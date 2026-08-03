Nóng nhất thể thao sáng 3/8: Sinner được dự đoán giành hơn 20 Grand Slam

Sinner được dự đoán giành hơn 20 Grand Slam

HLV nổi tiếng Rick Macci tiếp tục đưa ra một dự đoán táo bạo khi tin rằng Jannik Sinner có thể giành hơn 20 danh hiệu Grand Slam, qua đó tiến vào nhóm những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.

Sinner có thể giành tới hơn 20 Grand Slam?

Ở tuổi gần 25, Sinner đã sở hữu 5 Grand Slam sau màn thăng tiến ngoạn mục trong ba năm qua. Danh hiệu mới nhất đến tại Wimbledon, nơi tay vợt người Italia bảo vệ thành công chức vô địch. Theo Macci, yếu tố quan trọng nhất quyết định Sinner có thể sánh ngang Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer hay không chính là khả năng duy trì thể trạng khỏe mạnh.

Swiatek chuẩn bị tối đa cho mùa giải sân cứng

Iga Swiatek thừa nhận việc sớm dừng bước tại Wimbledon giúp cô có thêm thời gian chuẩn bị cho mùa giải sân cứng Bắc Mỹ. Đầu tháng 7, tay vợt 6 lần vô địch Grand Slam kết thúc hành trình bảo vệ danh hiệu tại Wimbledon khi thất bại 6-7 (9), 2-6 trước Alexandra Eala ở vòng 3.

Sau giải đấu, Swiatek dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch để tái tạo năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi trở lại tập luyện. Một tháng sau, tay vợt Ba Lan, hiện đứng số 8 thế giới, chuẩn bị tái xuất tại WTA 1000 Toronto.

Mercedes sẵn sàng tạo “siêu đội hình” Verstappen - Antonelli

Toto Wolff thừa nhận Mercedes không loại trừ khả năng xây dựng đội hình gồm Max Verstappen và Kimi Antonelli, trong bối cảnh tương lai của George Russell xuất hiện dấu hỏi. Mercedes đang dẫn đầu cả hai bảng xếp hạng cá nhân và đội đua sau nửa đầu mùa giải ấn tượng.

Đặc biệt, Antonelli thi đấu nổi bật với 6 chiến thắng tại Trung Quốc, Nhật Bản, Miami, Canada, Monaco và Bỉ. Tay đua 19 tuổi đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 50 điểm so với Lewis Hamilton. Trong khi đó, Russell chỉ thắng 2 chặng và mới cán đích thứ 7 tại Hungary.

Uros Medic hạ gục Daniel Rodriguez chỉ sau 30 giây

UFC đã có màn ra mắt tại Serbia với sự kiện UFC Belgrade, trong đó Uros Medic nhanh chóng trở thành tâm điểm khi hạ knock-out Daniel Rodriguez chỉ sau 30 giây. Hai võ sĩ chạm trán trong trận đấu hạng bán trung đáng chú ý, nhưng Medic gần như không cho đối thủ cơ hội chống trả. Chiến thắng bùng nổ tại Belgrade Arena giúp tay đấm Serbia gây tiếng vang lớn và được xem như màn trình diễn đưa anh lên một tầm cao mới.

Vợ và quản lý Anthony Smith lên tiếng sau vụ bắt giữ

Vợ và người quản lý của cựu võ sĩ UFC Anthony Smith đã đưa ra tuyên bố sau khi anh bị bắt hồi đầu tuần. Smith ra trình diện cảnh sát hôm thứ Hai sau khi lệnh bắt được ban hành liên quan đến một vụ việc gia đình xảy ra ngày 26/7.

Anh bị cáo buộc với ba tội danh nghiêm trọng, gồm cố ý hành hung gia đình cấp độ một, đe dọa khủng bố và giam giữ trái phép cấp độ một. Nhà chức trách cho rằng Smith từng đe dọa giết vợ sau một cuộc cãi vã tại quán bar. Smith sau đó được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 USD và bị yêu cầu tránh xa vợ trong thời gian chờ xét xử.