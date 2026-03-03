Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Luật việt vị mới của HLV Wenger được phê duyệt, gây tranh cãi vì tiền đạo càng dễ ghi bàn

Sự kiện: Arsene Wenger

Luật việt vị mới của HLV Arsene Wenger sẽ đi vào sử dụng từ tháng sau nhưng bị khá nhiều bên phản đối.

Bất chấp sự phản đối của UEFA, mới đây luật việt vị sửa đổi do HLV Arsene Wenger đề xuất đã được Ủy ban bóng đá Quốc tế (IFAB) phê duyệt. Luật này sẽ được đưa vào thử nghiệm từ tháng sau tại giải vô địch Canada trước khi ban hành rộng rãi.

Với luật việt vị mới, mọi phần cơ thể của tiền đạo phải xuống hẳn, không ngang bằng bất cứ phần cơ thể nào của hậu vệ, để bị bắt việt vị

Với luật việt vị mới, mọi phần cơ thể của tiền đạo phải xuống hẳn, không ngang bằng bất cứ phần cơ thể nào của hậu vệ, để bị bắt việt vị

Theo điều luật này, cầu thủ của đội tấn công sẽ chỉ rơi vào thế việt vị khi đứng dưới hẳn cầu thủ cuối cùng của đội phòng thủ. “Dưới hẳn” ở đây là khi toàn bộ các phần cơ thể của cầu thủ đội tấn công đã không còn ngang bằng bất cứ phần cơ thể nào của người đứng cuối cùng bên phía đội phòng ngự, nhưng nếu cầu thủ đội tấn công vẫn có gót chân ngang bằng cơ thể hậu vệ cuối cùng của đối phương thì vẫn chưa việt vị.

Cuối tuần qua, Burnley thua 3-4 trước Brentford ở Premier League và cuối trận Burnley đã bị tước bỏ một bàn thắng gỡ hòa do Jaidon Anthony việt vị. Anthony đã thò vai xuống và bị VAR phát hiện ra, nhưng nếu áp dụng luật việt vị mới, Anthony kể cả rướn thêm nửa người về phía trước thì vẫn chưa việt vị.

Luật việt vị hiện tại vẫn đang cần đến công nghệ để xác định những tình huống rất khó, như trường hợp này của Jaidon Anthony trước Brentford

Luật việt vị hiện tại vẫn đang cần đến công nghệ để xác định những tình huống rất khó, như trường hợp này của Jaidon Anthony trước Brentford

Theo lập luận của HLV Wenger, việc áp dụng luật này sẽ bảo đảm việc bắt việt vị trở nên thuận lợi hơn cho các trọng tài mà không cần công nghệ trợ giúp. Việc thử nghiệm luật này cũng được tiến hành ở các giải đấu ít tiếng tăm và không có VAR hỗ trợ để xác định tính hiệu quả, lẫn sự thuận tiện trong việc áp dụng.

Luật mới chắc chắn sẽ giúp các tiền đạo thuận lợi hơn, nhưng sự thay đổi này đã bị phản đối khá nhiều kể từ lúc Wenger đề xuất. Sự phản đối của UEFA, với nhiều giải đấu lớn trực thuộc tổ chức này, sẽ là vật cản lớn trong việc đưa luật mới vào ban hành.

Tranh cãi Liverpool thắng nhờ bàn thắng "ma": Van Dijk đã việt vị hay chưa?
Tranh cãi Liverpool thắng nhờ bàn thắng "ma": Van Dijk đã việt vị hay chưa?

Tổ VAR khiến nhiều người ngỡ ngàng khi công nhận bàn thắng của Liverpool vào lưới Nottingham Forest.

Bấm xem >>

02/03/2026 23:48 PM (GMT+7)
