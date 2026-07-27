Real Madrid chốt xong "bom tấn" Diomande giá 120 triệu euro, khi nào công bố?

Real Madrid chốt xong thương vụ Diomande

Ngôi sao chạy cánh người Bờ Biển Ngà sẽ trở thành cái tên tiếp theo cập bến Bernabeu. Chỉ mới gia nhập Leipzig cách đây một năm với giá 20 triệu euro, Diomande giúp đội bóng Đức thu về khoản lợi nhuận khổng lồ khi giá trị chuyển nhượng được cho là tăng gấp 6 lần. Cầu thủ 19 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Real Madrid và được kỳ vọng trở thành quân bài tấn công đa năng trong đội hình của HLV Jose Mourinho.

Sau khi không thể chiêu mộ Michael Olise vì Bayern Munich kiên quyết giữ chân tuyển thủ người Pháp, bất chấp những thông tin cho rằng cầu thủ này sẵn sàng chuyển đến Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chuyển hướng sang Diomande, một mục tiêu vốn đã nằm trong danh sách theo dõi từ trước. Mới thi đấu khoảng 50 trận ở cấp độ chuyên nghiệp, Diomande vẫn đủ sức gây ấn tượng với hàng loạt ông lớn châu Âu.

Thương vụ này mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Trước hết, Diomande từng đạt được thỏa thuận với PSG, đối thủ lớn nhất của Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng, đội bóng hiện cũng đang tìm cách ngăn cản Real Madrid chiêu mộ Rodri của Man City. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà sẽ làm gia tăng đáng kể tính cạnh tranh trên hàng công, đồng thời phá vỡ thế cân bằng của ba ngôi sao được xem là "bất khả xâm phạm" gồm Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius.

Vinicius và Diomande đều thuộc sự quản lý của công ty đại diện ROC Nation. Đại diện của công ty này sẽ đến Madrid để hoàn tất thương vụ Diomande, đồng thời tìm giải pháp cho tương lai của Vinicius.

Theo kế hoạch, Real Madrid sẽ chính thức công bố bản hợp đồng với Diomande vào thứ Ba (28/7), trước khi toàn đội lên đường sang Áo tập huấn tiền mùa giải. Trong tuần này, thầy trò Mourinho cũng sẽ có trận đấu tập với Leganes, đội bóng cũ của Diomande. CLB này sẽ được hưởng 10% khoản chênh lệch từ giá trị chuyển nhượng của cầu thủ theo thỏa thuận trước đó với Leipzig.

Bản hợp đồng đắt giá thứ ba của mùa hè

Diomande sẽ không góp mặt trong buổi tập trung đầu tiên của Leipzig dưới thời HLV mới Martin Demichelis. Chiến lược gia người Argentina đã triệu tập các cầu thủ vừa tham dự World Cup trở lại tập luyện.

Với mức phí khoảng 120 triệu euro, Diomande trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ ba của kỳ chuyển nhượng mùa hè, phản ánh xu hướng lạm phát mạnh mẽ trên thị trường bóng đá.

Chỉ có Morgan Rogers, người được Chelsea chiêu mộ với giá 138 triệu euro, và Elliot Anderson, gia nhập Man City với mức phí 135 triệu euro, có giá chuyển nhượng cao hơn. Hai thương vụ này cũng chịu ảnh hưởng từ đặc thù của Ngoại hạng Anh, nơi các cầu thủ thuộc nhóm "homegrown" (được đào tạo tại Anh) luôn được định giá cao hơn.

Với thương vụ Diomande, Real Madrid cho thấy sự thay đổi trong chiến lược chuyển nhượng khi ưu tiên những cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Đây cũng được xem là dấu chấm hết cho xu hướng săn lùng những tài năng triển vọng từ các giải đấu như Brazil hay Argentina, từng mang về Endrick và Mastantuono trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

Diomande đánh dấu bước chuyển trong chính sách nhân sự của Real Madrid. Theo những đánh giá từ nội bộ HLV Mourinho, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà được đánh giá cao nhờ sự đột biến và khả năng thi đấu linh hoạt ở cả hai cánh. Dù có thể chơi tốt ở hai hành lang, vị trí sở trường của anh vẫn là cánh phải, khu vực mà Real Madrid từ lâu chưa sở hữu một mẫu cầu thủ có những phẩm chất tương tự.

Bài toán của Real Madrid với Vinicius

Real Madrid hiểu rõ rằng nếu Vinicius cuối cùng không ký hợp đồng mới, CLB sẽ phải tìm cách bán anh trước khi để cầu thủ này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Đồng thời, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng cần tăng cường sức mạnh cho hàng công và trong kịch bản đó, Diomande sẽ là cái tên phù hợp.

Dù ưu tiên hàng đầu của Real Madrid vẫn là gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Brazil, việc chiêu mộ tuyển thủ Bờ Biển Ngà sẽ giúp "Kền kền trắng" chủ động hơn trước mọi tình huống. Thương vụ này cũng có thể trở thành yếu tố để Vinicius cân nhắc liệu anh có muốn tiếp tục gắn bó với màu áo trắng của Real Madrid hay không.