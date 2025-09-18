Nóng nhất thể thao sáng 18/9: Raducanu bật khóc trong chiến thắng tại châu Á

Raducanu bật khóc trong chiến thắng tại châu Á

Emma Raducanu đã bật khóc trong chiến thắng 6-3, 6-4 trước Jaqueline Cristian tại vòng 1 Korea Open diễn ra ở Hàn Quốc hôm 17/9. Nguyên nhân chính xác khiến Raducanu xúc động chưa được làm rõ, nhưng khoảnh khắc đó đến khi tay vợt số 1 Vương quốc Anh thi đấu dưới sức mình. Raducanu rơi nước mắt sau một pha đánh thuận tay lỗi, đối mặt với 2 break point ở game thứ bảy của set một khi tỷ số đang là 3-3.

Raducanu bật khóc sau một pha đánh thuận tay lỗi

Sau chiến thắng, Raducanu chia sẻ: “Không hề dễ dàng. Tôi cảm giác như đã chơi trận đấu này suốt ba ngày qua. Được vượt qua thời khắc chờ đợi và giành chiến thắng, tôi thực sự hài lòng. Cristian là đối thủ rất khó chịu, đang có phong độ tốt. Điều kiện thi đấu cũng khắc nghiệt, sân chậm, nhiều pha bóng bền và kéo dài. Vì vậy, tôi rất vui khi giành chiến thắng”.

Tay vợt Mỹ xin lỗi vì xúc phạm ẩm thực Trung Quốc

Tay vợt người Mỹ Taylor Townsend đã lên tiếng xin lỗi sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích vì những bình luận trên mạng xã hội về ẩm thực Trung Quốc.

Ngôi sao 29 tuổi, hiện đang có mặt tại Thâm Quyến (Trung Quốc) để tham dự vòng chung kết Billie Jean King Cup, đã đăng tải trên trang cá nhân đoạn video nói về các món ăn như ếch, rùa và hải sâm. Townsend bình luận: “Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng thấy... Tôi phải nói chuyện với phòng nhân sự mất thôi... ăn rùa và ếch bò thì đúng là KHỦNG KHIẾP”.

Ngay lập tức, cô đối mặt với làn sóng phản ứng gay gắt trên cả mạng xã hội tiếng Anh lẫn tiếng Trung.

Townsend, tay vợt số 1 thế giới ở nội dung đôi, sau đó đã xin lỗi: “Không có lời bào chữa nào cả, và với tôi, tôi sẽ phải tốt hơn. Tôi hiểu mình thật may mắn khi được đi khắp thế giới, trải nghiệm sự khác biệt văn hóa, điều mà tôi yêu thích nhất trong sự nghiệp. Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại giải đấu này”.

Mike Tyson tiết lộ lý do vẫn tiếp tục thượng đài

Mike Tyson đã trải lòng về động lực giúp ông tiếp tục gắn bó với võ đài ở tuổi xế chiều, ngay cả khi đang chuẩn bị cho trận đấu biểu diễn với Floyd Mayweather dự kiến ​​diễn ra vào năm 2026.

Trong chương trình Today Show, huyền thoại quyền Anh hạng nặng chia sẻ về cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với cậu con trai 14 tuổi. Khi được hỏi: “Bố ơi, tại sao bố vẫn còn chiến đấu?”, Tyson thừa nhận ông thoáng bối rối và buồn trong giây lát. Nhưng sau đó, ông đáp lại bằng câu trả lời: “Bởi vì bố là người giỏi nhất mọi thời đại. Đó là lý do”.

Hamilton được “tiếp lửa” từ đối thủ

Cố vấn của Alpine F1, Flavio Briatore, tin rằng Lewis Hamilton cùng Ferrari sẽ trở lại cuộc đua giành chiến thắng vào năm 2026, bất chấp khởi đầu khó khăn trong mối lương duyên mới. Hiện tại, Ferrari là đội duy nhất trong top 4 bảng xếp hạng các đội đua F1 mùa 2025 chưa có nổi một chiến thắng chặng. Hamilton thậm chí chưa một lần bước lên bục podium, ngoại trừ chiến thắng sprint tại Trung Quốc.

Briatore nói: “Hiện tại chỉ McLaren thực sự cạnh tranh. Nhưng năm sau mọi thứ sẽ thay đổi, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu cho podium. Rồi các bạn sẽ thấy, với mẫu xe mới, Hamilton sẽ trở lại cuộc đua giành chiến thắng, cậu ấy luôn vĩ đại”.