Trực tiếp bóng đá Chelsea - MU: "Chung kết" top 5, chủ nhà quyết lật ngược tình thế (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 19/4 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Manchester United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Manchester United Manchester United Điểm Sanchez Gusto Fofana Hato Cucurella Caicedo Santos Estevao Cole Palmer Neto Joao Pedro Điểm Lammens Mazraoui Heaven Shaw Dalot Casemiro Ugarte Diallo Fernandes Cunha Sesko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Manchester United Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Caicedo, Santos, Estevao, Cole Palmer, Neto, Joao Pedro Lammens, Mazraoui, Heaven, Shaw, Dalot, Casemiro, Ugarte, Diallo, Fernandes, Cunha, Sesko

Áp lực trước "chung kết top 5"

Tính đến ngày 17/4/2026, cục diện bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. MU hiện đang tạm xếp thứ 3 với 55 điểm sau 32 trận. Dù đang đứng trong Top 3, vị trí của thầy trò HLV Miachel Carrick đang bị lung lay dữ dội sau trận thua sốc Leeds United 1-2 vừa qua. Áp lực từ Aston Villa (hạng 4, cũng có 55 điểm nhưng kém hiệu số) và Liverpool (hạng 5, 52 điểm) khiến "Quỷ đỏ" không còn đường lùi.

Trong khi đó, Chelsea đứng thứ 6 với 48 điểm. Thảm bại 0-3 trước Man City ở vòng 32 ngay tại sân nhà đã đẩy "The Blues" vào thế chân tường. Khoảng cách 7 điểm với MU là con số không nhỏ, nhưng nếu giành chiến thắng đêm nay, họ sẽ thu hẹp cách biệt xuống còn 4 điểm để thắp lại hy vọng vào Top 5 (vị trí có thể có vé Champions League). Ngược lại, một trận thua gần như sẽ chấm dứt giấc mơ bước ra sân chơi danh giá nhất châu Âu của đội bóng thành London.

Quay cuồng vì bài toán nhân sự

Phong độ gần đây của cả 2 đội đều khiến người hâm mộ lo lắng. Chelsea đang trải qua cơn hạn hán bàn thắng kỳ lạ khi không thể xuyên thủng lưới đối phương trong 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Hàng công với những cái tên đắt giá dường như đang mất đi sợi dây liên kết cần thiết. Tuy nhiên, Stamford Bridge vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng nơi họ luôn chơi với 200% khả năng mỗi khi đối đầu các đội bóng trong nhóm "Big 6".

Về phía MU, bài toán đau đầu nhất của HLV Carrick lúc này chính là hàng phòng ngự. Cơn bão chấn thương và thẻ phạt đã lấy đi những quân bài quan trọng nhất của "Quỷ đỏ" trước thềm chuyến hành quân đến London, đặc biệt là bộ đôi Lisandro Martinez và Harry Maguire.

Việc phải chắp vá hàng thủ trong bối cảnh tâm lý vừa bị dội gáo nước lạnh từ trận thua Leeds là thử thách cực đại cho bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Lo "công cùn" hay "thủ rách"?

Chelsea chắc chắn sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu để giải tỏa cơn khát bàn thắng và tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ sứt mẻ bên phía khách. Ngược lại, MU với những mũi khoan tốc độ sẽ chờ đợi những sai lầm từ hàng dâng cao của Chelsea để tung ra đòn hồi mã thương. Đừng quên ở lượt đi mùa này tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" đã giành chiến thắng sát nút 2-1, và đó là cơ sở để các CĐV MU tin vào kết quả có lợi.

Đây là trận đấu mà cả hai đều không được phép thua. Một trận hòa có thể giúp MU giữ vững vị trí trong top 3 thêm một vòng đấu, nhưng với Chelsea, đó chẳng khác nào thất bại. Sự quyết tâm của đội chủ nhà đối đầu với sự thực dụng của đội khách sẽ tạo nên thế trận giằng co và đầy toan tính.

Với việc hàng thủ MU đang suy yếu, còn hàng công Chelsea lại kém duyên, kịch bản về trận hòa có bàn thắng là rất dễ xảy ra. Tất nhiên, trong những trận cầu định đoạt mùa giải như thế này, khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân có thể định đoạt tất cả.