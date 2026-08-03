Trực tiếp họp báo Indonesia - Việt Nam: HLV Herdman nói gì về những bàn thua?
HLV Herdman có những chia sẻ gì sau khi Indonesia để thua đậm 0-3 trước ĐT Việt Nam?
HLV John Herdman của ĐT Indonesia có những phát biểu sau trận thua 0-3 của đội bóng ông dẫn dắt trước ĐT Việt Nam. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A của AFF Cup 2026 và các bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long, Xuân Son đã đẩy Indonesia xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng.
HLV John Herdman: "Chúng tôi sẽ phải chấn chỉnh lại cả chiến thuật lẫn tinh thần sau thất bại này. Vị thế của đội đã khó khăn hơn so với lượt đấu trước. Singapore đá rất kết dính và có lợi thế sân nhà. Chúng tôi thì ở vào thế phải thắng, nhưng các cầu thủ đều khao khát thể hiện và thi đấu vì quốc gia".
HLV John Herdman: "Tôi vẫn còn nhiều cảm xúc sau trận và chưa phân tích được nhiều điều. Nhưng nhìn chung chúng tôi đã đá không tốt, bàn thua đến chỉ sau chưa đầy 15 phút và đến quá dễ dàng. Chúng tôi chơi tấn công nhưng cần phải chuyển trạng thái tốt hơn, kiểm soát tốt hơn".
"Những sai lầm là để học hỏi. Toàn đội Indonesia đều hướng tới việc đá nhiều hơn 4 trận ở giải đấu này".
HLV John Herdman: "Xin chúc mừng ĐT Việt Nam, đây là trận đấu khó khăn cho Indonesia và chúng tôi đã chơi không tốt trong khi họ chơi quá hay. Họ đã cải thiện rất nhiều sau trận hòa Singapore. Đây là một thất bại để lại nhiều điều để học hỏi cho chúng tôi, dù nó là kết quả không ai mong muốn nhưng bóng đá là vậy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ đã cổ vũ tới cùng, vẫn còn 1 trận nữa và chúng tôi sẽ cố hết sức".
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HLV Herdman trả lời phỏng vấn sau trận
Mở đầu buổi họp báo, HLV trưởng ĐT Indonesia tiết lộ toàn đội vừa trải qua hành trình kéo dài gần 20 tiếng để trở về Jakarta sau chuyến làm khách trên sân nhà của Timor Leste (Thái Lan). Dù vậy, ông khẳng định các học trò vẫn tràn đầy hứng khởi trước trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội.
“Chúng tôi đã trải qua hành trình kéo dài 19,5 giờ để trở về Jakarta. Đây là cơ hội để toàn đội tiếp tục tiến bộ và giành thêm điểm số. Người hâm mộ, các cầu thủ và ban huấn luyện đều có quyền tự hào với những gì đã làm được. Indonesia ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần và đang có 6 điểm. Tuy nhiên, phía trước là một thử thách thực sự rất khó khăn”, HLV Herdman chia sẻ.
Nhà cầm quân người Anh cho rằng trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng A.
“Đây chính là lý do bạn tham dự những giải đấu như thế này, được đối đầu với những đội bóng mạnh nhất vào thời điểm quan trọng. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ tạo được lợi thế rất lớn ở bảng đấu. Còn với Việt Nam, theo tôi họ cần ít nhất một trận hòa để tiếp tục cuộc đua. Vì vậy, đây sẽ là trận đấu rất đáng chờ đợi với người hâm mộ cũng như các cầu thủ”.
Đáng chú ý, HLV Herdman không ngần ngại gọi ĐT Việt Nam là đối thủ khó nhất mà Indonesia phải đối mặt kể từ đầu giải.
Nước chủ nhà Indonesia huy động lực lượng lớn cảnh sát để đảm bảo an toàn cho trận "chung kết" bảng A, AFF Cup.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/08/2026 21:20 PM (GMT+7)