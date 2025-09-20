Nóng nhất thể thao sáng 20/9: "Djokovic buông bỏ Grand Slam thứ 25 lịch sử"

"Djokovic buông bỏ Grand Slam thứ 25 lịch sử"

Djokovic rất cố gắng để chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp trước khi giải nghệ. Nhưng điều đó rất khó xảy ra, đặc biệt sau khi anh liên tục thất bại trước Alcaraz và Sinner trong năm 2025. Chính "Nole" từng thừa nhận bản thân rất khó để đối chọi lại 2 đối thủ này ở thế thức đánh tối đa 5 set.

HLV nổi tiếng Patrick Mouratoglou đánh giá Djokovic thực sự đã buông bỏ mục tiêu chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp: "Djokovic là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, không có gì nghi ngờ điều đó. Nhưng nhìn cậu ấy bày tỏ sự rụt rè, tôi cảm thấy tay vợt này quyết định buông bỏ Grand Slam thứ 25. Nếu Djokovic không tin bản thân làm được, thì nó sẽ không xảy ra".

Vợ chồng nhà Filler nhận hơn 1 tỷ đồng cho chức vô địch đôi nam nữ pool 10 bi thế giới

Trong trận chung kết giải Box Billiards Mixed Doubles Open 2025 (10 bi, đôi nam nữ) diễn ra tối ngày 19/9 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), vợ chồng Joshua Filler và Pia Filler đã vượt qua đối thủ Ko Ping Chung và Chou Chieh-yu để lên ngôi vô địch.

Với sự ăn ý trong lối chơi và khả năng dứt điểm chính xác ở thời điểm quyết định, Joshua và Pia Filler đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng set đầu tiên với tỉ số 4-2. Sang set 2, bộ đôi đến từ Đức tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và giành thắng lợi với tỉ số 4-1, qua đó khép lại trận chung kết với tỉ số 2-0 chung cuộc.

Chức vô địch giúp vợ chồng nhà Filler mang về 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) tiền thưởng. Trước đó ở vòng bán kết, vợ chồng Filler có màn thể hiện ấn tượng khi đánh bại đôi Seo SeoA và Capito (Hàn Quốc/Philippines) với tỉ số 2-0.

Billiards Mixed Doubles Open 2025 là một trong những giải đấu thuộc chuỗi sự kiện billiards quốc tế lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam, cùng với giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open. Chuỗi giải diễn ra từ ngày 17-28/9 với tổng quỹ thưởng lên tới 425.000 USD (khoảng 11,2 tỉ đồng). Đặc biệt sau 3 ngày thi đấu vòng loại, Việt Nam sẽ có 4 đại diện góp mặt ở vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship) gồm Dương Quốc Hoàng, Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Bảo Châu bắt đầu tranh tài từ ngày 20/9.

Tsitsipas phải phẫ u thuật

Tay vợt Stefanos Tsitsipas vừa trải qua ca phẫu thuật chỉ 2 ngày sau thông báo anh tham gia Six Kings Slam. Anh thực hiện ca phẫu thuật cột sống, chấn thương vốn làm phiền anh trong thời gian gần đây. Với tình hình này, tay vợt người Hy Lạp sẽ phải chạy đua thời gian để tham dự Six Kings Slam diễn ra vào ngày 15/10.

Hé lộ lý do Dana White chọn McGregor cho sự kiện UFC Nhà Trắng

Sự kiện UFC Nhà Trắng dự kiến diễn ra vào hè năm 2026. "Ông trùm" UFC Dana White gần đây gây sốc khi tuyên bố ưu tiên Conor McGregor cho trận chính, thay vì huyền thoại vừa giải nghệ Jon Jones.

Dana White tiết lộ lý do: "Người ta nói xấu McGregor, nhưng tôi đã từng chung chiến tuyến với cậu ấy. McGregor từng lên sàn thi đấu dù chấn thương. Có lúc đối thủ rút lui, chúng tôi phải đẩy vào đối thủ khó nhằn về lối đánh, nhưng cậu ấy vẫn nhận lời. McGregor sẵn sàng đấu với bất kỳ ai".

Ruud tiết lộ lý do bỏ lỡ Wimbledon 2025

Tay vợt người Na Uy Casper Ruud đã chia sẻ lý do thú vị đằng sau quyết định vắng mặt tại Wimbledon năm nay: "Tôi không đến Wimbledon vì tôi muốn cùng vợ có cho mình đứa con. Tôi muốn có điều đặc biệt trong năm nay. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm sau, 1 năm đầy thú vị".