Nóng nhất thể thao sáng 10/8: Sinner rút lui khỏi Cincinnati Open vì chấn thương

Sinner rút lui khỏi Cincinnati Open vì chấn thương đầu gối

Trong thông báo trên trang ATP, Sinner cho biết anh đã tham khảo ý kiến các bác sĩ và đội ngũ chuyên môn trước khi đưa ra quyết định. Tay vợt người Italia thừa nhận đầu gối phải vẫn gây khó chịu. Dù đã tích cực điều trị, anh chưa sẵn sàng để trở lại thi đấu.

Cincinnati Open khởi tranh vào thứ Năm tuần này, ngay sau khi Canadian Open kết thúc. Sinner cũng đã bỏ lỡ giải đấu tại Canada vì muốn ưu tiên sức khỏe.

Trước khi bước vào mùa sân cứng Bắc Mỹ, Sinner sở hữu chuỗi 6 chức vô địch Masters 1000 liên tiếp. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh phải lần lượt rút khỏi cả Montreal và Cincinnati.

Sự vắng mặt của Sinner càng làm tổn hại lực lượng tại Cincinnati khi Carlos Alcaraz, tay vợt số 2 thế giới, cũng không thể tham dự vì chấn thương cổ tay.

Sinner chưa thi đấu kể từ khi bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon vào tháng trước. Trong khi đó, Alcaraz đã nghỉ thi đấu từ giữa tháng 4, sau khi rút lui khỏi Barcelona Open.

Sinner như “ảo thuật gia”, đối thủ không biết chuyện gì xảy ra

HLV Darren Cahill ví Jannik Sinner như một “ảo thuật gia” trên sân quần vợt, người có thể khiến những vấn đề biến mất trước khi đối thủ kịp nhận ra. Theo chiến lược gia người Australia, sự ổn định đáng kinh ngạc không phải phẩm chất duy nhất giúp Sinner thống trị quần vợt nam.

Sinner đang gặt hái thành công

Tay vợt số 1 thế giới còn sở hữu khả năng thích nghi, thay đổi chiến thuật và bất ngờ tạo ra bước ngoặt. Cahill cho rằng Sinner đôi khi khiến đối thủ tưởng họ đang kiểm soát trận đấu, trước khi tìm ra giải pháp và đảo ngược tình thế. Thậm chí, nụ cười của Sinner cũng có thể “tố cáo” anh vừa thực hiện một màn ảo thuật.

US Open hỗn loạn khi Raducanu cùng 7 tay vợt rút lui

US Open 2026 chưa khởi tranh nhưng đã chịu ảnh hưởng bởi hàng loạt ca rút lui đáng chú ý. Emma Raducanu, nhà vô địch năm 2021 sau khi đi từ vòng loại, sẽ vắng mặt do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương rạn xương do áp lực ở chân phải.

Ajla Tomljanovic cũng quyết định kết thúc mùa giải sớm, trong khi Sebastian Korda không thể góp mặt tại Grand Slam trên sân nhà. Danh sách 8 tay vợt rút lui còn có Irina-Camelia Begu, Victoria Mboko, Hailey Baptiste, Varvara Gracheva và Sonay Kartal. Đây là tổn thất đáng kể trước giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Ferrari mơ Verstappen trở thành đối tác của Leclerc

Ferrari đang sở hữu một trong những cặp tay đua nổi bật nhất F1 với Lewis Hamilton và Charles Leclerc. Tuy nhiên, nếu mùa giải hiện tại là năm cuối của Hamilton tại đội đua Italy, Ferrari sẽ phải tìm người kế nhiệm xứng đáng.

Leclerc đã cam kết tương lai lâu dài với Ferrari, trong khi tương lai Hamilton vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn dù nhiều khả năng anh sẽ thi đấu đến hết năm 2027. Ollie Bearman và Gabriel Bortoleto được xem là những lựa chọn cho tương lai. Dù vậy, trong kịch bản lý tưởng, đội trưởng Frederic Vasseur được cho là muốn đưa Max Verstappen về sát cánh cùng Leclerc.

Salkilld hạ Gamrot bằng đòn siết cổ ở hiệp một

Quillan Salkilld tiếp tục chuỗi trận bất bại tại UFC bằng chiến thắng thuyết phục trước Mateusz Gamrot trong sự kiện UFC Vegas 120. Được đánh giá phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất sự nghiệp, võ sĩ Australia gần như áp đảo đối thủ giàu kinh nghiệm trong phần lớn thời gian.

Sau khi gây sức ép hiệu quả ở thế đứng, Salkilld chuyển sang địa chiến bằng một pha quật ngã chính xác, trước khi chiếm vị trí phía sau Gamrot. Võ sĩ Australia nhanh chóng khóa đòn siết cổ từ phía sau. Gamrot buộc phải đập tay xin thua ở thời điểm 4 phút 25 giây của hiệp đầu, qua đó giúp Salkilld khẳng định vị thế ứng viên đáng chú ý ở hạng nhẹ.