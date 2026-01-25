Nóng nhất thể thao sáng 25/1: Djokovic san bằng kỷ lục của Federer ở Australian Open

Djokovic san bằng kỷ lục của Federer ở Australian Open

Novak Djokovic, trong tâm trạng bực bội, đã tránh được nguy cơ bị truất quyền thi đấu khi đánh bại tay vợt người Hà Lan Botic Van De Zandschulp với tỷ số 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) để giành vé vào vòng 4 Australian Open. Tay vợt người Serbia chạm mốc 102 chiến thắng tại Australian Open, qua đó cân bằng kỷ lục của Roger Federer tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Chưa dừng lại ở đó, Nole còn trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 400 trận thắng ở các giải Grand Slam.

Djokovic cán mốc 400 trận thắng tại các giải Grand Slam

Djokovic có lúc mất bình tĩnh và đã thoát án truất quyền thi đấu trong gang tấc khi đánh cú bóng bay sát về phía ball girl đứng gần lưới ở set hai. Dù không bị xử phạt, tình huống này lập tức gợi lại ký ức buồn tại US Open 2020, nơi Nole từng bị loại vì đánh trúng trọng tài biên.

Musetti giúp quần vợt Italia lập nên lịch sử

Lorenzo Musetti đã đánh bại Tomas Machac sau năm set căng thẳng để giành vé vào vòng 4 Australian Open. Chiến thắng này giúp anh cùng Jannik Sinner và Luciano Darderi tiến vào vòng bốn, lần đầu tiên trong lịch sử có 3 tay vợt Italia cùng lọt tới giai đoạn này tại Australian Open.

“Tôi thực sự rất tự hào khi được là một phần của bộ ba này ở vòng 4 Australian Open. Đây là lần đầu tiên của tôi, nên cảm xúc thật sự rất đặc biệt. Tôi tự hào về chiến thắng này. Đó là trận đấu cực kỳ khó khăn trước đối thủ chơi ở đẳng cấp rất cao cho tới những điểm cuối cùng. Không hề dễ dàng”, Musetti chia sẻ.

Tyson Fury chỉ đích danh đối thủ muốn so găng nếu kèo đấu Joshua đổ bể

Tyson Fury đã công khai cái tên mà anh muốn đối đầu trong trường hợp trận đại chiến với Anthony Joshua không thể diễn ra trong năm nay. Cái tên được “Vua giang hồ” lựa chọn là Fabio Wardley, nhà đương kim vô địch hạng nặng WBO.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Fury viết: “Hãy xem tôi thể hiện thế nào ở trận tái xuất, rồi sau đó vào cuối năm 2026, Wardley sẽ là lựa chọn tốt để tôi thử thách bản thân và hướng tới danh hiệu vô địch hạng nặng lần thứ ba. Tôi biết các bạn đều muốn trận đấu nào, nhưng lúc này tôi sẽ không nhắc tên anh ấy (Joshua) vì sự tôn trọng, khi anh ấy đang chịu tang. Nếu anh ấy không tiếp tục thi đấu quyền Anh, tôi muốn Wardley như một bài kiểm tra lớn. Đó cũng sẽ là một sự kiện cực kỳ hoành tráng!”

Hamilton hào hứng sau buổi chạy thử SF-26

Nhà vô địch thế giới 7 lần Lewis Hamilton và đồng đội Charles Leclerc cầm lái thử nghiệm chiếc Ferrari SF-26, thực hiện một số vòng làm quen quanh trường đua Fiorano, trước khi có buổi thử nghiệm chính thức đầu tiên tại Barcelona vào tuần tới.

Trên mạng xã hội, Hamilton đã tổng kết buổi chạy thử đầu tiên bằng những dòng đầy cảm xúc: “Mỗi năm tôi đều mong chờ khoảnh khắc này. Lễ ra mắt xe đua thực sự không bao giờ mang lại cảm giác nhàm chán. Xin gửi lời cảm ơn lớn tới tất cả những con người đã làm việc không ngừng trong kỳ nghỉ để đưa chúng tôi tới thời điểm này.

Rất nhiều bàn tay và khối óc đã cùng nhau tạo nên chiếc xe này, và đây mới chỉ là ngày đầu tiên của chúng tôi. Cảm ơn người hâm mộ vì đã có mặt và tiếp thêm nguồn năng lượng. Niềm đam mê của các bạn thực sự là không gì sánh được. Năm mới, cỗ máy mới. Nhiệm vụ không đổi. Chào mừng SF-26”.