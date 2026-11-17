Nóng nhất thể thao sáng 17/11: Alcaraz động viên bại tướng tiến xa tại ATP Finals

Alcaraz động viên bại tướng tại ATP Finals

Alcaraz đã củng cố vị thế ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ATP Finals sau khi đánh bại Tiafoe với tỷ số 6-2, 6-2 chỉ trong 1 giờ 9 phút. Trong cuộc trò chuyện thân mật khi bên lưới, Tiafoe nói: "Tôi đã cố gắng rồi, anh bạn. Tôi đã cố gắng. Hy vọng tôi có thể hạ gục hai người còn lại tại bảng B".

Alcaraz động viên Tiafoe

Alcaraz dường như muốn nói "Cứ tiếp tục thi đấu như vậy" và hy vọng Tiafoe có thể tiến xa tại ATP Finals, trước khi nói thêm: "Cố lên nào, anh bạn, cố lên nào".

Rune hé lộ lời khuyên của Djokovic để kiểm soát cơn giận

Nhiều tay vợt, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã tìm đến Novak Djokovic để xin lời khuyên hữu ích trong suốt sự nghiệp của họ. Holger Rune là người như vậy. Cụ thể, Rune cho biết: "Tôi dự định sẽ tiếp tục duy trì những cơn giận dữ bộc phát đó. Đó là một phần trong tôi.

Djokovic từng nói rất đúng với tôi rằng việc thể hiện cảm xúc là điều bình thường. Một số người thể hiện cảm xúc nhiều hơn những người khác, nhưng miễn là bạn có thể vượt qua chúng tương đối nhanh và chúng không ảnh hưởng đến trận đấu của bạn thì không sao cả".

Kalinskaya đính hôn

Anna Kalinskaya đã thông báo rằng cô đã đính hôn với người tình Tomas Ferrari. Trước đây, Kalinskaya từng hẹn hò với hai tay vợt nam nổi tiếng là Sinner và Nick Kyrgios. Kalinskaya hầu như luôn giữ kín chuyện tình cảm của mình. Phải tới gần đây, cô công khai người tình và xác nhận chuẩn bị kết hôn.

Tyson Fury đổ lỗi cho Anthony Joshua

Tyson Fury tin rằng Anthony Joshua đã tìm mọi cách để trốn tránh trận đấu với anh trước khi cả hai chính thức ký hợp đồng. 2 võ sĩ dự kiến ​​sẽ đối đầu trực tiếp vào ngày 11/12.

Fury chia sẻ gần đây: "Bạn biết đấy, mỗi khi người ta bàn tán về trận đấu này, mọi chuyện không bao giờ rõ ràng. Không bao giờ có chuyện chắc chắn nó sẽ diễn ra, như tất cả những trận đấu khác mà tôi từng tham gia. Ngay cả những đối thủ truyền kiếp như tôi và Deontay Wilder cũng đã đấu 3 trận, tôi và Usyk đấu 2 trận, tôi và Chisora ​​đấu 3 trận, và nhiều người khác nữa, thậm chí cả Wladimir Klitschko.

Những trận đấu khác thì dễ dàn dựng vì mọi người thực sự muốn đánh. Nhưng khi bạn không thực sự muốn đánh, bị ép buộc, bạn sẽ cố gắng tìm mọi lý do để trốn tránh. Tại sao những trận đấu khác lại dễ dàn dựng đến vậy, nhưng trận này thì luôn khó khăn, luôn luôn như thế".