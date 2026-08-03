Trực tiếp họp báo Việt Nam - Indonesia: Thầy Kim xác nhận đã vứt đi "áo trắng xui xẻo"

HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn trước trận Ông từng dự khán trận Indonesia gặp Mozambique tại SVĐ Gelora Bung Karno vào tháng 6 năm ngoái. Trận đấu đó có gợi mở điều gì cho ông không? Việc Indonesia chọn tập ở GBK thay vì sân thi đấu có khiến ông tò mò? HLV Kim Sang Sik: "Tôi từng trực tiếp xem trận đấu đó, nhưng so với hiện tại thì đội hình của Indonesia đã thay đổi khá nhiều, nên dữ liệu từ trận đấu đó không giúp ích quá nhiều cho thời điểm này. Dù vậy, nó cũng giúp tôi hình dung được phong cách bóng đá mà Indonesia muốn triển khai. Việc Indonesia không tập ở sân thi đấu hôm nay cũng là điều dễ hiểu vì đây là sân nhà của họ. Dù họ tập luyện ở đâu thì điều quan trọng nhất không phải là đối thủ chuẩn bị ra sao, mà là chúng tôi thể hiện được tinh thần chiến đấu và sự chuẩn bị của chính mình trên sân". Đánh giá về hàng công của Indonesia, đặc biệt là mối đe dọa từ tiền đạo đã ghi 4 bàn (Mitchell Bakker)? HLV Kim Sang Sik: "Chúng tôi đã phân tích kỹ hai trận đấu vừa qua của Indonesia để hiểu cách họ vận hành lối chơi và đưa ra phương án đối phó. Về mặt tấn công, họ có tiền đạo mang áo số 9 (Mitchell Baker) tận dụng thể hình rất tốt trong các tình huống không chiến, cùng với cầu thủ mang áo số 19 (Thom Haye) sở hữu những đường chuyền quyết định rất hay. Về phòng ngự, họ chơi áp sát và chuyển trạng thái nhanh khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hàng thủ ĐT Việt Nam cũng chơi tốt khi chưa để thủng lưới bàn nào sau 2 trận. Các cầu thủ của tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Chúng tôi không đối đầu với tư cách cá nhân mà thi đấu như một tập thể gắn kết để trở nên mạnh mẽ hơn". Nếu chỉ hòa, Việt Nam có nguy cơ bị loại. Quyết tâm giành chiến thắng của ông thế nào? Và ông có tiếp tục mặc áo sơ mi đen thay vì sơ mi trắng như trận trước không? HLV Kim Sang Sik: "Chúng tôi đến đây không phải để kiếm 1 điểm mà là để giành trọn 3 điểm. (Cười) Về chiếc áo sơ mi, tôi biết nhiều CĐV nói rằng việc tôi mặc áo trắng ở trận gặp Singapore mang lại kết quả không may mắn. Dù Indonesia có mặc màu áo nào ngày mai, nếu họ không mặc áo đen thì tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi đen này".