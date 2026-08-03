Trực tiếp họp báo Việt Nam - Indonesia: Thầy Kim xác nhận đã vứt đi "áo trắng xui xẻo"
HLV Kim Sang Sik tiết lộ ông đã vứt đi chiếc áo trắng mặc trong trận hòa Singapore.
HLV Kim Sang Sik có cuộc tiếp xúc với các phóng viên sau trận đấu Indonesia - Việt Nam. Trong một trong những trận đấu quan trọng nhất của bảng A tại AFF Cup 2026, ĐT Việt Nam đã thắng đậm 3-0 trên sân khách nhờ các bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son, qua đó đánh chiếm ngôi đầu bảng.
ĐT Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể so với trận hòa Singapore, khi trước đối thủ chính của bảng, HLV Kim Sang Sik lại không tung Văn Hậu, Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải vào đá chính. Dù vậy những thay đổi của ông, trong đó nổi bật nhất là Hai Long, đã tạo ra đột biến, và HLV Kim Sang Sik có thể sẽ giải thích vì sao ông đưa ra những lựa chọn đó.
Khác với trận hòa Singapore, trận này HLV Kim Sang Sik mặc áo đen và ông đã tiết lộ với các phóng viên rằng ông đã bỏ chiếc áo trắng mặc ở Mỹ Đình: "Tôi ném cái áo trắng đó đi rồi. Tôi đã phải giải thích vì sao với vợ tôi".
HLV Kim Sang Sik: "Thực ra sự chuẩn bị của cả 2 trận, trận này lẫn trận gặp Singapore, chúng tôi đều không làm gì khác biệt cả. Nhưng các cầu thủ được trao cơ hội hôm nay đã chơi hết mình và rất ấn tượng, nhất là Hai Long".
"Trương Tiến Anh cũng đá rất hay, cậu ấy di chuyển rất nhiều và đó là điều chúng tôi rất cần để vận hành chiến thuật. Tiến Anh là một cầu thủ lớn của đội tuyển và hôm nay rất nhiều cơ hội được cậu ấy góp phần tạo ra".
HLV Kim Sang Sik: "Đây là trận đấu rất khó khăn trên sân khách và chúng tôi đã thể hiện hết mình để có chiến thắng. Với 3 điểm này thì tình hình của chúng tôi đang rất tươi sáng".
"Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Cũng xin cảm ơn các CĐV ở đây và ở nhà đã cố vũ cho đội tuyển. Giờ sự tập trung của chúng tôi sẽ là dành cho trận tiếp theo".
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HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn trước trận
Ông từng dự khán trận Indonesia gặp Mozambique tại SVĐ Gelora Bung Karno vào tháng 6 năm ngoái. Trận đấu đó có gợi mở điều gì cho ông không? Việc Indonesia chọn tập ở GBK thay vì sân thi đấu có khiến ông tò mò?
HLV Kim Sang Sik: "Tôi từng trực tiếp xem trận đấu đó, nhưng so với hiện tại thì đội hình của Indonesia đã thay đổi khá nhiều, nên dữ liệu từ trận đấu đó không giúp ích quá nhiều cho thời điểm này. Dù vậy, nó cũng giúp tôi hình dung được phong cách bóng đá mà Indonesia muốn triển khai.
Việc Indonesia không tập ở sân thi đấu hôm nay cũng là điều dễ hiểu vì đây là sân nhà của họ. Dù họ tập luyện ở đâu thì điều quan trọng nhất không phải là đối thủ chuẩn bị ra sao, mà là chúng tôi thể hiện được tinh thần chiến đấu và sự chuẩn bị của chính mình trên sân".
Đánh giá về hàng công của Indonesia, đặc biệt là mối đe dọa từ tiền đạo đã ghi 4 bàn (Mitchell Bakker)?
HLV Kim Sang Sik: "Chúng tôi đã phân tích kỹ hai trận đấu vừa qua của Indonesia để hiểu cách họ vận hành lối chơi và đưa ra phương án đối phó. Về mặt tấn công, họ có tiền đạo mang áo số 9 (Mitchell Baker) tận dụng thể hình rất tốt trong các tình huống không chiến, cùng với cầu thủ mang áo số 19 (Thom Haye) sở hữu những đường chuyền quyết định rất hay. Về phòng ngự, họ chơi áp sát và chuyển trạng thái nhanh khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, hàng thủ ĐT Việt Nam cũng chơi tốt khi chưa để thủng lưới bàn nào sau 2 trận. Các cầu thủ của tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Chúng tôi không đối đầu với tư cách cá nhân mà thi đấu như một tập thể gắn kết để trở nên mạnh mẽ hơn".
Nếu chỉ hòa, Việt Nam có nguy cơ bị loại. Quyết tâm giành chiến thắng của ông thế nào? Và ông có tiếp tục mặc áo sơ mi đen thay vì sơ mi trắng như trận trước không?
HLV Kim Sang Sik: "Chúng tôi đến đây không phải để kiếm 1 điểm mà là để giành trọn 3 điểm. (Cười) Về chiếc áo sơ mi, tôi biết nhiều CĐV nói rằng việc tôi mặc áo trắng ở trận gặp Singapore mang lại kết quả không may mắn. Dù Indonesia có mặc màu áo nào ngày mai, nếu họ không mặc áo đen thì tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi đen này".
Nước chủ nhà Indonesia huy động lực lượng lớn cảnh sát để đảm bảo an toàn cho trận "chung kết" bảng A, AFF Cup.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/08/2026 21:20 PM (GMT+7)