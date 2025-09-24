Nóng nhất thể thao sáng 24/9: Alcaraz nhận cảnh báo đanh thép, Nadal phải cầu cứu

Alcaraz nhận cảnh báo đanh thép

Năm 2025 chứng kiến Alcaraz đạt phong độ chói sáng: góp mặt ở 3 trận chung kết Grand Slam, vô địch Pháp mở rộng sau màn ngược dòng kinh điển trước Jannik Sinner, phục thù tay vợt Ý tại Mỹ mở rộng để trở lại ngôi số 1 ATP.

Alcaraz thi đấu không quá ấn tượng ở Laver Cup 2025

Tuy nhiên, xen giữa những chiến tích ấy là thất bại tại Wimbledon và mới đây là màn trình diễn dưới sức tại Laver Cup, nơi đội châu Âu thua đội thế giới lần thứ ba liên tiếp.

Bình luận về màn trình diễn của Alcaraz ở Laver Cup 2025, cựu số 1 thế giới Andy Roddick cho rằng việc Alcaraz không thể tỏa sáng là hệ quả tất yếu sau một mùa giải cày ải.

Huyền thoại người Mỹ khẳng định: “Sớm muộn gì cũng phải có lúc chững lại. Tôi nghĩ chúng ta phải dành lời khen cho Carlos, bởi cậu ấy hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một tháng sau US Open rồi kết thúc năm. Nhưng thay vì vậy, cậu ấy vẫn góp mặt ở Laver Cup".

Nadal phát đi “thông điệp đáng lo” gửi người hâm mộ

Huyền thoại quần vợt Rafael Nadal vừa bất ngờ đăng tải thông báo khẩn trên mạng xã hội sau khi phát hiện “một điều bất thường”.

Nadal, người đã tuyên bố giải nghệ tại Davis Cup năm ngoái sau sự nghiệp huy hoàng với 22 danh hiệu Grand Slam, vốn giữ cuộc sống khá kín tiếng kể từ đó. Anh chỉ trở lại công khai tại Roland Garros năm nay trong lễ tri ân, khi được khắc dấu chân vĩnh viễn tại sân Philippe-Chatrier.

Tuy nhiên, tay vợt 39 tuổi cho biết anh phát hiện nhiều video giả mạo sử dụng AI, nhằm mục đích lừa đảo và quảng bá các khoản đầu tư tài chính.

Verstappen mơ về cuộc đua vô địch F1

Max Verstappen vẫn bị coi là “kẻ ngoài cuộc” trong cuộc đua vô địch F1 năm nay, nhưng hai chiến thắng liên tiếp đã giúp anh trở lại cuộc chơi.

Sau khi đăng quang ở Monza, Verstappen tiếp tục giành thắng lợi tại Azerbaijan GP – chiến thắng mang tính bước ngoặt. Ở chặng đua này, cả hai tay đua xếp trên anh đều gặp khó: Lando Norris chỉ về thứ 7, giành 6 điểm, còn Oscar Piastri – người đang dẫn đầu bảng xếp hạng – bị loại ngay vòng 1 vì tai nạn. Kết quả đó giúp Verstappen rút ngắn thêm 25 điểm, mở ra hy vọng cạnh tranh.

Dù vậy, cố vấn Helmut Marko nhấn mạnh rằng Verstappen chỉ nên “bắt đầu mơ” đến danh hiệu vô địch thứ 5 liên tiếp nếu đội đua thực sự chứng minh được sự cạnh tranh tại Singapore GP sắp tới. Đây được coi là chặng đua bản lề để quyết định liệu tay đua Hà Lan có thể lật ngược thế cờ hay không.

Trận Jake Paul – Gervonta Davis có nguy cơ bị hủy

Kế hoạch thượng đài giữa Jake Paul và Gervonta Davis đang rơi vào hỗn loạn sau tuyên bố chính thức từ Rick Thompson, Chủ tịch Ủy ban Thể thao & Giải trí bang Georgia.

Trận đấu biểu diễn dự kiến ngày 14/11 sẽ không còn tổ chức tại Georgia. Ban đầu, Jake Paul – thi đấu hạng cruiserweight – công bố màn so găng cùng Gervonta Davis, tay đấm đang thuộc hạng lightweight. Tuy nhiên, sự chênh lệch cân nặng quá lớn giữa hai võ sĩ đã buộc công ty tổ chức MVP Promotions của Paul phải rút đơn xin giấy phép và các ngoại lệ đặc biệt.