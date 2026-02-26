Nóng nhất thể thao chiều 26/2: Tay vợt Đông Nam Á đáng xem hơn Gauff và Sabalenka

Tay vợt Đông Nam Á có sức hút lớn hơn Gauff và Sabalenka

Trong podcast có tên "Nothing Major", Steve Johnson và Sam Querrey đã đưa ra bình luận về sức hút của tay vợt trẻ người Philippines Alexandra Eala.

Querrey hỏi: "Liệu Alexandra Eala có phải tay vợt nữ có sút hút lớn nhất hiện tại không? Cô ấy còn nổi tiếng hơn cả Gauff và Sabalenka chứ".

Johnson đáp lại: "Đúng vậy, thật điên rồ. Cô ấy đang tạo ra hiệu ứng tương tự như Joao Fonseca đã làm được ở làng quần vợt nam năm ngoái. Giống như mọi sân đấu khác, ở Australia, khán đài chật kín người, rồi ở Dubai cũng vậy. Thật điên rồ, thật phi thường. Lượng khán giả mà cô ấy đang thu hút trên toàn thế giới hiện nay thật không thể tin được.

Cả thế giới đều muốn được chứng kiến ​​cô ấy thi đấu. Eala đã từng lên trang bìa tạp chí Vogue, và hiện tại cô ấy cũng đang thi đấu rất tốt. Nếu cô ấy giành được Grand Slam, thì đó sẽ là sự kiện lớn nhất thế giới".

Pacquiao đề ra điều khoản cho trận tái đấu Mayweather

Sau khi Manny Pacquiao và Floyd Mayweather đạt được thỏa thuận tái đấu vào tháng 9 tới, truyền thông Mỹ cho biết phía Pacquiao là bên đã đề xuất thể thức và điều khoản trận đấu boxing. Theo đó hai tay đấm sẽ thi đấu ở hạng cân 66kg và thi đấu trong tối thiểu 10 hiệp. Tận đấu sẽ được chiếu trên Netflix và hai tay đấm sẽ thỏa thuận thêm về tỷ lệ ăn chia doanh thu phát sóng, bên cạnh thù lao "cứng" 50 triệu USD/người.

Giải tennis ở Mexico phải tăng cường cảnh sát

Giải WTA 500 tổ chức tại Merida, Mexico đã phải tăng cường lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn cho các tay vợt lẫn khán giả tới xem. Mặc dù giải này diễn ra ở miền Đông Mexico và tránh xa khỏi khu vực xảy ra bạo lực những ngày qua giữa quân đội nước này với các băng đảng ma túy, chính quyền bang Yucatan đã tăng cường số lượng cảnh sát phục vụ lên gấp 3 lần với số cảnh sát bổ sung được điều đến cả các khách sạn mà các tay vợt cư trú.

Verstappen nhiều khả năng sẽ rời Red Bull

Tin tức tại Hà Lan cho hay với việc Max Verstappen đang tính chia tay đường đua F1 trong những năm tới, khả năng rất cao là ngôi sao này sẽ không gia hạn hợp đồng với đội đua Red Bull. Đáng chú ý là trong hợp đồng có điều khoản cho phép Verstappen rời Red Bull trước thời hạn nếu anh về đích từ thứ 3 trở xuống trên BXH chung cuộc của F1 mùa giải 2026, tức trước khi nghỉ đua anh vẫn có thể chuyển sang một đội đua khác.

Sếp UFC bác bỏ tin sự kiện Nhà Trắng đổi ngày

Chủ tịch UFC Dana White đã lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin sự kiện UFC Nhà Trắng sẽ đổi sang ngày 26/6 tới. Dana White tái khẳng định sự kiện sẽ diễn ra trong ngày 14/6 như kế hoạch ban đầu, đó cũng là ngày sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump.