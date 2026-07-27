Liverpool nhắm chiêu mộ Barcola, PSG hét giá đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Liverpool sẽ phải phá kỷ lục chuyển nhượng của Ngoại hạng Anh nếu muốn chiêu mộ Bradley Barcola, bởi PSG định giá cầu thủ chạy cánh này ở mức 145 triệu bảng. Kỷ lục hiện tại được chính "The Kop" thiết lập khi họ chi 125 triệu bảng để mang về Alexander Isak.

PSG đòi giá cao ngất ngưởng cho trường hợp Barcola

Trên thực tế, Liverpool quan tâm đến Barcola cách đây 1 năm. Một thương vụ trị giá 70 triệu bảng đã được đồn đoán xuất hiện vào thời điểm đó, nhưng cuối cùng đội chủ sân Anfield không muốn ký hợp đồng với bất kỳ ai để cản trở sự tiến bộ của ngôi sao trẻ đang lên Rio Ngumoha.

Ai cũng nhận thấy Barcola muốn rời khỏi PSG dù vô địch Cúp C1 với đội bóng này 2 lần liên tiếp. Anh hiếm khi được đá chính trong những trận đấu lớn dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique, người ưa thích bộ ba tấn công Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia.

PSG cũng đang tìm cách tăng cường sức mạnh ở hai cánh. Họ muốn sở hữu Maghnes Akilouche hoặc Yann Diomande. Nhưng Real Madrid đã đi trước một bước khi đạt thỏa thuận cá nhân với Yann Diomande.

Các đội bóng Anh thực sự đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Morgan Rogers gia nhập Chelsea với giá 117 triệu bảng, trong khi Elliot Anderson hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Man City với giá 116 triệu bảng.

Liverpool đã theo dõi Barcola suốt 4 năm. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, mà chỉ đơn giản là minh chứng cho việc bộ phận tuyển trạch của họ đang làm đúng nhiệm vụ của mình.

Barcola sở hữu tốc độ vượt trội, kiểu tốc độ có thể giúp bất kỳ đội bóng nào mạnh lên. Đó là lý do tại sao có thêm cả Arsenal đang cân nhắc về khả năng chiêu mộ anh. Trong khi đó, Chelsea từng xem xét việc chiêu mộ Barcola trước khi bỏ ra 117 triệu bảng để mua Morgan Rogers.