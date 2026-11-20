Messi nhận lương cao nhất MLS, Inter Miami chi gần 60 triệu USD

Lionel Messi tiếp tục thống trị bảng lương giải Nhà nghề Mỹ (MLS), khẳng định vị thế ngôi sao có thu nhập cao nhất giải đấu trong bối cảnh tiền lương của các cầu thủ ngày càng tăng mạnh.

Messi tiếp tục là cầu thủ hưởng lương cao nhất MLS với mức thù lao đảm bảo 28,33 triệu USD/năm, chưa tính các hợp đồng thương mại.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Cầu thủ MLS (MLSPA) năm 2026, siêu sao người Argentina nhận khoản thù lao đảm bảo lên tới 28,33 triệu USD/năm, tăng đáng kể so với mức 20,45 triệu USD được công bố một năm trước.

Đáng chú ý, con số này mới chỉ phản ánh thu nhập từ hợp đồng thi đấu, chưa bao gồm các khoản tài trợ và hoạt động thương mại. Với những thỏa thuận quảng cáo giá trị lớn cùng bản hợp đồng gia hạn với Inter Miami đến năm 2028, tổng thu nhập hằng năm của Messi được ước tính có thể đạt khoảng 80 triệu USD.

Sự hiện diện của nhà vô địch World Cup 2022 khiến Inter Miami không ngần ngại đầu tư mạnh tay để xây dựng đội hình giàu tham vọng. Tổng quỹ lương của đội bóng bang Florida đã tăng lên mức kỷ lục 59,37 triệu USD, cao nhất giải đấu.

Khoản chi khổng lồ này còn được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của tiền vệ kỳ cựu Casemiro trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Với dàn sao đắt giá, Inter Miami có quỹ lương cao hơn gấp đôi so với 25 trong tổng số 29 đội bóng còn lại tại MLS.

Tuy nhiên, việc chi tiêu mạnh chưa giúp đội bóng của Messi chiếm vị trí số một ở mùa giải thường niên. Inter Miami chỉ cán đích thứ hai tại khu vực miền Đông, xếp sau Nashville SC.

Đáng chú ý, Nashville SC giành Supporters' Shield dù chỉ sở hữu quỹ lương 24,97 triệu USD, chưa bằng một nửa so với Inter Miami. Sự tương phản này cho thấy đầu tư lớn không đồng nghĩa với thành công tuyệt đối trên sân cỏ.

5 siêu sao nhận trên 10 triệu USD, mặt bằng lương MLS tăng mạnh

Messi không còn là cầu thủ duy nhất tại MLS nhận khoản thù lao đảm bảo từ 10 triệu USD mỗi năm. Theo ESPN, danh sách những ngôi sao thuộc nhóm thu nhập tám chữ số đã tăng lên 5 người, phản ánh sức hút ngày càng lớn của bóng đá Mỹ đối với các tên tuổi hàng đầu thế giới.

Lewandowski là cầu thủ hưởng thù lao đảm bảo cao thứ hai tại MLS, chỉ xếp sau Messi.

Đứng ngay sau Messi là tiền đạo Robert Lewandowski của Chicago Fire với mức thù lao 19,51 triệu USD/năm. Antoine Griezmann xếp thứ ba khi nhận 13,94 triệu USD tại Orlando City.

Hai vị trí còn lại thuộc về Son Heung Min của Los Angeles FC (LAFC), với 11,25 triệu USD/năm, và Breel Embolo của Atlanta United, nhận 10,81 triệu USD/năm.

Như vậy, Messi nhận nhiều hơn Lewandowski tới 8,82 triệu USD mỗi năm. Đặc biệt, mức thù lao đảm bảo của siêu sao Argentina còn vượt tổng thu nhập của Son Heung Min và Embolo cộng lại.

Không chỉ ở cấp độ cầu thủ, cuộc đua tài chính còn thể hiện rõ qua quỹ lương các CLB. Chicago Fire xếp thứ hai sau Inter Miami với tổng mức chi 41,29 triệu USD. Atlanta United, LA Galaxy và LAFC cũng nằm trong nhóm đội bóng chịu chi nhất, khi đều sở hữu quỹ lương vượt 32 triệu USD.

Sự gia tăng thu nhập không chỉ giới hạn ở các siêu sao. Theo báo cáo của MLSPA, mức thù lao đảm bảo trung bình của toàn bộ cầu thủ MLS đã tăng 18% so với năm ngoái, đạt 746.936 USD/năm. Hiện có 150 cầu thủ tại giải đấu nhận ít nhất 1 triệu USD mỗi năm.

Trong khi đó, mức lương trung vị tăng 6,4%, đạt 360.042 USD/năm. Điều này cho thấy mặt bằng thu nhập của MLS đang cải thiện, nhưng tốc độ tăng lương ở nhóm cầu thủ thu nhập thấp vẫn khiêm tốn hơn so với nhóm ngôi sao hàng đầu.

Sự chênh lệch giữa Sullivan và những ngôi sao như Messi, Lewandowski hay Griezmann phần nào phản ánh khoảng cách tài chính ngày càng lớn giữa các tài năng nội địa trẻ tuổi với nhóm cầu thủ quốc tế danh tiếng tại MLS.