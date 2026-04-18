Ninh Bình vs PVF-CAND 18/04/26 - Trực tiếp
3
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng 18/04/26 - Trực tiếp
1
0
Brentford vs Fulham 18/04/26 - Trực tiếp
0
0
Bayer Leverkusen vs Augsburg
-
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
-
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
-
-
Lorient vs Olympique Marseille
-
-
Napoli vs Lazio
-
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
-
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
-
-
Roma vs Atalanta
-
-
Chelsea vs Manchester United
-
-
Lille vs Nice
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
-
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Aston Villa vs Sunderland
-
-
Everton vs Liverpool
-
-
Nottingham Forest vs Burnley
-
-
Hellas Verona vs Milan
-
-
Monaco vs Auxerre
-
-
Manchester City vs Arsenal
-
-
Bayern Munich vs Stuttgart
-
-
Juventus vs Bologna
-
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
-
-
Lecce vs Fiorentina
-
-
Crystal Palace vs West Ham United
-
-
Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Trực tiếp bóng đá Chelsea - MU: "Chung kết" top 5, chủ nhà quyết lật ngược tình thế (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Chelsea Premier League 2025-26

(2h, 19/4, vòng 33) Chelsea và MU đều hiểu tính chất quan trọng của màn so tài trên sân Stamford Bridge. Vì lẽ đó, hai ông lớn hứa hẹn sẽ bung toàn lực cho trận đấu này.

   

Ninh Bình vs PVF-CAND
Ninh Bình
3
PVF-CAND
0
FPT Play, TV360
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
Hải Phòng
0
FPT Play, TV 360
Brentford vs Fulham
Brentford
0
Fulham
0
FPT Play
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Bayer Leverkusen
-
Augsburg
-
TV360
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Hoffenheim
-
Borussia Dortmund
-
TV360
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Leeds United
-
Wolverhampton Wanderers
-
FPT Play
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Newcastle United
-
AFC Bournemouth
-
FPT Play
Lorient vs Olympique Marseille
Lorient
-
Olympique Marseille
-
On Sports News
Napoli vs Lazio
Napoli
-
Lazio
-
Đang cập nhật
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion
-
FPT Play

Premier League | 2h, 19/4 | Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - MU: "Chung kết" top 5, chủ nhà quyết lật ngược tình thế (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - MU: "Chung kết" top 5, chủ nhà quyết lật ngược tình thế (Ngoại hạng Anh) - 1
Manchester United
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Caicedo, Santos, Estevao, Cole Palmer, Neto, Joao Pedro
Lammens, Mazraoui, Heaven, Shaw, Dalot, Casemiro, Ugarte, Diallo, Fernandes, Cunha, Sesko

Áp lực trước "chung kết top 5"

Tính đến ngày 17/4/2026, cục diện bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. MU hiện đang tạm xếp thứ 3 với 55 điểm sau 32 trận. Dù đang đứng trong Top 3, vị trí của thầy trò HLV Miachel Carrick đang bị lung lay dữ dội sau trận thua sốc Leeds United 1-2 vừa qua. Áp lực từ Aston Villa (hạng 4, cũng có 55 điểm nhưng kém hiệu số) và Liverpool (hạng 5, 52 điểm) khiến "Quỷ đỏ" không còn đường lùi.

Trong khi đó, Chelsea đứng thứ 6 với 48 điểm. Thảm bại 0-3 trước Man City ở vòng 32 ngay tại sân nhà đã đẩy "The Blues" vào thế chân tường. Khoảng cách 7 điểm với MU là con số không nhỏ, nhưng nếu giành chiến thắng đêm nay, họ  sẽ thu hẹp cách biệt xuống còn 4 điểm để thắp lại hy vọng vào Top 5 (vị trí có thể có vé Champions League). Ngược lại, một trận thua gần như sẽ chấm dứt giấc mơ bước ra sân chơi danh giá nhất châu Âu của đội bóng thành London.

Quay cuồng vì bài toán nhân sự

Phong độ gần đây của cả 2 đội đều khiến người hâm mộ lo lắng. Chelsea đang trải qua cơn hạn hán bàn thắng kỳ lạ khi không thể xuyên thủng lưới đối phương trong 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Hàng công với những cái tên đắt giá dường như đang mất đi sợi dây liên kết cần thiết. Tuy nhiên, Stamford Bridge vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng nơi họ luôn chơi với 200% khả năng mỗi khi đối đầu các đội bóng trong nhóm "Big 6".

Về phía MU, bài toán đau đầu nhất của HLV Carrick lúc này chính là hàng phòng ngự. Cơn bão chấn thương và thẻ phạt đã lấy đi những quân bài quan trọng nhất của "Quỷ đỏ" trước thềm chuyến hành quân đến London, đặc biệt là bộ đôi Lisandro Martinez và Harry Maguire.

Việc phải chắp vá hàng thủ trong bối cảnh tâm lý vừa bị dội gáo nước lạnh từ trận thua Leeds là thử thách cực đại cho bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Lo "công cùn" hay "thủ rách"?

Chelsea chắc chắn sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu để giải tỏa cơn khát bàn thắng và tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ sứt mẻ bên phía khách. Ngược lại, MU với những mũi khoan tốc độ sẽ chờ đợi những sai lầm từ hàng dâng cao của Chelsea để tung ra đòn hồi mã thương. Đừng quên ở lượt đi mùa này tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" đã giành chiến thắng sát nút 2-1, và đó là cơ sở để các CĐV MU tin vào kết quả có lợi.

Đây là trận đấu mà cả hai đều không được phép thua. Một trận hòa có thể giúp MU giữ vững vị trí trong top 3 thêm một vòng đấu, nhưng với Chelsea, đó chẳng khác nào thất bại. Sự quyết tâm của đội chủ nhà đối đầu với sự thực dụng của đội khách sẽ tạo nên thế trận giằng co và đầy toan tính.

Với việc hàng thủ MU đang suy yếu, còn hàng công Chelsea lại kém duyên, kịch bản về trận hòa có bàn thắng là rất dễ xảy ra. Tất nhiên, trong những trận cầu định đoạt mùa giải như thế này, khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân có thể định đoạt tất cả.

Lịch đấu “tử thần” chờ MU: 5 trận toàn hiểm họa, khôn lường 2 “chung kết top 5”
Lịch đấu “tử thần” chờ MU: 5 trận toàn hiểm họa, khôn lường 2 “chung kết top 5”

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Leeds United đẩy Manchester United vào thế bấp bênh trong cuộc đua Champions League. Khi phía trước là chuỗi 5...

