiều sâu hàng công của đội bóng thành London bị đặt dấu hỏi.

Arsenal đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League 2026/27. Nếu hoàn tất mục tiêu này, thầy trò Mikel Arteta sẽ có lần thứ ba trong lịch sử khởi đầu một mùa giải Ngoại hạng Anh bằng ba chiến thắng. Đáng chú ý, trong 21 mùa giải gần nhất, họ mới chỉ một lần làm được điều đó.

Chelsea hành quân tới Emirates với thành tích khởi đầu mùa giải tốt nhất trên mọi đấu trường kể từ 2016/17 - mùa giải đội bóng Tây London toàn thắng cả bốn trận đầu tiên. Dưới triết lý bóng đá tấn công của Xabi Alonso, “The Blues” đã ghi 7 bàn sau hai chiến thắng tại Premier League. Tuy nhiên, việc để thủng lưới tới 5 lần cũng là vấn đề đáng lo ngại.

Enzo Fernández chuyển sang Manchester City trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, nhưng sự xuất hiện của đồng hương Emiliano Martínez có thể mang ý nghĩa lớn hơn.

Hàng thủ Chelsea sẽ đối mặt bài kiểm tra thực sự khi đội bóng hướng tới trận giữ sạch lưới đầu tiên sau 19 trận tại Premier League. Chelsea cũng mới thắng 1 trong 6 chuyến làm khách gần nhất ở giải đấu này, bên cạnh 2 trận hòa và 3 thất bại.

Phong độ 5 trận gần nhất Arsenal Chelsea Aston Villa 0-1 Arsenal Chelsea 4-3 Brighton Arsenal 3-0 Coventry Chelsea 2-0 Luton Arsenal 3-0 Man City Fulham 2-3 Chelsea Arsenal 1-1 Como (pen: 4-3) Chelsea 3-1 Sociedad Arsenal 2-3 Dortmund Johor DT 3-3 Chelsea

Chờ đợi cuộc đấu trí Arteta - Alonso

Cuộc đối đầu tại Emirates không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng đang toàn thắng sau hai vòng Premier League, mà còn là cuộc đấu trí đáng chờ đợi giữa Mikel Arteta và Xabi Alonso. Đây cũng là lần đầu tiên hai người bạn cũ đối đầu trên cương vị HLV tại Premier League.

Những con số thống kê cho thấy Arteta đang có lợi thế rõ rệt về kinh nghiệm cầm quân: Dẫn dắt 355 trận, 220 chiến thắng và 5 danh hiệu, so với 275 trận, 156 chiến thắng và 3 danh hiệu của Alonso.

Thông số so sánh giữa HLV Arteta và Alonso

Tuy nhiên, khoảng cách ấy không đồng nghĩa Chelsea sẽ hoàn toàn lép vế. Alonso đang tạo ra tập thể Chelsea giàu tính tấn công, ghi 7 bàn sau hai trận nhưng cũng để thủng lưới 5 lần. Hệ thống 3-4-2-1 của ông mang đến nhiều phương án gây sức ép, song vẫn bộc lộ khoảng trống ở khả năng kiểm soát và phòng ngự.

Ngược lại, Arteta có trong tay đội hình Arsenal ổn định và được tổ chức chặt chẽ hơn. Bài toán của ông là làm thế nào tận dụng những khoảng trống phía sau hàng thủ Chelsea, đặc biệt khi đối phương dâng cao.

Vì thế, trận đấu có thể được quyết định bởi cuộc chiến giữa khả năng kiểm soát của Arteta và sức tấn công táo bạo của Alonso. Đây sẽ là bài kiểm tra lớn đầu tiên cho triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại Chelsea.

Lịch sử đối đầu gọi tên Arsenal

Kể từ lần đầu tiên chạm trán vào ngày 9/11/1907, Chelsea và Arsenal đã tạo nên 215 trận derby London rực lửa. Trong đó, Arsenal áp đảo với 88 chiến thắng, 61 trận hòa và chỉ 66 lần nhận thất bại trước đại kình địch.

Chelsea (áo xanh) đối diện nhiều khó khăn ở Emirates

Tính riêng kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (từ năm 1992 đến nay), "Pháo thủ" cũng áp đảo khi thắng 29 trận, còn Chelsea thắng 20 trận cùng 20 trận hòa.

Arsenal bất bại trước Chelsea kể từ tháng 8/2021, với 8 chiến thắng và 3 trận hòa. Đặc biệt, trong 4 lần gần nhất Chelsea hành quân tới Emirates tại Premier League, Arsenal toàn thắng với tổng tỷ số áp đảo 11-2.

Đối đầu 10 trận gần nhất 1/3/2026 Arsenal 2-1 Chelsea 4/2/2026 Arsenal 1-0 Chelsea 15/1/2026 Chelsea 2-3 Arsenal 30/11/2025 Chelsea 1-1 Arsenal 16/3/2025 Arsenal 1-0 Chelsea 10/11/2024 Chelsea 1-1 Arsenal 24/4/2024 Arsenal 5-0 Chelsea 21/10/2023 Chelsea 2-2 Arsenal 3/5/2023 Arsenal 3-1 Chelsea 6/11/2022 Chelsea 0-1 Arsenal

Phân tích cầu thủ chủ chốt

Bukayo Saka đã ghi bàn trong cả hai trận Premier League đầu mùa. Nếu tiếp tục nổ súng trước Chelsea, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Alexandre Lacazette mùa 2020/21 ghi bàn trong cả 3 trận đầu tiên của một mùa giải Ngoại hạng Anh cho Arsenal. Saka cũng có khả năng tạo dấu ấn sớm khi 5/6 bàn gần nhất của anh cho CLB được ghi trong hiệp một.

Saka (bên trái) và Palmer hứa hẹn sẽ có màn so tài hấp dẫn

Trong khi đó, Cole Palmer cần thêm một bàn để trở thành cầu thủ nhanh thứ ba trong lịch sử Chelsea cán mốc 50 bàn tại Premier League, sau Jimmy Floyd Hasselbaink và Didier Drogba. Đáng chú ý, 7/8 bàn gần nhất của Palmer được ghi trước phút 60.

Thông tin lực lượng

Arsenal: Không có sự phục vụ của William Saliba và Jurrien Timber. Cristhian Mosquera cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi phải rời sân trong chiến thắng trước Aston Villa.

Chelsea: Moises Caicedo, Jordan Henderson và Marco Palestra đều đang khiến ban huấn luyện đội bóng lo ngại về khả năng thi đấu.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Chelsea: Martínez; Fofana, Lacroix, Colwill; Neto, Gusto, Lavia, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Dự đoán tỷ số

Với phong độ ấn tượng, Arsenal được đánh giá cao hơn nhiều trong trận derby thứ 216. Tuy nhiên, Chelsea cũng có cơ hội của riêng mình, đặc biệt dựa vào hàng công đang có phong độ cao. Vì vậy, đây có thể là trận đấu có nhiều bàn thắng, với kết quả cuối cùng là 3 điểm ở lại với đội chủ sân Emirates.

Kết quả AI dự đoán Arsenal thắng 55% Hòa 25% Chelsea thắng 20%

Dự đoán: Arsenal 3-2 Chelsea