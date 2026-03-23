Tennis đỉnh cao Miami Open: Sinner - Zverev thị uy, Sabalenka đấu sao Trung Quốc

Corentin Moutet - Jannik Sinner: Khoảng 6h, 24/3 (Vòng 3 đơn nam Miami Open)

Cuộc đối đầu giữa Corentin Moutet và Jannik Sinner tại vòng 3 Miami Open 2026 cho thấy sự chênh lệch khá rõ về phong độ và đẳng cấp.

Sinner (bên trái) có đẳng cấp cao hơn đối thủ rất nhiều

Moutet vừa vượt qua Tomas Machac với tỷ số 6-0, 1-6, 6-4, trận đấu thể hiện phong độ lên xuống thất thường, thắng áp đảo set đầu, sa sút ở set hai rồi kịp lấy lại thế trận để thắng set quyết định. Tuy nhiên, đây mới chỉ là trận thắng thứ ba của tay vợt người Pháp trong mùa 2026.

Trong khi đó, Sinner tiếp tục thể hiện phong độ cao với chiến thắng gọn gàng 6-3, 6-3 trước Damir Dzumhur. Lối chơi chắc chắn, ít sai lầm cùng khả năng kiểm soát nhịp độ giúp tay vợt người Ý luôn ở thế chủ động, đồng thời tạo áp lực lớn trong cuộc đua số 1 với Carlos Alcaraz.

Sinner cũng từng đánh bại Moutet tại Roland Garros 2024 và với mặt sân cứng sở trường, lợi thế của anh càng rõ rệt. Nếu không có đột biến lớn, Moutet khó duy trì thế trận đủ lâu để gây bất ngờ.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Marin Cilic - Alexander Zverev: Khoảng 3h, 24/3 (Vòng 3 đơn nam Miami Open)

Marin Cilic và Alexander Zverev chạm trán tại vòng 3 Miami Open 2026 tiếp tục cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về phong độ lẫn thành tích đối đầu.

Cuộc đối đầu mà Cilic (bên phải) dự báo sẽ khó tránh được thất bại trước Zverev (bên trái)

Cilic vừa có chiến thắng ngược dòng trước Brandon Nakashima với tỷ số 2-6, 6-4, 7-6, trận đấu giàu nỗ lực nhưng cũng bộc lộ sự thiếu ổn định và dấu hiệu sa sút thể lực. Tay vợt người Croatia thường nhập cuộc chậm và gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ trẻ, giàu tốc độ.

Trong khi đó, Zverev dễ dàng vượt qua Martin Damm 6-2, 6-4, tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Tay vợt người Đức không chỉ chơi chắc chắn từ cuối sân mà còn tận dụng tốt lợi thế giao bóng để kiểm soát trận đấu.

Lịch sử đối đầu càng củng cố niềm tin cho Zverev khi anh dẫn 7-1 và thắng liền 7 trận gần nhất trước Cilic. Dù nhiều trận diễn ra sít sao, kết cục thường không thay đổi.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-0.

Francisco Cerundolo - Daniil Medvedev: Khoảng 23h, 23/3 (Vòng 3 đơn nam Miami Open)

Cuộc đối đầu giữa Francisco Cerundolo và Daniil Medvedev là màn so tài đáng chú ý giữa sức mạnh tấn công và sự ổn định.

Trận đấu không khoan nhượng giữa Cerundolo (bên trái) và Medvedev (bên phải)

Cerundolo tiến vào vòng này sau chiến thắng 6-4, 6-2 trước Thiago Agustin Tirante, cho thấy phong độ khá tốt. Lối chơi dựa nhiều vào cú thuận tay uy lực giúp tay vợt Argentina có thể tạo đột biến, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi dễ đánh hỏng nếu thiếu kiểm soát.

Trong khi đó, Medvedev vừa trải qua trận đấu khó khăn trước Rei Sakamoto, thắng ngược 6-7, 6-3, 6-1. Sau khởi đầu chệch choạc, tay vợt người Nga nhanh chóng siết lại thế trận, phát huy khả năng phòng ngự bền bỉ và giao bóng hiệu quả để áp đảo đối thủ.

Với nền tảng cuối sân chắc chắn và khả năng điều tiết nhịp độ vượt trội, Medvedev nhiều khả năng sẽ khai thác những thời điểm nóng vội của Cerundolo để chiếm ưu thế.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Tâm điểm vòng 4 đơn nữ Miami Open 2026 Cuộc đối đầu giữa Mirra Andreeva (Nga) và Victoria Mboko (Canada) hứa hẹn cực kỳ khó lường khi hai tay vợt trẻ liên tục “ăn miếng trả miếng” trong năm 2026. Andreeva vừa thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng trước Marie Bouzkova, nhưng Mboko cũng không kém cạnh với phong độ ổn định và từng thắng ngược đầy kịch tính ở Doha. Nếu duy trì hiệu quả giao bóng, đại diện Canada đủ khả năng tạo thêm bất ngờ. Ở trận còn lại, Aryna Sabalenka (Belarus) tiếp tục cho thấy sự áp đảo trước Qinwen Zheng (Trung Quốc) với thành tích đối đầu 7-1. Dù Zheng vừa ngược dòng ấn tượng trước Madison Keys, cô vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi sức mạnh và dồn ép của tay vợt số 1 thế giới. Dự đoán kết quả: Mboko thắng Andreeva (2-1), Sabalenka thắng Zheng (2-0).

