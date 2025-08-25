Nóng nhất thể thao sáng 25/8: Nhiều chuyên gia tin tưởng Sinner vô địch US Open 2025

Nhiều chuyên gia tin tưởng Sinner vô địch US Open 2025

Sinner gặp vấn đề sức khỏe trước thềm US Open 2025. Dẫu vậy, anh vẫn được tất cả chuyên gia của tờ ESPN đánh giá sẽ lên ngôi ở sân đấu này.

Sinner được đánh giá cao ở US Open 2025

Những chuyên gia của ESPN đánh giá khả năng cao chung kết sẽ là cuộc chạm mặt giữa Sinner và Alcaraz. Nhưng với bản lĩnh thi đấu ở mặt sân cứng, họ đặt niềm tin chiến thắng vào tay vợt người Italia. Trong khi đó, Medvedev hay Djokovic không được tin tưởng có thể chinh phục US Open 2025.

Serena Williams hé lộ khoảnh khắc hòa giải với Sharapova

Serena Williams và Sharapova từng có mối quan hệ vô cùng căng thẳng kéo dài nhiều năm. Nguồn cơn bắt đầu từ việc Sharapova nhìn thấy Serena Williams khóc sau khi huyền thoại người Nga đánh bại chính Serena Williams để đoạt Wimbledon vào năm 2004. Nhưng mâu thuẫn đã được hóa giải gần đây. Serena Williams tiết lộ:

"Vài tháng trước, Sharapova nhắn tin cho tôi rằng cô ấy cần nói chuyện. Khi tôi gọi lại, cô ấy hỏi liệu tôi có thể giới thiệu cô ấy vào Đại sảnh Danh vọng không. Trước khi Sharapova kịp nói hết câu hỏi, tôi đã hét lên đồng ý thật to bằng cả trái tim. Bởi vì, dĩ nhiên, đó là Sharapova".

Coco Gauff trở thành tay vợt nữ kiếm tiền nhiều nhất

Coco Gauff đã được tạp chí Forbes vinh danh là nữ vận động viên quần vợt kiếm tiền nhiều nhất thế giới hiện nay với thu nhập ước tính 37,2 triệu USD. Với con số này, Gauff vượt xa các ngôi sao hàng đầu khác của WTA. Aryna Sabalenka đứng thứ hai với 27,4 triệu USD, trong khi Zheng Qinwen kiếm được 26,1 triệu USD và xếp hạng 3.

Daniel Dubois thay thế toàn bộ ban huấn luyện

Võ sĩ boxing Daniel Dubois vừa chính thức tuyên bố thay đổi toàn bộ đội ngũ huấn luyện viên của mình. Lý do dẫn tới quyết định này là bởi anh để thua Oleksandr Usyk vào tháng 7 vừa qua. Tay đấm này cho biết bản thân cần cách tiếp cận mới cho hành trình tới đây trong sự nghiệp.