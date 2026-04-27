Đình Bắc khiêm tốn sau cú hat-trick "lịch sử", Công an Hà Nội thẳng tiến ngôi vương

Đình Bắc 4 trận ghi 7 bàn trong màu áo Công an Hà Nội

Tối ngày 26/4, sân Hàng Đẫy chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Nguyễn Đình Bắc trong trận đấu thuộc vòng 20 V-League 2025/26. Đối đầu với đội bóng quê hương SLNA, tiền đạo trẻ này đã bùng nổ dữ dội với một cú hat-trick, góp công lớn vào chiến thắng 4-2 của đội bóng ngành Công an.

Với 3 bàn thắng này, Đình Bắc đã thiết lập một cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành cầu thủ nội đầu tiên lập hat-trick tại một trận đấu trong suốt 5 mùa giải V-League gần nhất. Trước đó, chỉ có những chân sút nhập tịch như Hoàng Vũ Samson hay Nguyễn Xuân Son mới làm được điều tương tự.

Đây cũng là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Đình Bắc tại đấu trường V-League, đưa anh vươn lên nhóm những chân sút tốt nhất giải đấu năm nay với 7 pha lập công. Đáng nể hơn, tất cả 7 bàn thắng này đều được ghi chỉ trong 4 trận đấu gần nhất trong màu áo CAHN.

Chia sẻ đầy khiêm tốn của "người hùng"

Ngay sau trận đấu, trong tiếng hô vang tên mình từ khắp các khán đài Hàng Đẫy, Đình Bắc vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh và khiêm tốn. Khi được hỏi về cảm xúc sau chiến thắng thuyết phục của đội nhà, Đình Bắc chia sẻ: "Thật sự với Công an Hà Nội, trước trận đấu này, ban huấn luyện đề ra với chúng tôi rằng toàn đội còn 7 trận chung kết.

Cả đội phải cố gắng từng trận, không nghĩ đến những trận sau. Chiến thắng và 3 điểm hôm nay là món quà dành tặng cho người hâm mộ luôn ủng hộ đội bóng". Nói về cú hat-trick lịch sử của cá nhân, tiền đạo này không quên gửi lời cảm ơn tới các đồng đội: "Tôi rất vui mừng vì toàn đội đã tạo cho tôi cơ hội, đặc biệt là quả penalty để tôi hoàn thành cú hat-trick của mình. Tôi xin cảm ơn tất cả".

CAHN băng băng về đích, ngôi vương trong tầm tay

Chiến thắng quan trọng kể trên trước SLNA giúp CAHN đứng vững trên đỉnh bảng xếp hạng, nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel lên thành 9 điểm. Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu nữa là hạ màn, cánh cửa bảo vệ ngôi vương đang rộng mở hơn bao giờ hết với thầy trò HLV Mano Polking.

Dù đang nắm lợi thế cực lớn, Đình Bắc khẳng định anh và các đồng đội chưa vội nghĩ đến chức vô địch: "Bây giờ toàn đội chỉ đang cố gắng từng trận đấu một thôi, chưa nghĩ tới danh hiệu gì cả. Chúng tôi sẽ chơi những trận đấu hết mình để cống hiến những gì tốt nhất cho cổ động viên bóng đá Công an Hà Nội".

Trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả, Đình Bắc xúc động: "Nhận được tình cảm của tất cả mọi người là một động lực hết sức to lớn đối với tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đáp lại sự kỳ vọng của tất cả mọi người". Với phong độ "hủy diệt" của Đình Bắc thời gian qua (7 bàn/4 trận), người hâm mộ Công an Hà Nội có quyền tin tưởng vào một cái kết viên mãn cho đội bóng ở mùa giải năm nay.