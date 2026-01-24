Medvedev ngược dòng, tái đấu Learner Tien và thừa nhận không thích màn đối đầu này

Dù được đánh giá cao hơn, tay vợt Nga, Medvedev bất ngờ để Fabian Marozsan dẫn trước 2-0 sau hai set đầu. Trong thế bị dồn vào chân tường, Medvedev kịp thời lấy lại sự ổn định, thắng liền ba set 7-5, 6-0, 6-3, khép lại trận đấu kéo dài 3 giờ 43 phút với tỉ số chung cuộc 3-2.

Chiến thắng này cho thấy Medvedev đang dần tìm lại hình ảnh “cỗ máy chiến thắng” tại Melbourne Park, sau năm 2025 không như ý ở các giải Grand Slam. Trước đó, anh cũng lần lượt vượt qua Jesper de Jong và Quentin Halys, thể hiện nền tảng thể lực cùng khả năng chịu áp lực ấn tượng.

Ở vòng 4, Medvedev sẽ tái đấu tài năng trẻ Learner Tien. Tay vợt Mỹ gốc Việt tiếp tục gây chú ý khi đánh bại Nuno Borges sau ba set với tỉ số 7-6 (11-9), 6-4, 6-2, qua đó lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng 4 Úc mở rộng.

Medvedev thừa nhận không thích đối đầu Tien

Đặc biệt, Tien từng thắng Medvedev 2 trong 3 lần đối đầu năm ngoái, hứa hẹn một màn so tài căng thẳng với nhiều pha bóng bền và khắc nghiệt. Trong đó, Tien từng loại tay vợt người Nga tại vòng 1 Úc mở rộng năm ngoái và đây sẽ là cơ hội rửa hận cho Medvedev.

Medvedev dự đoán trận đấu tới sẽ có những loạt bóng dài và khắc nghiệt và anh không thích gặp Tien.

“Vấn đề là tôi kiểu như không thích đối đầu với cậu ấy, nhưng chắc cậu ấy cũng không thích gặp tôi đâu. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng trận đấu quần vợt này. Tất nhiên là nỗ lực hết sức để có thể tạo ra bất ngờ ở đâu đó,” Medvedev - á quân Úc mở rộng các năm 2021, 2022 và 2024 chia sẻ.