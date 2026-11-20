20h, 20/11 | SVĐ Aspire Zone U17 Bỉ 0 - 0 U17 Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 Bỉ vs U17 Việt Nam U17 Việt Nam Điểm Vandenabeele Cieslinski Oppenbrouwer Bafai Penka Housou Mujangi Bia Fossi Ossihiou Billiet Mbambi Điểm Xuân Hòa Minh Đức Mạnh Cường Đăng Khoa Anh Hào Minh Thủy Nguyễn Lực Duy Khang Trọng Phong Đại Dương Ngọc Sơn Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Bỉ U17 Bỉ U17 Việt Nam Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vandenabeele, Cieslinski, Oppenbrouwer, Bafai, Penka, Housou, Mujangi Bia, Fossi, Ossihiou, Billiet, Mbambi Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Duy Khang, Trọng Phong, Đại Dương, Ngọc Sơn

U17 Việt Nam chuẩn bị kĩ lưỡng cho kỳ World Cup lịch sử

Lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup là dấu mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam. Để chuẩn bị cho sân chơi này, thầy trò HLV Cristiano Roland đã trải qua các chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và Qatar, đồng thời có cơ hội thi đấu giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Quá trình chuẩn bị giúp các cầu thủ làm quen với môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao, cải thiện chuyên môn và xây dựng sự tự tin. Mục tiêu của U17 Việt Nam không chỉ là học hỏi mà còn hướng đến cơ hội vượt qua vòng bảng. Trước U17 Bỉ, HLV Cristiano Roland sẽ phải giải bài toán tổ chức thế trận hợp lý.

Việc duy trì cự ly giữa các tuyến, hỗ trợ nhau trong phòng ngự và hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm sẽ có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cần tận dụng tốt những pha chuyển trạng thái để tìm kiếm cơ hội. Khả năng chắt chiu thời cơ có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu mà đội bóng áo đỏ nhiều khả năng không có quá nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Thách thức từ "ông kẹ" châu Âu

Đội tuyển U17 Bỉ bước vào U17 World Cup 2026 sau khi giành ngôi á quân tại giải U17 châu Âu 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Sven Vermant, đội bóng này xây dựng lối chơi chủ động, chú trọng khả năng kiểm soát bóng và gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

HLV Sven Vermant cũng đặc biệt đề cao tinh thần chiến đấu và tính gắn kết giữa các cầu thủ. Đây là những yếu tố giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong hành trình vừa qua. Ở trận mở màn, U17 Bỉ chắc chắn muốn tận dụng lợi thế về chuyên môn để giành trọn 3 điểm, qua đó tạo đà thuận lợi cho cuộc cạnh tranh tại bảng G với New Zealand và Mali.

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