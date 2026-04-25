Real Madrid ra giá 160 triệu euro cho Olise, mảnh ghép cuối bên cạnh Mbappe & Vinicius

Theo các nguồn tin, Real Madrid sẵn sàng thử thách quyết tâm của Bayern Munich bằng đề nghị trị giá 160 triệu euro để chiêu mộ Michael Olise. Gã khổng lồ đến từ Tây Ban Nha đã quyết định nghiêm túc chiêu mộ một tiền đạo cánh phải sau khi mùa giải của Real gần như đổ sông đổ biển, trong đó chiến dịch Cúp C1 của họ bị chính Bayern của Olise chấm dứt ở tứ kết.

Michael Olise

Theo nhà báo bóng đá người Đức Christian Falk, Olise đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Real Madrid sau màn trình diễn cá nhân xuất sắc tại sân Santiago Bernabeu. Cầu thủ 24 tuổi này là ngôi sao gây ấn tượng đậm nét của trận đấu, kiến ​​tạo đường chuyền quan trọng cho bàn thắng của Harry Kane và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Madrid suốt 90 phút.

Cầu thủ người Pháp đã thực sự tỏa sáng hơn cả những siêu sao của Madrid là Kylian Mbappe và Vinicius Jr. Màn trình diễn xuất sắc này được cho là đã thuyết phục Florentino Perez chi mạnh tay để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này, khi ban lãnh đạo câu lạc bộ coi anh là mảnh ghép cuối cùng cho hàng công của họ.

Falk cho hay Real Madrid sẵn sàng chuẩn bị mức phí vào khoảng 160 – 165 triệu euro cho Olise. Olise đã có 16 bàn thắng và 24 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường mùa này và nếu mùa giải của Bayern đại thành công, không chừng Olise sẽ xuất hiện trên bục nhận Quả bóng Vàng 2025/26, điều Mbappe và Vinicius khó lòng làm được.

Olise đang có mùa giải cực hay bên cạnh Kane & Diaz

Trước đây Liverpool đã được đồn muốn có Olise để thay thế lâu dài cho Mohamed Salah, nhưng sự tỏa sáng rực rỡ tại Munich đã khiến Olise ở vào tầm giá quá đắt để Liverpool có thể kham được. Real Madrid thì vài năm qua đã hạn chế các vụ mua sắm đắt đỏ, nhưng họ sẽ không ngại trả những con số khổng lồ cho những danh thủ xứng tầm.

Bayern Munich đã giữ vững lập trường rất kiên quyết không bán cầu thủ trụ cột của mình. Giám đốc thể thao Max Eberl đã bác bỏ những lời đồn đoán rằng câu lạc bộ sẽ xem xét bất kỳ lời đề nghị nào cho Olise, bất kể giá trị của lời đề nghị lớn đến đâu.

Bayern có lý do để an tâm bởi hợp đồng hiện tại của Olise không có điều khoản giải phóng. Việc thiếu điều khoản mua đứt đồng nghĩa với việc Real Madrid sẽ phải đàm phán trực tiếp với ban lãnh đạo Bayern, những người hiện đang tập trung vào việc gia hạn lâu dài với Olise. Do đó vụ này sẽ thử thách rất nhiều sự kiên trì từ phía Real Madrid.