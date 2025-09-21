Nóng nhất thể thao sáng 21/9: Rapper nước Ý xin lỗi Sinner

Rapper nước Ý xin lỗi Sinner

Ca sỹ nhạc rap Fedez đã gửi lời xin lỗi tới Jannik Sinner do lời bài hát của anh có hàm ý chê Sinner “nói tiếng Ý với giọng của Adolf Hitler”, ý chỉ việc Sinner đến từ tỉnh Alto Adige, một vùng tự trị nơi nhiều người dân nói tiếng Đức. Lời bài hát của Fedez đã bị một thành viên hội đồng thành phố Bolzano của tỉnh này tố cáo là hành vi kích động thù hận sắc tộc và đã gửi đơn kiện Fedez, khiến ca sỹ này phải lên tiếng xin lỗi trong một buổi hòa nhạc ở Milan hôm thứ Sáu.

Ca sỹ nhạc rap Fedez

McGregor có thể trở lại ở “UFC White House”

Trước thềm sự kiện UFC White House, Conor McGregor được một số hãng tin cho biết sẽ là võ sỹ được UFC chọn để thi đấu trong trận đấu chính của sự kiện. McGregor đã trở lại danh sách các võ sỹ gửi mẫu xét nghiệm doping thường xuyên của UFC và đã nói mình sẵn sàng đối đầu Michael Chandler trong trận đấu trở lại. Được biết chủ tịch UFC Dana White chọn McGregor bởi Jon Jones dù sẵn sàng nhưng không đáng tin cậy.

Thù lao trận Canelo – Crawford vượt thù lao cả năm của dàn võ sỹ UFC

Nhà báo Dan Hiergesell cho biết trận boxing giữa Canelo Alvarez và Terence Crawford đã mang về mức thù lao lên tới 200 triệu USD cho cả 2 tay đấm, và mức thù lao này đã vượt lên hẳn so với thù lao của toàn bộ 430 võ sỹ thuộc biên chế UFC trong năm 2025, chưa tính những sự kiện còn lại trong năm. Thông tin này càng chứng minh rằng UFC đang trả rẻ như bèo cho các võ sỹ của mình, dẫn tới không ít võ sỹ của công ty này bỏ đi nơi khác, tiêu biểu là Francis Ngannou bỏ đai vô địch để chuyển sang boxing.

Tiền thưởng China Open tăng nhẹ

Ở kỳ 2025, giải tennis China Open sẽ tăng nhẹ số tiền thưởng cho nhà vô địch đơn nữ ở mốc 1.124.380 USD, so với tròn 1,1 triệu USD mà Coco Gauff nhận được sau chức vô địch giải năm 2024. Trong khi đó tay vợt Á quân sẽ được trả 597.890 USD, cao hơn so với 585.000 USD của năm 2024.