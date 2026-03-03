Thua đau Nam Định, Ninh Bình lập tức sa thải HLV người Tây Ban Nha

Tối ngày 2/3, đội bóng cố đô Hoa Lư đã chính thức xác nhận chia tay HLV Gerard Albadalejo sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng. Quyết định được đưa ra chỉ đúng 1 ngày ngay sau trận thua ngược đầy tiếc nuối trên sân Thiên Trường trước Thép Xanh Nam Định, nơi Ninh Bình từng dẫn trước hai bàn nhưng vẫn trắng tay khi trận đấu khép lại.

CLB Ninh Bình chính thức thông báo chia tay HLV Albadalejo.

Ở màn so tài này, Ninh Bình khởi đầu thuận lợi khi Thanh Thịnh và Hoàng Đức lần lượt lập công giúp đội khách dẫn 2-0. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ phía Nam Định trong hiệp hai khiến hàng thủ Ninh Bình bộc lộ nhiều sai sót, nhận liền 3 bàn thua và đánh mất chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay.

Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Ninh Bình tại V-League mùa này. Từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, đội bóng cố đô rơi xuống vị trí thứ ba, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 8 điểm và đứng trước nguy cơ bị nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

Ngay sau khi thông tin chia tay HLV người Tây Ban Nha được công bố, CLB Ninh Bình cũng đăng tải thông báo tri ân HLV Gerard Albadalejo cùng trợ lý Josep Maria Roma vì những đóng góp trong thời gian làm việc tại đội bóng.

Thông báo của CLB Ninh Bình có đoạn: “Trong giai đoạn lượt đi mùa giải 2025/26, HLV Gerard Albadalejo và trợ lý Josep Maria Roma đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, góp phần giúp đội bóng đạt được những kết quả tích cực.

Ban huấn luyện không chỉ truyền đạt chiến thuật, kỹ năng thi đấu mà còn xây dựng tinh thần đoàn kết – yếu tố được xem là nền tảng sức mạnh của toàn đội. CLB Ninh Bình gửi lời tri ân sâu sắc và chúc hai nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhiều sức khỏe, tiếp tục thành công trên chặng đường phía trước”.

Thông tin từ một lãnh đạo CLB Ninh Bình cho hay, đội bóng này vẫn đang rốt ráo tìm HLV trưởng mới. Theo kế hoạch, đội bóng cố đô sẽ công bố HLV trưởng mới trong vài ngày tới. Tân HLV của CLB Ninh Bình chỉ có ít ngày chuẩn bị trước đội bóng này tiếp đội cuối bảng Đà Nẵng lúc 18h ngày 7/3 trên sân Ninh Bình.

Việc thay tướng giữa mùa cho thấy áp lực thành tích rất lớn tại Ninh Bình, khi đội bóng từng được đánh giá là ứng viên vô địch nhưng đang bất ngờ hụt hơi ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.