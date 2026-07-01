Nóng Tottenham vượt MU, chiêu mộ Fernandes giá kỷ lục 85 triệu bảng

Tottenham vượt MU, chiêu mộ Fernandes giá kỷ lục 85 triệu bảng

Theo nguồn tin từ nhà báo David Ornstein (The Athletic), Tottenham đã chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Mateus Fernandes (West Ham) sau khi vượt qua sự cạnh tranh từ nhiều đội bóng, bao gồm cả MU.

Cụ thể, đội bóng thành London đưa ra lời đề nghị cao nhất dành cho West Ham, với mức phí chuyển nhượng 85 triệu bảng Anh, vì vậy Mateus Fernandes quyết định chuyển đến thi đấu cho đội bóng phía bắc London.

Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Mateus Fernandes

Hiện bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Tottenham là tiền đạo Dominic Solanke, người được mua từ Bournemouth với giá 65 triệu bảng vào tháng 8/2024. Nếu chi 85 triệu bảng để sở hữu Fernandes, Tottenham sẽ thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới của câu lạc bộ.

Tiền vệ 21 tuổi nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn trong kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, West Ham kiên quyết giữ mức định giá 85 triệu bảng và cuối cùng Tottenham là đội đáp ứng được yêu cầu.

Về phía MU, mức phí chuyển nhượng cùng các điều khoản lương thưởng của Fernandes vượt quá giới hạn mà đội bóng này sẵn sàng chi trả. Vì vậy, "Quỷ đỏ" sẽ chuyển hướng sang những mục tiêu khác, tiếp tục áp dụng chiến lược kiên nhẫn từng mang lại hiệu quả trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

Bản hợp đồng chất lượng cho tuyến giữa

Trong mùa giải 2025/26 đầy khó khăn của West Ham, Fernandes vẫn là một trong những cầu thủ nổi bật nhất. Anh ra sân 36 trận tại Ngoại hạng Anh, để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi.

Thống kê cho thấy, Fernandes tạo ra 37 cơ hội tại giải Ngoại hạng Anh 2025/26, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Tottenham nào, ngoại trừ hậu vệ Pedro Porro (53 cơ hội). Trong 2 mùa giải khoác áo Southampton và West Ham, tiền vệ người Bồ Đào Nha chứng minh khả năng hòa nhập nhanh chóng với môi trường Ngoại hạng Anh và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, Tottenham đã tăng cường hàng phòng ngự với các bản hợp đồng gồm Van Hecke, Marcos Senesi và Andy Robertson. Giờ đây, họ tiếp tục chuyển trọng tâm sang hàng tiền vệ, khu vực được xem là điểm yếu trong nhiều mùa giải gần đây.

Ngoại trừ chức vô địch Europa League 2024/25, 2 mùa giải gần đây là quãng thời gian không thành công của Tottenham. Tuy nhiên, hoạt động tích cực và quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 cho thấy "Gà trống" đang hướng tới tham vọng trở lại vị thế đội bóng lớn dưới thời HLV Roberto De Zerbi.