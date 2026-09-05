Đô vật mạnh như vị thần: Vác bò mộng chạy băng băng, 1 ngày ăn hết 1 con bò

Trong lịch sử thể thao nhân loại, chưa từng có một vận động viên nào sở hữu những giai thoại vượt qua mọi giới hạn vật lý và sinh học như Milo xứ Croton. Sống vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên tại miền Nam nước Ý ngày nay (khi đó thuộc thuộc địa Hy Lạp), Milo không chỉ là một nhà vô địch Olympic vĩ đại với 6 lần liên tiếp bước lên đỉnh vinh quang, mà ông còn là biểu tượng bất tử của thứ quái lực chạm ngưỡng thần thánh cùng một sức ăn khiến hậu thế phải rùng mình.

Milo xứ Croton vác bò mộng chạy băng băng quanh đấu trường Olympic cổ đại giữa tiếng reo hò của hàng vạn khán giả

Kỳ tích vác bò mộng chạy băng băng giữa đấu trường

Nói đến Milo xứ Croton, người ta nghĩ ngay đến phương pháp huấn luyện tăng tiến tải trọng (progressive overload) sơ khai và kinh điển nhất lịch sử loài người. Khi còn là một thanh niên, Milo đã nảy ra một ý tưởng điên rồ, ông chọn một con bê nhỏ mới sinh, đặt nó lên vai và vác đi bộ một vòng quanh làng mỗi ngày.

Theo thời gian, con bê nhỏ lớn dần lên thành một chú bò mộng khổng lồ nặng hàng trăm cân. Bản thân cơ bắp, khung xương và sức chịu đựng của Milo cũng phát triển tương ứng theo tốc độ trưởng thành của con vật. Sự kiên trì khổ luyện qua nhiều năm tháng đã nhào nặn nên một quái kiệt có lực cánh tay và bờ vai sắt đá.

Đỉnh cao của giai thoại này diễn ra tại một kỳ Thế vận hội Olympic cổ đại. Trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả đang nín thở vì kinh ngạc, Milo đã nhấc bổng một con bò mộng trưởng thành bốn tuổi, đặt lên vai và bước đi băng băng suốt một vòng quanh đấu trường mà không hề tỏ ra hụt hơi hay nao núng. Hình ảnh gã đô vật vạm vỡ gánh cả một khối thịt khổng lồ di chuyển hiên ngang đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh vô song của người Hy Lạp thời bấy giờ.

Thực đơn kinh hoàng: "Xơi" hết một con bò trong một ngày

Không chỉ gây chấn động bằng những màn phô diễn sức mạnh cơ bắp, Milo xứ Croton còn sở hữu một năng lượng sinh học dị thường. Để duy trì và nuôi dưỡng khối cơ bắp khổng lồ chống chọi lại các đối thủ trên sàn đấu, nhà vô địch Olympic này có một chế độ ăn uống vô cùng khủng khiếp.

Các sử gia cổ đại ghi lại rằng, thực đơn hàng ngày của Milo tương đương với lượng thức ăn của cả một trung đội. Đỉnh điểm của giai thoại ăn uống diễn ra ngay sau màn trình diễn gánh bò quanh sân vận động Olympia. Để ăn mừng chiến thắng và nạp lại năng lượng, Milo được cho là đã hạ gục toàn bộ con bò mộng đó chỉ trong vòng một ngày. Theo các ước tính logic từ giới nghiên cứu, lượng thịt tinh mà ông tiêu thụ trong ngày hôm đó lên tới gần 9kg, đi kèm với đó là một lượng bánh mì và hàng lít rượu vang khổng lồ để trợ tiêu hóa.

Dù các ghi chép cổ đại có thể đã nhuốm màu phóng đại của thời gian, nhưng giới khoa học thể thao hiện đại thừa nhận rằng, với cường độ tập luyện và thể hình của một đô vật hạng siêu nặng thời cổ đại, Milo chắc chắn phải có một hệ tiêu hóa và tốc độ chuyển hóa năng lượng cực kỳ đáng sợ mới có thể dung nạp được lượng protein khổng lồ như vậy.

Bữa ăn kinh hoàng của Milo, ăn hết nguyên con bò mộng trong 1 ngày

Cái chết đầy bi kịch khép lại một huyền thoại

Sở hữu sức mạnh của vị thần và một cuộc đời lẫy lừng không đối thủ trên sàn đấu, thế nhưng cái chết của Milo xứ Croton lại là một bài học đắt giá về sự ngạo mạn trước thiên nhiên.

Giai thoại kể lại rằng, khi đã về già và không còn ở đỉnh cao phong độ, Milo đi bộ một mình trong rừng và bắt gặp một thân cây cổ thụ lớn đang bị thợ đốn củi bỏ dở với một chiếc nêm gỗ găm ở giữa. Muốn thử thách xem thần lực của mình có bị mai một theo năm tháng hay không, ông đã dùng tay không bám vào vết nứt, cố gắng dùng sức mạnh cơ bắp để xé toạc thân cây làm đôi.

Thế nhưng, chiếc nêm gỗ bất ngờ bật ra. Lực đàn hồi cực mạnh của thân cây cổ thụ ngay lập tức khép chặt lại, kẹp cứng hai bàn tay quái lực của Milo vào trong lòng gỗ. Bị mắc kẹt giữa rừng sâu không thể thoát thân, lực sĩ vĩ đại nhất Hy Lạp cổ đại cuối cùng đã phải bỏ mạng khi đêm xuống do bị bầy thú dữ tấn công.

Dù khép lại cuộc đời bằng một bi kịch đau lòng, nhưng cái tên Milo xứ Croton vẫn luôn là một tượng đài kinh điển. Câu chuyện về gã đô vật gánh bò chạy băng băng và thực đơn ăn trọn một con bò một ngày sẽ mãi là tư liệu vàng, truyền cảm hứng cho mọi thế hệ vận động viên sức mạnh về sau.