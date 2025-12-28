Dàn mỹ nhân thể thao "khổ vì đẹp", gây tranh cãi chuyện trang điểm khi thi đấu

Trong làng thể thao thế giới, việc các vận động viên nữ trang điểm khi thi đấu đang gây tranh cãi gay gắt, chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng việc này không phù hợp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của vận động viên, trong khi bên kia lên tiếng bảo vệ quyền làm đẹp của các nữ VĐV, cho rằng họ hoàn toàn có quyền tự tin khoe sắc trước người hâm mộ và truyền cảm hứng từ sự xinh đẹp của mình.

Wu Yanni thường xuất hiện nổi bật mỗi khi thi đấu điền kinh

Trong bối cảnh đó, phát ngôn mới đây của chuyên gia làm đẹp người Nhật Bản Miha Fukuoka càng làm sôi sục dư luận, khi cô thể hiện quan điểm ủng hộ việc các VĐV nữ trang điểm trong ngày thi đấu. Fukuoka cho rằng việc làm đẹp không chỉ là quyền lợi mà còn là công cụ để các nữ vận động viên tăng cường sự tự tin, từ đó cải thiện hiệu suất thi đấu.

🙅‍♀️💄 Thực trạng vận động viên bị phản ứng về trang điểm

Nhiều VĐV nổi tiếng trên thế giới đã từng phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề vì lựa chọn trang điểm khi thi đấu, như Simone Biles, huyền thoại thể dục dụng cụ người Mỹ, hay các VĐV Trung Quốc như Wu Yanni, Shao Yuqi và Xia Sining. Họ bị khán giả và cư dân mạng đặt câu hỏi về động lực, sự tập trung vào thi đấu cũng như cho rằng trang điểm làm sao nhãng.

VĐV leo núi Nhật Bản, Miho Nonaka cực xinh mỗi lần thi đấu

Tại Nhật Bản, câu chuyện của VĐV nhảy trượt tuyết Sara Takanashi tại Olympic Bắc Kinh 2022 là một ví dụ điển hình. Cô chịu rất nhiều lời lẽ tiêu cực đến mức có người đổ tại việc cô trang điểm khiến phong độ thi đấu yếu kém, dù thành tích của cô rất đáng nể. Điều này thể hiện sự kỳ thị và chuẩn mực đôi khi phi lý khi áp đặt lên nữ vận động viên về ngoại hình.

👩‍🎤✨ Chuyên gia làm đẹp Miha Fukuoka phản bác những người phản đối

Miha Fukuoka, người sáng lập khái niệm “huấn luyện viên sắc đẹp thể thao”, nhấn mạnh rằng cần phải gạt bỏ định kiến phụ nữ không nên làm đẹp khi hoạt động thể thao. Theo cô, “cái đẹp và thể thao có thể cùng tồn tại,” và trang điểm chính là một phần trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân, giúp VĐV cảm thấy mạnh mẽ và hấp dẫn hơn.

Fukuoka từng là cầu thủ bóng đá đại học, người hiểu rõ áp lực khi thi đấu nhưng cô cũng nhận ra rằng chăm sóc vẻ ngoài là cách để tạo động lực tinh thần. Nghiên cứu của Harvard Medical School cũng khẳng định “hiệu ứng son môi” (lipstick effect) có thật, cảm thấy đẹp sẽ làm tăng sự tự tin, giúp người ta thi đấu tốt hơn.

Chuyên gia trang điểm Nhật Bản, ủng hộ các VĐV làm đẹp trước khi tranh tài

Chuyên gia này đang hỗ trợ nhiều vận động viên hàng đầu như tay vợt Kanako Morisaki, vận động viên bắn cung para Tatsuko Aoki hay các cầu thủ nữ bóng đá ở giải Nadeshiko League. Cô cũng chỉ rõ làn sóng chống phân biệt giới trong thể thao đang lên cao, khiến quan điểm áp đặt kiểu cổ hủ ngày càng ít đất sống.

🌸🏅 Các VĐV tiêu biểu dám làm đẹp để tự tin tỏa sáng

Ngoài Sara Takanashi, nhiều ngôi sao thể thao như vận động viên thể dục dụng cụ Simone Biles, vận động viên leo núi thể thao Miho Nonaka, hay karateka Kiyou Shimizu đều chọn trang điểm để khẳng định cá tính và sự nữ tính trên sân đấu. Họ không ngần ngại thể hiện phong cách riêng dù có thể phải đối mặt với tranh luận.

Simone Biles (Mỹ) luôn trang điểm để tự tin thể hiện trước hàng triệu khán giả

Haruka Kitaguchi, vận động viên ném lao từng được ca ngợi vì tạo nên “hiệu ứng chiến thắng” với lớp trang điểm lấp lánh trên sân và phong cách thanh lịch khi xuất hiện tại sự kiện thời trang, cũng là minh chứng cho việc các VĐV ngày càng thoải mái đa dạng hóa hình ảnh của mình.