Trực tiếp chuyển nhượng 1/7: Real phá kỷ lục mua Olise, Milan công bố Ramos đắt nhất lịch sử

Theo SPORT, Real Madrid đang chuẩn bị gửi tới Bayern Munich lời đề nghị chuyển nhượng khổng lồ dành cho Michael Olise. Cụ thể, tổng giá trị của gói chuyển nhượng này lên tới 223 triệu euro, bao gồm khoản phí cố định 190 triệu euro cùng 33 triệu euro phụ phí dựa trên các điều khoản về hiệu suất thi đấu.

Số tiền này sẽ vượt qua con số 222 triệu euro mà PSG trả cho Barcelona để mua Neymar vào năm 2017, biến Olise trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá.