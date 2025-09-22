Nóng nhất thể thao sáng 22/9: Huyền thoại John McEnroe khen ngợi Alcaraz hết lời

Huyền thoại John McEnroe khen ngợi Alcaraz hết lời

Huyền thoại quần vợt John McEnroe không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho Carlos Alcaraz, khẳng định tay vợt người Tây Ban Nha là tài năng xuất sắc nhất ông từng chứng kiến ở độ tuổi 22.

Alcaraz thi đấu ấn tượng

Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha vừa vô địch US Open 2025 và nhanh chóng trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng trước Jannik Sinner tại Flushing Meadows giúp anh củng cố vị thế tay vợt dẫn đầu thế hệ mới.

Dù đã bỏ túi 6 danh hiệu Grand Slam, Alcaraz vẫn cho thấy tình yêu mãnh liệt với bầu không khí đồng đội. Anh lập tức tái xuất chỉ ít ngày sau chức vô địch, góp mặt tại Laver Cup ở San Francisco, nơi anh khoác áo đội châu Âu đối đầu đội thế giới.

Huyền thoại McEnroe tiết lộ ông “rất ghen tị” khi thấy Alcaraz có cơ hội trải nghiệm và gặt hái vinh quang sớm đến vậy. Với phong độ hiện tại, Alcaraz không chỉ là ngôi sao sáng của làng quần vợt mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng tiếp theo sau kỷ nguyên của Big Three.

Murray lên tiếng về vụ căng thẳng với Raducanu

Andy Murray tiết lộ anh và Emma Raducanu đã “giải quyết ổn thỏa” sau vụ tranh cãi nảy lửa tại Wimbledon 2024. Ban đầu, cả hai dự kiến đánh đôi nam nữ cùng nhau ở giải Grand Slam trên sân nhà – cũng là trận cuối cùng của Murray tại Wimbledon – nhưng Raducanu đã rút lui ngay trước khi bước ra sân.

Nữ tay vợt trẻ cho biết lý do là “căng cứng cổ tay”, sau khi đã tiến vào vòng 3 đơn nữ rồi thậm chí lọt tới tứ kết, trước khi thất bại trước Lulu Sun. “Tôi đã đưa ra quyết định rất khó khăn khi rút khỏi nội dung đôi nam nữ. Tôi thật sự thất vọng vì rất mong chờ được sát cánh cùng Andy, nhưng tôi phải chăm sóc bản thân”, Raducanu chia sẻ thời điểm đó.

Việc Raducanu từ chối thi đấu đã gây ra làn sóng tranh cãi. Murray được cho là “thất vọng”, trong khi mẹ anh – bà Judy – thẳng thừng miêu tả hành động của Raducanu là “đáng kinh ngạc”. Theo luật của Wimbledon, Murray cũng không thể tìm một đồng đội thay thế.

Sự việc khiến trận đấu chia tay của huyền thoại Vương quốc Anh không thể diễn ra như mong đợi. Dẫu vậy, Murray khẳng định mọi hiểu lầm với Raducanu đã được tháo gỡ.

Quản lý Verstappen gửi tối hậu thư tới Red Bull

Raymond Vermeulen – người đại diện của Max Verstappen – đã làm rõ tương lai của tay đua Hà Lan: anh sẽ không gắn bó trọn sự nghiệp với Red Bull nếu đội đua không thể cung cấp chiếc xe đủ sức cạnh tranh chiến thắng ổn định.

Verstappen hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng tay đua, kém người dẫn đầu Oscar Piastri 94 điểm khi còn 8 chặng đua. Dù đã giành 3 chiến thắng Grand Prix, thành tích ấy phần nhiều nhờ tài năng của anh hơn là sức mạnh chiếc RB21.

Mike Tyson phủ nhận đánh Jake Paul vì tiền

Huyền thoại quyền anh Mike Tyson khẳng định trận tái xuất với Jake Paul không phải vì khoản thù lao khổng lồ, mà xuất phát từ niềm đam mê boxing.

Cách đây 12 tháng, Tyson – khi đó đã 58 tuổi và nhiều hơn đối thủ tới hơn ba thập kỷ – bước lên sàn tại AT&T Stadium (Texas) để đối đầu võ sĩ YouTuber Jake Paul. Trận đấu lập tức dấy lên nhiều tranh cãi, khi phần đông người hâm mộ tin rằng ông chỉ quay lại võ đài để kiếm tiền.

Sau 8 hiệp đấu, Tyson gần như không tung ra được cú đấm đáng kể nào và chấp nhận thua điểm trước Paul. Màn trình diễn khiến không ít khán giả cảm thấy hụt hẫng so với kỳ vọng đặt vào tên tuổi huyền thoại.

Dù bỏ túi khoảng 15 triệu bảng từ trận đấu, Tyson vẫn nhấn mạnh đó không phải động lực chính. Ông chia sẻ bản thân trở lại sàn đấu chỉ vì tình yêu với boxing, chứ không chạy theo lợi nhuận. Hiện tại, Tyson đã đồng ý tham gia một trận đấu biểu diễn cùng Floyd Mayweather trong năm tới.