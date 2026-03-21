Nóng nhất thể thao sáng 21/3: Alcaraz đáp trả Tsitsipas, Swiatek gặp "ác mộng"

Alcaraz đáp trả Tsitsipas, khuyên các tay vợt đến Nam Mỹ thi đấu

Stefanos Tsitsipas từng cho biết bản thân không đến Nam Mỹ thi đấu bởi các giải đấu ở đây chưa từng mang tới những đề nghị hợp lý. Alcaraz lại có quan điểm trái ngược hoàn toàn. Tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ gần đây:

"Tôi thừa nhận có khó khăn khi tới Nam Mỹ thi đấu. Tuy nhiên, khó khăn không phải do lỗi của khu vực này, mà do lịch thi đấu ép các tay vợt phải di chuyển từ Australia sang Nam Mỹ, tiếp đấy tới Hoa Kỳ trong khoảng thời gian ngắn bất thường.

Alcaraz không ngại tới Nam Mỹ thi đấu

Người hâm mộ ở Nam Mỹ thực sự đam mê quần vợt. Khán giả cũng tuyệt vời. Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, điều tôi cực kỳ yêu thích. Hy vọng họ sẽ tiếp tục tổ chức giải vì cá nhân tôi rất muốn trải nghiệm lại.

Tôi khuyên những tay vợt chưa từng đến Nam Mỹ, rằng họ ít nhất một lần đến đó trong sự nghiệp. Các bạn nên trải nghiệm, vì thật lòng đây là một trong những hành trình tuyệt vời nhất tôi từng có".

Sinner được đánh giá vẫn giống thời 16 tuổi

Reilly Opelka gần đây có bình luận đáng chú ý về tính cách của Sinner: "Sinner là người tuyệt vời. Mọi người đều hòa hợp với anh ấy. Tôi biết anh ấy từ năm 16 tuổi. Đây là người rất tình cảm. Anh ấy luôn dành thời gian cho mọi người. Khi anh ấy trở thành tay vợt xuất sắc nhất hành tinh mà chẳng thay đổi gì so với trước đây, thật sự rất tuyệt".

Swiatek tuyên bố gặp ác mộng tồi tệ nhất

Phong độ sa sút khiến Iga Swiatek tiếp tục rơi vào ngõ cụt tại Miami Open. Tay vợt người Ba Lan chịu thất bại sau 3 set với tỷ số 6-1, 5-7, 3-6 trước đồng hương Magda Linette. Sau trận, Swiatek thể hiện sự thất vọng rõ rệt:

"Tôi đã chơi rất tệ ở set hai và set ba. Thật khó chấp nhận khi tôi biết mình đã chơi tốt ở set đầu. Tôi không thể thay đổi kịp thời, và rồi mọi thứ sụp đổ. Tôi chưa từng cảm thấy thế này trong ít nhất 5 năm qua. Tôi mất điểm quá nhiều trong trận đấu. Tôi chỉ có thể cố gắng lấy lại sự tự tin".

Lý do Tyson Fury không thể đánh bại Oleksandr Usyk nếu lần 3 tái đấu

John Fury không tin tưởng rằng con trai mình, Tyson Fury có cơ hội phục thù Oleksandr Usyk: "Tyson đã 38 tuổi, có 18 tháng không lên đài và mọi người đang nhồi nhét vào đầu nó những điều vô nghĩa. Chẳng có gì thay đổi đâu. Tyson ngày càng yếu đi, còn Usyk ngày càng mạnh lên. Tất cả những gì tôi từng nói với nó là: nếu tôi ở góc đài và nó gặp nguy, nó sẽ không chết. Nhưng nếu Tyson gặp nguy với những người hiện tại, nó có thể tử vong hoặc bị tổn thương não vĩnh viễn".