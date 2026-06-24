Vợ Tiến Minh vỡ òa niềm vui kép: Vô địch cầu lông ở CH Séc, thứ hạng thăng tiến

Tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Trang vừa có một tuần thi đấu bùng nổ tại châu Âu khi xuất sắc đăng quang ngôi vô địch đơn nữ tại giải Czech International Future Series 2026, mang về cú đúp niềm vui cho cầu lông nước nhà.

Ở tuổi 34, bà xã của tượng đài cầu lông Nguyễn Tiến Minh đang cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Dù liên tục phải chạm trán với các đối thủ trẻ tuổi hơn rất nhiều, tay vợt kỳ cựu của Việt Nam vẫn chứng minh được đẳng cấp bằng hành trình lên ngôi đầy thuyết phục trên đất Cộng hòa Séc.

Vũ Thị Trang xuất sắc đăng quang giải đấu cầu lông tại CH Séc

Đăng quang nghẹt thở tại CH Séc

Bước vào giải đấu với vị thế là hạt giống số 3, Vũ Thị Trang lần lượt vượt qua các tay vợt đến từ Đức, Ấn Độ và cả người đàn em đồng hương Lê Ngọc Vân để ghi tên mình vào trận chung kết. Đối thủ cuối cùng tranh cúp vàng với cô là tay vợt 24 tuổi Nurani Ratu Azzahra (UAE).

Trận chung kết đã diễn ra vô cùng kịch tính và nghẹt thở khi đối phương sở hữu những pha xử lý vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng kinh nghiệm dày dặn của Vũ Thị Trang đã lên tiếng đúng lúc ở set đấu quyết định. Cô giành chiến thắng chung cuộc 2-1 với các tỷ số lần lượt là 21-19, 15-21 và 21-16 để chính thức bước lên bục cao nhất.

Đây là danh hiệu quốc tế thứ 13 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Vũ Thị Trang. Chức vô địch xứng đáng này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn giúp cô hoàn thành mục tiêu lớn ngay trong mùa hè năm nay.

Vỡ òa với niềm vui nhân đôi

Ngay sau chiến thắng vang dội tại châu Âu, Vũ Thị Trang tiếp tục đón nhận thêm một tin cực vui từ Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF). Trên bảng xếp hạng mới nhất vừa được công bố, tay vợt quê Bắc Giang đã tăng liền 9 bậc để chính thức vươn lên vị trí thứ 99 thế giới. Việc trở lại top 100 thế giới là sự khích lệ tinh thần vô cùng to lớn cho Vũ Thị Trang, đồng thời là đà tâm lý cực tốt khi cô đã chắc suất cùng Nguyễn Thùy Linh đại diện Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2026 diễn ra vào tháng 8 tới tại Ấn Độ.

Trái ngược với chiến tích bùng nổ trên sân đấu, trên trang cá nhân của mình, Vũ Thị Trang chỉ đăng tải tấm hình ăn mừng ngôi vô địch kèm dòng chia sẻ vô cùng ngắn gọn và khiêm tốn: "Một chút may mắn tại Czech".

Sự giản dị, không phô trương này chính là điều khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến và nể phục tinh thần thép của cô. Sau giải đấu thành công tại Cộng hòa Séc, Vũ Thị Trang sẽ không nghỉ ngơi mà tiếp tục di chuyển sang Ý để tranh tài tại Giải cầu lông quốc tế Italia khởi tranh từ ngày 25/6. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng tinh thần "hồi xuân" mạnh mẽ sẽ tiếp tục giúp cô gặt hái thêm nhiều vinh quang.