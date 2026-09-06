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Kết quả bóng đá Al Ittihad - Al Nassr: Cú đúp choáng váng (Saudi Pro League)

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

(Vòng 5 Saudi Pro League) Al Nassr gặp khó khăn lớn trước đối thủ kém họ 4 điểm trên BXH.

Chỉ có chiến thắng mới giúp Al Nassr bằng điểm với đội đầu bảng Al Hilal sau khi hết vòng đấu này. Tuy nhiên Al Ittihad đã vượt lên chỉ sau 4 phút, thủ môn Al-Aqiri và cột dọc cứu Al Nassr khỏi cú dứt điểm của Aouar nhưng Ilenikhena đã đánh đầu bồi đưa chủ nhà dẫn bàn.

Ilenikhena đưa Al Ittihad dẫn 2 bàn chỉ sau hơn 20 phút

Ilenikhena đưa Al Ittihad dẫn 2 bàn chỉ sau hơn 20 phút

Hàng thủ Al Nassr tiếp tục lủng củng, phút 22 họ bắt việt vị hỏng và Ilenikhena đã thoát xuống đón quả lật bóng của đồng đội trước khi song phi ghi cú đúp. Trong khi đó Ronaldo gần như không cựa quậy nổi trước sự kèm cặp của một lúc 2 trung vệ Al Ittihad, nhưng phút 36 anh đã có cú bấm bóng 1 chạm rất nhạy cảm ở trung lộ đưa Joao Felix thoát xuống. Felix bỏ lỡ đối mặt nhưng đã có Angelo sút bồi rút ngắn 1-2.

Bàn gỡ khiến các cầu thủ Al Nassr chơi tích cực hơn và họ đã tạo ra thế hãm thành liên tục ở hiệp 2. Nhưng thủ môn Rajkovic quá hay, anh cản phá một pha thoát xuống sút rất căng của Ronaldo ở phút 57, 4 phút sau anh kịp giơ tay ra đẩy cú đánh đầu cận thành của Angelo.

Sức ép tiếp tục, Samu Costa đánh đầu thẳng vào Rajkovic ở phút 64 và không lâu sau Simakan có một pha đánh đầu khác đi chệch cột dọc. Đến phút 90+1, thời cơ đã đến cho Mane khi anh được Ronaldo nhường cho đường chuyền của Felix, nhưng ở pha thoát xuống Mane lại bấm bóng trúng vào cái đầu bóng loáng của Rajkovic. Al Ittihad bảo toàn thành công thắng lợi 2-1 để rút ngắn khoảng cách với chính Al Nassr còn 1 điểm, trong khi Al Hilal đã hơn Al Nassr 3 điểm sau vòng này.

Tỷ số trận đấu: Al Ittihad 2-1 Al Nassr.

Ghi bàn

- Al Ittihad: Ilenikhena 4' 22'

- Al Nassr: Angelo 36'

Đội hình xuất phát: 

Al Ittihad: Rajkovic, Faris, Kadesh, Pereira, Al-Julaydan, Mukhtar, Lopy, Bergwijn, Aouar, Al-Ghamdi, Ilenikhena.

Al Nassr: Al-Aqidi, Alnajdi, Al-Amri, Simakan, Boushal, Mane, Angelo, Samu Costa, Coman, Felix, Ronaldo.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2026 02:19 AM (GMT+7)
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