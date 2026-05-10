Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
3
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
1
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
1
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
0
0
West Ham United vs Arsenal
-
-
Mainz 05 vs Union Berlin
-
-
Milan vs Atalanta
-
-
Barcelona vs Real Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Brest
-
-
Le Havre vs Olympique Marseille
-
-
Monaco vs Lille
-
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
-
-

Kết quả bóng đá Lazio - Inter Milan: 3 bàn thăng hoa, thẻ đỏ cay đắng (Serie A)

(Vòng 36 Serie A) Inter Milan không gặp khó khăn nào khi hành quân đến sân của Lazio.

  

Inter Milan khởi đầu trận đấu vô cùng thuận lợi trước Lazio. Phút thứ 6, trong tình huống lộn xộn ở vòng cấm Lazio, Lautaro Martinez đã chớp thời cơ ghi bàn mở điểm. 

Có được bàn mở điểm, Inter Milan chơi càng thăng hoa. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, "Nerazzurri" ghi bàn nhân đôi cách biệt vào phút 39. Lần này tới lượt Sucic điền tên lên bảng điện tử. 

Sang hiệp hai, tình hình còn trở nên dễ dàng hơn với Inter Milan. Phút 59, Romagnoli bị đuổi khỏi sân khi anh có tình huống phạm lỗi khá thô. 

Lazio trong bối cảnh chơi thiếu người đã không thể mang tới khác biệt. Họ nhận thêm bàn thua thứ 3 vào phút 76. Bonny kiến tạo thuận lợi để Mkhitaryan ấn định chiến thắng 3-0 dành cho Inter Milan ở trận này. 

Tỷ số chung cuộc: Lazio 0-3 Inter Milan (H1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Inter Milan: Lautaro Martinez 6' (Thuram), Sucic 39' (Lautaro Martinez), Mkhitaryan 76' (Bonny)

Thẻ đỏ: 

Lazio: Romagnoli 59' 

Đội hình xuất phát: 

Lazio: Motta, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Bashiru, Rovella, Basic, Cancellieri, Noslin, Pedro

Inter Milan: Josep Martinez, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Sucic, Augusto, Lautaro Martinez, Thuram

Kết quả bóng đá Inter Milan - Parma: Chính thức đăng quang (Serie A)

(Vòng 35) Inter Milan đã chính thức đăng quang Serie A lần thứ 21 trong lịch sử, sau chiến thắng trước Parma để mở màn bữa tiệc tại Giuseppe Meazza.

