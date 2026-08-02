Nóng nhất thể thao sáng 2/8: Djokovic nhận lời mời bất ngờ trước thềm US Open

Djokovic nhận lời mời bất ngờ trước thềm US Open

Giám đốc giải Winston-Salem Open - ông Jeff Ryan tiết lộ ông rất muốn Novak Djokovic tham dự giải ATP 250 tại Bắc Carolina, diễn ra một tuần trước US Open. Dù việc thu hút các tay vợt hàng đầu vào thời điểm này gần như bất khả thi, Ryan tin sự xuất hiện của Djokovic sẽ tạo hiệu ứng đặc biệt.

Djokovic nhận được lời mời đáng chú ý

Nhà vô địch 24 Grand Slam thường dành tuần trước US Open để nghỉ ngơi, tập luyện và tham gia các hoạt động quảng bá tại New York. Tuy nhiên, Ryan hy vọng Djokovic có thể trải nghiệm Winston-Salem, cộng đồng địa phương và mối liên kết đặc biệt giữa giải đấu với Đại học Wake Forest.

Lewis Hamilton được bênh vực sau chuỗi án phạt

Lewis Hamilton đã nhận tới 4 án phạt trong 3 chặng đua gần nhất, khiến anh gặp nhiều khó khăn và bước vào kỳ nghỉ hè với khoảng cách 50 điểm so với người dẫn đầu Kimi Antonelli.

Tại Silverstone, Hamilton bị phạt vì xuất phát sớm khi nỗ lực chinh phục British Grand Prix. Đến Spa-Francorchamps, anh tiếp tục nhận án phạt 5 giây sau va chạm với George Russell ở vòng đầu. Tại Hungary, Hamilton bị phạt lùi 3 vị trí xuất phát vì cản Oscar Piastri trong vòng phân hạng, trước khi tiếp tục bị phạt vì chạy quá tốc độ trong pit-lane.

Dù 4 án phạt trong thời gian ngắn rõ ràng không phải tín hiệu tích cực, cựu tay đua F1 Christian Danner cho rằng người hâm mộ không cần quá lo lắng.

Dana White lên tiếng về vụ Anthony Smith bị bắt

Giám đôc điều hành giải UFC - ông Dana White khẳng định đây là cái kết đích đáng khi cựu võ sĩ Anthony Smith bị bắt giữ và cáo buộc liên quan đến một cuộc tranh cãi với vợ. Theo MMA Fighting, Smith bị bắt với các cáo buộc hành hung gia đình cấp độ một, đe dọa khủng bố và giam giữ trái phép cấp độ một.

Văn phòng Công tố hạt Sarpy cho biết Smith bị cáo buộc đe dọa giết vợ và nhiều lần cố dùng ô tô đâm cô sau một cuộc tranh cãi tại quán bar ở Gretna, Nebraska. White được hỏi về vụ việc sau lễ cân ký hôm thứ Sáu, trước thềm UFC Belgrade.

Nurmagomedov hạ knock-out Colgan ngay hiệp một

Usman Nurmagomedov đã có màn trình diễn áp đảo khi bảo vệ đai hạng nhẹ PFL trước Archie Colgan trong trận đấu chính tại PFL New York. Đây cũng là trận cuối trong hợp đồng của Nurmagomedov với PFL, trong bối cảnh võ sĩ người Nga được đồn đoán có thể chuyển sang UFC.

Nurmagomedov chủ động sử dụng những cú đá trước và teep vào thân người để làm suy yếu đối thủ. Sau đó, anh tung cú đá trúng đầu khiến Colgan ngã xuống sàn. Colgan đứng dậy nhưng tiếp tục bị hạ lần hai. Lần này, anh không thể tiếp tục và trọng tài phải can thiệp.