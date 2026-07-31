Nóng nhất thể thao sáng 31/7: Zverev sợ đấu Djokovic hơn so với Federer

Zverev sợ đấu Djokovic hơn so với Federer

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Zverev được hỏi ai là đối thủ khó nhằn nhất trong sự nghiệp của anh và câu trả lời của tay vợt người Đức rất thú vị.

Cụ thể, Zverev cho hay: "Đối thủ khó nhằn nhất mà tôi từng đối mặt là Djokovic. Còn với Roger Federer, thành tích khá tốt, dù tôi cũng đã thua vài trận. Anh ấy chơi với tốc độ rất nhanh, nhưng tôi cũng có khả năng chơi nhanh hơn anh ấy, điều mà anh ấy không thích.

Zverev sợ đấu Djokovic

Tôi đã có chiến thuật để đối phó với Federer và tôi đã thực hiện nó một cách hoàn hảo. Tôi thắng anh ấy nhiều hơn thua. Vào đầu sự nghiệp của tôi, anh ấy đơn giản là quá mạnh về thể lực so với tôi. Tôi quá gầy và không có đủ sức mạnh cần thiết. Các trận đấu của chúng tôi có tỷ số rất sít sao, nhưng cuối cùng tôi luôn bị đuối sức. Mọi thứ thay đổi khi tôi 23 hoặc 24 tuổi. Từ đó trở đi, tôi đã đánh bại anh ta ba hoặc bốn lần liên tiếp".

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