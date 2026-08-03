Trực tiếp họp báo Indonesia - Việt Nam: HLV Herdman nói gì về những bàn thua?

HLV Herdman trả lời phỏng vấn sau trận Mở đầu buổi họp báo, HLV trưởng ĐT Indonesia tiết lộ toàn đội vừa trải qua hành trình kéo dài gần 20 tiếng để trở về Jakarta sau chuyến làm khách trên sân nhà của Timor Leste (Thái Lan). Dù vậy, ông khẳng định các học trò vẫn tràn đầy hứng khởi trước trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội. “Chúng tôi đã trải qua hành trình kéo dài 19,5 giờ để trở về Jakarta. Đây là cơ hội để toàn đội tiếp tục tiến bộ và giành thêm điểm số. Người hâm mộ, các cầu thủ và ban huấn luyện đều có quyền tự hào với những gì đã làm được. Indonesia ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần và đang có 6 điểm. Tuy nhiên, phía trước là một thử thách thực sự rất khó khăn”, HLV Herdman chia sẻ. Nhà cầm quân người Anh cho rằng trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng A. “Đây chính là lý do bạn tham dự những giải đấu như thế này, được đối đầu với những đội bóng mạnh nhất vào thời điểm quan trọng. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ tạo được lợi thế rất lớn ở bảng đấu. Còn với Việt Nam, theo tôi họ cần ít nhất một trận hòa để tiếp tục cuộc đua. Vì vậy, đây sẽ là trận đấu rất đáng chờ đợi với người hâm mộ cũng như các cầu thủ”. Đáng chú ý, HLV Herdman không ngần ngại gọi ĐT Việt Nam là đối thủ khó nhất mà Indonesia phải đối mặt kể từ đầu giải.