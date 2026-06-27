Bê bối thể thao Mỹ: Nữ HLV bị vạch trần "săn tình" học trò suốt 11 năm

Một vụ bê bối tình dục chấn động vừa làm rung chuyển làng thể thao đại học Mỹ (NCAA). Bailey Wigness, HLV trưởng đội bóng chày nữ Gardner-Webb đã chính thức bị sa thải sau khi lộ loạt góc khuất ghê rợn: Lợi dụng quyền lực để ép các nữ sinh viên quan hệ tình cảm.

HLV Bailey Wigness

Chiêu trò thao túng tâm lý tinh vi

Theo điều tra độc quyền từ các tờ báo thể thao hàng đầu như Softball on SI và BroBible, vụ việc không chỉ dừng lại ở một vài tin nhắn tán tỉnh thông thường. Cựu HLV Bailey Wigness bị cáo buộc đã thiết lập một "quy trình" săn mồi cực kỳ chuyên nghiệp và đáng sợ kéo dài hơn một thập kỷ, đi qua 3 trường đại học khác nhau (Boise State, Đại học South Carolina-Beaufort và Gardner-Webb).

Kịch bản đen tối được các nạn nhân vạch trần bao gồm:

- Cô lập con mồi: Wigness tìm cách tách các nữ vận động viên mục tiêu ra khỏi tập thể và gia đình.

- Tấn công tình cảm: Dùng danh nghĩa HLV để tiếp cận, chăm sóc đặc biệt rồi chuyển sang gạ gẫm yêu đương.

- Hủy hoại người phản kháng: Bất kỳ ai phát hiện ra sự việc hoặc từ chối tình cảm đều phải nhận cái kết đắng. Họ ngay lập tức bị tước học bổng NCAA, cấm thi đấu hoặc bị trục xuất thẳng tay khỏi đội bóng.

Cái kết ê chề cho kẻ lạm quyền

Dù một vài học trò cưng vẫn lên tiếng bênh vực Wigness là "người cố vấn tuyệt vời", nhưng làn sóng phẫn nộ từ các cựu học sinh và phụ huynh đã ép Ban giám đốc Đại học Gardner-Webb phải hành động.

Để xoa dịu dư luận trước khi vụ việc bùng nổ thành một cuộc khủng hoảng truyền thông lớn hơn, nhà trường đã âm thầm đình chỉ công tác của Wigness ngay trong mùa giải. Đến nay, hợp đồng của cô đã chính thức bị hủy bỏ. Ngay lập tức, chiếc ghế nóng đã được bàn giao cho chiến lược gia mới Blake Burns nhằm xóa sạch vết nhơ của người tiền nhiệm.

Bê bối của Bailey Wigness một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh nhức nhối về mặt trái của thể thao học đường, nơi ranh giới giữa "người thầy" và "kẻ săn mồi" trở nên quá mong manh khi nắm trong tay quyền lực tuyệt đối đối với tương lai của các vận động viên trẻ.