Nóng nhất thể thao tối 9/8: Sabalenka lung lay ngôi số 1 thế giới sau cú sốc Canadian Open

Sabalenka lung lay ngôi số 1 thế giới

Aryna Sabalenka bất ngờ bị loại ở vòng 1/8 Canadian Open sau thất bại trước Ekaterina Alexandrova trong trận đấu kéo dài 3 set với tỷ số 7-6, 4-6, 6-4, qua đó tiếp tục trải qua mùa giải 2026 đầy kỳ lạ với hàng loạt lần sớm dừng bước tại các giải đấu lớn.

Sabalenka sớm dừng bước tại Canadian Open

Elena Rybakina, tay vợt đang đứng số 2 thế giới và gần Sabalenka nhất trên bảng xếp hạng, đang tiến gần đến khả năng soán ngôi tay vợt người Belarus. Nếu đăng quang Canadian Open, giải đấu mà hiện cô được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất, Rybakina sẽ chỉ còn kém Sabalenka 4 điểm trên bảng xếp hạng WTA.

Rybakina sẽ đối đầu Liudmila Samsonova ở vòng 1/8 và đang được tiếp thêm động lực khi chứng kiến nhiều tay vợt hạt giống sớm bị loại tại Canadian Open. Vì vậy, cuộc đua giành vị trí số 1 thế giới có thể trở nên vô cùng sít sao trước thềm Cincinnati Open.

Hamilton được ủng hộ cạnh tranh chức vô địch

Cựu vô địch thế giới hai lần Emerson Fittipaldi muốn chứng kiến Lewis Hamilton cạnh tranh chức vô địch thế giới F1 mùa này.

Bước vào nửa sau mùa giải F1 2026, Hamilton đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng tay đua. Tay đua kỳ cựu người Anh kém Kimi Antonelli 50 điểm và hơn George Russell, đồng đội của Antonelli tại Mercedes, 9 điểm.

Chia sẻ với F1.com, huyền thoại người Brazil nói: “Tôi thực sự hy vọng Lewis cạnh tranh chức vô địch. Sẽ rất tuyệt nếu chứng kiến Lewis và Ferrari mạnh hơn, cạnh tranh sòng phẳng với Mercedes. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra”.

Federer tái xuất tennis vào tháng 10

Mới đây, ban tổ chức Shanghai Masters - giải Masters 1000 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ 5/10 đến 18/10 - xác nhận huyền thoại Rogers Federer sẽ tham dự một sự kiện đặc biệt bên lề giải đấu. Cụ thể, sự kiện có tên "Roger & Friends Celebrity Doubles Match" diễn ra vào ngày 16/10, nơi Federer tham gia trận đánh đôi cùng những cựu tay vợt nam - nữ số 1 thế giới.

Ngoài Federer, những khách mời góp mặt tại sự kiện này còn có huyền thoại tennis nữ Trung Quốc Li Na, 2 anh em cựu tay vợt người Nga Marat Safin và Dinara Safina.

Fonseca đánh bại Casper Ruud, Learner Tien loại Tommy Paul

Ở vòng 1/16 Canadian Open chứng kiến nhiều trận đấu đánh chú ý. Ở đó tài năng trẻ Brazil Fonseca đã đánh bại đàn anh Casper Ruud 7-6, 6-3 để ghi tên mình vào vòng trong. Ở trận đấu khác, Learner Tien tiếp tục phong độ cao khi quật ngã tay vợt Mỹ Tommy Paul nhẹ nhàng sau 2 set 6-3, 6-2.

Sabalenka bất ngờ bị loại

Trong khi đó ở vòng 1/8 giải của nữ cũng ở Canadian Open, hạt giống số 1 Sabalenka bất ngờ thúc thủ trước tài năng trẻ 19 tuổi Ekaterina Alexandrova của Nga. Sau 3 set đấu, Sabalenka chịu gác vợt với các tỷ số 6-7, 6-4 và 4-6 đành dừng bước sớm.

Hé lộ trang phục của Djokovic ở US Open 2026

Djokovic đã được hãng thời trang Lacoste thiết kế trang phục để thi đấu tại US Open 2026. Cụ thể, tay vợt người Serbia sử dụng áo polo với màu chủ đạo là màu đen. Trang phục này khá giống với những gì Djokovic từng mặc ở US Open 2025.

Trang phục mà Djokovic sử dụng ở US Open 2026

Hiện Djokovic vẫn đang mơ giành Grand Slam thứ 25 trong lịch sử. Đã 3 năm trôi qua, tay vợt người Serbia vẫn chưa có thêm danh hiệu nào.

Tiafoe phải phẫu thuật

Frances Tiafoe đã trải qua ca phẫu thuật sau khi các bác sĩ phát hiện anh có một khối u nang. Điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi chấn thương tay buộc anh phải rút lui khỏi giải Montreal Masters. Tiafoe cho biết mọi việc diễn ra tốt đẹp và anh sẽ sớm trở lại.

Alex Eala suýt bật khóc ở Canadian Open

Eala suýt bật khóc khi Caty McNally đánh hụt ở pha tấn công cuối cùng. Điều đó giúp ta vợt người Philippines giành chiến thắng 6-3, 5-7, 6-4 ở Canadian Open. Chia sẻ sau trận, Eala cho hay: "Tôi nghĩ mình đã vượt qua được thử thách đó, nó thực sự rất khó khăn. Đây là một trong những trận đấu mà kết quả có thể nghiêng về bất kỳ bên nào. Tôi nghĩ chiến thắng thực sự phụ thuộc vào những chi tiết nhỏ và một chút may mắn. Vì vậy, hãy dành lời khen ngợi cho McNally, đó là trận đấu thực sự tuyệt vời".

Usyk làm phật lòng người hâm mộ

Usyk muốn kết thúc sự nghiệp của mình bằng trận đấu với Wilder tại Hoa Kỳ, coi trận đấu này như một "điệu nhảy cuối cùng". Giới phê bình coi Wilder là lựa chọn ít rủi ro đối với Usyk: một cái tên lớn, một khoản tiền lớn và dựa trên phong độ gần đây, đó là một trận đấu tương đối an toàn, ít có khả năng gây ra cú sốc. Đó là lựa chọn rất khác so với những gì Usyk đã nói về trận đấu tiếp theo, và cảm giác rằng một huyền thoại này đang chọn lợi nhuận thay vì mạo hiểm. Việc ấy khiến người hâm mộ đau lòng.