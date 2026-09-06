Man City toàn thắng vẫn chưa ổn: Maresca liều lĩnh, cứu cánh tân binh Anderson

3 vòng, 3 chiến thắng, Man City đang tạm đứng đầu bảng Premier League và họ sẽ có sự lạc quan nhất định khi đụng độ MU ở vòng sau. Nhưng nếu xét về phương diện của cá nhân HLV Enzo Maresca, đây không phải một sự khởi đầu ấn tượng và thậm chí gây nhiều nỗi lo.

Haaland ghi bàn, nhưng Anderson mới là cầu thủ hay nhất Man City trước Coventry

Có rất nhiều lỗi cá nhân từ phía đội đương kim Á quân dù Erling Haaland đã ghi bàn duy nhất trong trận thắng Coventry City. Donnarumma chỉ cách vài cm nữa là để cho đường chuyền về của Khusanov đi vọt qua vạch cầu môn, Semenyo chuyền ngang bất cẩn suýt dẫn tới bàn thắng của Awoniyi, và Guehi để đội nhà bị phạt góc khá vô duyên, tất cả đều diễn ra trong hiệp 1.

Coventry có không ít cơ hội mang về 1 điểm, họ ở 30 phút cuối dứt điểm tận 8 lần, gấp đôi số lần họ dứt điểm trong cả trận thua đậm Arsenal. Donnarumma phải dùng đến mặt để cứu thua ở một trong những cơ hội của đối thủ, và bằng cách nào đó các hậu vệ Man City để một mình trung vệ Bobby Thomas có 5 lần dứt điểm, một trung vệ mới mùa đầu tiên đá Premier League.

Sự vô duyên của Coventry không che lấp được việc Man City mong manh thế nào. Nếu thời Pep các vị trí tuyến dưới triển khai bóng dễ và đối phó với pressing tốt bao nhiêu, thì giờ họ lại mong manh bấy nhiêu mỗi khi bị pressing rát. Và khi dẫn bàn họ vẫn không giữ được thế kiểm soát để hạn chế cơ hội từ đối phương.

Trung vệ Bobby Thomas (số 4) của Coventry không ít lần uy hiếp khung thành Man City ở những phút cuối

Cứu cánh cho Man City là vẫn chơi hay, Anderson quá xuất sắc tới mức cứ khi nào tuyến dưới bị áp sát, chuyền cho Anderson là bảo đảm Man City lên được bóng hoặc ít nhất câu quả phạt. Và Man City bắt đầu bị ép từ giây phút Rayan Cherki bị rút khỏi sân.

Có điều gì đó không ổn trong cách sắp xếp của Maresca với đội hình Man City. Ông biết dùng Enzo Fernandez từ hồi ở Chelsea, nhưng trước Coventry có rất nhiều thời điểm Enzo dạt phải và cách khá xa với khu vực bóng đang được triển khai. Các tình huống tổ chức từ sân nhà lên gần như không có Enzo, và nếu không phải vì Anderson quá hay thì có lẽ áp lực đặt lên Man City còn lớn hơn nữa.

Sự chệch choạc trong xử lý bóng của các vị trí hàng thủ, thậm chí hàng tiền đạo, bên phía Man City còn có vẻ bị gây ra bởi họ đổi sang một sự sắp xếp rất khác so với đội hình 4-2-3-1 quen thuộc, nhiều lúc gần như đá giống 3-4-3. Sự thay đổi vị trí kiểu này xảy ra không thực sự đúng thời điểm: Maresca đang cố gò các học trò vào một kiểu đá mà họ chưa quen trong khi đội hình có một số cầu thủ mới.

Enzo Maresca toàn thắng 3 vòng đầu với Man City nhưng lối chơi chưa có sự thuyết phục

Maresca tất nhiên là HLV mới và các HLV mới luôn thử các lựa chọn và bài miếng thi đấu trước khi ổn định một lối đá. Nhưng điều này không có lợi cho phong độ của các cầu thủ: Foden chơi hay khi đá cùng một nhà kiến thiết bên cạnh, trước đây là De Bruyne và giờ là Cherki, nhưng đá một mình thì khá tệ. Bouaddi thì vào sân từ ghế dự bị trước Coventry và các fan City thấy ngay rằng anh này dẫm lên vị trí của Anderson nên tỏ ra kém hiệu quả.

Dẫu sao 3 trận thắng sau 3 vòng cũng là kết quả lý tưởng với bối cảnh hiện tại của Man City. Nhưng sau trận này độ khó sẽ tăng: Porto và MU chờ đón, và sang tháng 9 sẽ có Liverpool, PSG, Aston Villa và Brighton. Những mặt yếu của Man City có vẻ đã bị bộc lộ hơi sớm, và tài cầm quân của Maresca sẽ thực sự bị thử thách ở những trận đấu lớn tới đây.