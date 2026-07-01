Trực tiếp chuyển nhượng 1/7: Real phá kỷ lục mua Olise, Milan công bố Ramos đắt nhất lịch sử
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng ngày 1/7.
Theo SPORT, Real Madrid đang chuẩn bị gửi tới Bayern Munich lời đề nghị chuyển nhượng khổng lồ dành cho Michael Olise. Cụ thể, tổng giá trị của gói chuyển nhượng này lên tới 223 triệu euro, bao gồm khoản phí cố định 190 triệu euro cùng 33 triệu euro phụ phí dựa trên các điều khoản về hiệu suất thi đấu.
Số tiền này sẽ vượt qua con số 222 triệu euro mà PSG trả cho Barcelona để mua Neymar vào năm 2017, biến Olise trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá.
Trên trang chủ, AC Milan xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền đạo Goncalo Ramos từ PSG theo bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2031. ESPN cho hay, tổng giá trị của thương vụ này lên tới 74 triệu euro, qua biến chân sút người Bồ Đào Nha thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Milan, vượt xa kỷ lục cũ của thương vụ Rafael Leao (năm 2019, 49,5 triệu euro).
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU sẽ không xem xét bất kì lời đề nghị chuyển nhượng nào dành cho Amad Diallo vào mùa hè 2026. Tuyển thủ quốc gia Bờ Biển Ngà nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, nhưng HLV trưởng Michael Carrick vẫn xem anh là nhân tố quan trọng trong đội hình MU.
Trên trang chủ, Monaco thông báo đã chính thức hoàn tất thủ tục mua đứt tiền đạo Ansu Fati từ Barcelona với mức phí 11 triệu euro. Cầu thủ người Tây Ban Nha ký hợp đồng 4 năm với câu lạc bộ Công quốc, có hiệu lực đến tháng 6 năm 2030.
Mùa 2025/26, Fati ra sân 30 trận (13 trận đá chính) trên mọi đấu trường. Tiền đạo 23 tuổi cũng đóng góp 12 bàn tại Ligue I với hiệu suất 110 phút/bàn, tỷ lệ ghi bàn tốt nhất giải đấu hàng đầu nước Pháp.
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè trong ngày 29/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/06/2026 23:22 PM (GMT+7)