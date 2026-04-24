Mayweather đấu Mike Tyson rung chuyển boxing, "Độc cô cầu bại" ra tuyên bố nóng

Ít ngày trước thời điểm dự kiến diễn ra trận đấu gây chấn động giữa Mike Tyson và Floyd Mayweather Jr (26/4), làng quyền anh thế giới bất ngờ “nóng ran” với thông báo mới từ chính Mayweather.

Trận đấu giữa Mayweather - Tyson chưa thể diễn ra

Trận đấu Tyson - Mayweather: Từ “bom tấn” đến dấu hỏi lớn

Cuối năm ngoái, thông tin về cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại quyền anh Mike Tyson và Mayweather từng khiến cộng đồng người hâm mộ hào hứng. Một bên là “võ sĩ thép” nổi tiếng với sức mạnh hủy diệt, bên kia là “độc cô cầu bại” với thành tích 50-0 hoàn hảo.

Theo kế hoạch, trận đấu dự kiến diễn ra tại Congo vào ngày 26/4. Tuy nhiên, càng đến gần thời điểm thi đấu, những dấu hiệu bất ổn càng lộ rõ, chưa có đối tác phát sóng chính thức, công tác tổ chức thiếu thông tin minh bạch và Mike Tyson xác nhận gặp chấn thương tay. Những yếu tố này khiến trận đấu không thể thể diễn ra như dự kiến.

Mayweather “đánh úp”: Công bố trận mới ngay trước giờ G

Trong khi người hâm mộ vẫn chờ đợi câu trả lời chính thức về màn so găng với Tyson, Floyd Mayweather Jr. bất ngờ công bố trận đấu mới.

Mayweather đấu Zambidis ngày 27/6

Cụ thể, anh sẽ thượng đài với huyền thoại kickboxing người Hy Lạp Mike Zambidis vào ngày 27/6 tại Athens. Trận đấu được quảng bá là “all-out bout”, cuộc chiến không khoan nhượng, hứa hẹn mang tính biểu diễn nhưng vẫn đầy tính giải trí.

Thông điệp mà Mayweather đăng tải khá rõ ràng, anh vẫn sẵn sàng thi đấu, nhưng theo cách và lịch trình do chính mình kiểm soát.

Đại chiến với Pacquiao: Thực chiến hay chỉ là biểu diễn?

Không dừng lại ở đó, Mayweather còn lên kế hoạch tái đấu với kỳ phùng địch thủ Manny Pacquiao vào tháng 9, với sự hậu thuẫn phát sóng từ Netflix.

Tuy nhiên, trận đấu này cũng đang gây tranh cãi, ban đầu được quảng bá là trận chuyên nghiệp, sau đó Mayweather khẳng định chỉ là biểu diễn và thành tích 50-0 sẽ không bị ảnh hưởng.

Đại chiến với Pacquiao vào 19/9 chưa chắc diễn ra

Phía Pacquiao tỏ ra không hài lòng, thậm chí đưa ra tối hậu thư yêu cầu đối thủ tuân thủ hợp đồng ban đầu. Điều này khiến màn tái đấu huyền thoại trở thành một “drama” (tranh cãi) chưa có hồi kết.

Dù những trận đấu mang tính biểu tượng như Tyson - Mayweather đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, boxing năm 2026 vẫn cực kỳ sôi động với hàng loạt cặp đấu đáng chú ý như Oleksandr Usyk đấu Rico Verhoeven, Canelo Alvarez tìm lại vị thế sau thất bại trước Terence Crawford, thế hệ mới như Moses Itauma hay Adam Azim nổi lên với những trận đấu đáng được chờ đợi.

Dù trận đấu với Mike Tyson có diễn ra hay không, một điều không thể phủ nhận, Floyd Mayweather Jr. vẫn biết cách khiến cả thế giới phải nhắc đến mình.