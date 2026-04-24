Dịp nghỉ lễ rực lửa cùng thể thao đỉnh cao trên VTVcab

Tâm điểm của kỳ nghỉ chắc chắn là vòng bán kết UEFA Champions League 2025/26. Theo xác nhận từ UEFA, lượt đi diễn ra trong hai ngày 29 và 30/4, với các cặp đấu Paris gặp Bayern München và Atlético de Madrid chạm trán Arsenal. Các trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/5, mở ra cuộc cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé tới trận chung kết tại Puskás Aréna, Budapest vào ngày 30/5.

Không kém phần hấp dẫn, UEFA Europa League cũng bước vào giai đoạn quyết định. UEFA xác nhận hai cặp bán kết của mùa giải năm nay là Braga gặp Freiburg và Nottingham Forest đối đầu Aston Villa, với lượt đi diễn ra ngày 30/4 và lượt về vào ngày 7/5. Ở UEFA Conference League, cuộc đua tới trận chung kết cũng nóng lên với hai cặp Shakhtar Donetsk gặp Crystal Palace và Rayo Vallecano chạm trán Strasbourg, cùng lịch thi đấu lượt đi ngày 30/4 và lượt về ngày 7/5. Đây là giai đoạn mà mọi sai lầm đều phải trả giá, vì vậy khán giả hoàn toàn có thể chờ đợi những màn thư hùng giàu tốc độ, cảm xúc và bất ngờ.

Ở sân chơi quốc nội châu Âu, không khí bóng đá cũng tăng nhiệt mạnh mẽ khi LaLiga và Ligue 1 bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải. Lịch thi đấu chính thức của LaLiga cho thấy quãng cuối tháng 4 và đầu tháng 5 là thời điểm các đội bước vào những vòng đấu bản lề trong cuộc đua vô địch, top châu Âu lẫn trụ hạng. Trong khi đó, Ligue 1 cũng bước vào giai đoạn tăng tốc cuối mùa, khi từng vòng đấu đều có thể tạo ra thay đổi lớn trên bảng xếp hạng. Chính vì thế, các trận cầu thuộc LaLiga vòng 32, 34 và Ligue 1 vòng 31, 32 hứa hẹn sẽ mang tới những diễn biến giàu sức nặng chuyên môn trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Nếu bóng đá là món ăn quen thuộc của kỳ nghỉ lễ, thì bóng chuyền sẽ mang đến một sắc thái rất khác với Cúp Hùng Vương 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26/4. Đây là giải đấu ngắn ngày nhưng luôn có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất sau giai đoạn 1 của giải VĐQG. Thể thức gọn, nhịp độ nhanh, cường độ thi đấu cao và áp lực thành tích lớn khiến mỗi trận đấu ở Cúp Hùng Vương gần như đều mang dáng dấp của một trận chung kết. Vì vậy, đây sẽ là điểm hẹn không thể bỏ lỡ đối với người hâm mộ bóng chuyền trong nước.

Trên mặt sân đất nện của Tây Ban Nha, Mutua Madrid Open 2026 sẽ kéo dài từ ngày 22/4 đến 3/5 tại Caja Mágica. ATP Tour xác nhận đây tiếp tục là một trong những chặng Masters 1000 quan trọng nhất trước thềm Roland Garros, nơi các tay vợt hàng đầu thế giới bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thiện phong độ trên sân đất nện. Madrid vì thế không chỉ hấp dẫn bởi chất lượng chuyên môn, mà còn là thước đo quan trọng cho tham vọng chinh phục Grand Slam của các tên tuổi lớn.

Ở môn golf, PGA Tour cũng đem đến hai điểm nhấn rất đáng chú ý. Zurich Classic of New Orleans diễn ra từ ngày 23 đến 26/4 tại TPC Louisiana, tiếp tục là giải đấu hiếm hoi của PGA Tour thi đấu theo thể thức đồng đội, tạo nên màu sắc khác biệt cả về chiến thuật lẫn cảm xúc. Ngay sau đó, Cadillac Championship sẽ diễn ra từ ngày 30/4 đến 3/5 tại Trump National Doral – Blue Monster Course ở Miami, và được PGA Tour xếp vào nhóm Signature Event, bảo chứng cho chất lượng chuyên môn và sức hút của dàn golfer tham dự.

Trong khi đó, người yêu cầu lông sẽ hướng sự chú ý tới vòng chung kết Thomas & Uber Cup 2026, diễn ra từ ngày 24/4 đến 3/5 tại Forum Horsens, Đan Mạch. Theo thông tin từ Liên đoàn Cầu lông Thế giới, đây là giải vô địch cầu lông đồng đội nam và nữ danh giá nhất hành tinh, nơi những cường quốc cầu lông hàng đầu cạnh tranh bằng chiều sâu lực lượng, bản lĩnh thi đấu và tính ổn định xuyên suốt cả giải. Với tính chất đồng đội đặc biệt, Thomas & Uber Cup luôn mang lại bầu không khí khác biệt so với các giải cá nhân thông thường, khi mỗi trận thắng không chỉ là câu chuyện của một tay vợt mà còn là niềm hy vọng của cả đội tuyển.

Có thể nói, dịp nghỉ lễ năm nay là khoảng thời gian lý tưởng để khán giả hòa mình vào nhịp đập sôi động của thể thao thế giới và trong nước. Từ những đêm bóng đá châu Âu giàu kịch tính, các cuộc tranh tài nảy lửa trên sân bóng chuyền, đến những màn so tài đẳng cấp ở quần vợt, golf và cầu lông, đây là một bức tranh thể thao đa sắc màu, đủ để mỗi ngày nghỉ đều trở thành một ngày hội của cảm xúc và đam mê.