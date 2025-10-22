Tennis đỉnh cao ATP 500: Fritz đấu nhà vô địch Thượng Hải, Sinner cẩn thận cú sốc

⚡️ Jannik Sinner - Daniel Altmaier: Khoảng 22h30, 22/10 (vòng 1 đơn nam Vienna Open)

Trận đấu giữa Jannik Sinner và Daniel Altmaier tại vòng 1 giải Vienna Open 2025 hứa hẹn hấp dẫn và căng thẳng. Jannik Sinner, hạt giống số 1 và tay vợt số 2 thế giới, đang sở hữu phong độ thăng hoa sau chức vô địch Six Kings Slam tại Riyadh, có những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ hàng đầu như Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.

Sinner (bên trái) lần thứ 4 chạm trán Altmarier (bên phải), 3 lần trước đó, tay vợt Ý thắng 2, thua 1

Daniel Altmaier, tay vợt số 51 thế giới bước vào trận với quyết tâm thêm lần nữa hạ được ngôi sao người Ý. Altmaier từng thắng Sinner ở Roland Garros 2023 với một trận đấu đầy kịch tính. Tuy nhiên, trong lần chạm trán gần nhất ở Thượng Hải Masters, Sinner đã giành chiến thắng thuyết phục.

Dù Altmaier có tinh thần thi đấu vững vàng, nhưng sự vượt trội về kỹ năng của Sinner trên sân cứng cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao được dự đoán sẽ giúp tay vợt Ý kiểm soát trận đấu và giành vé đi tiếp.

🎯 Dự đoán kết quả: Sinner giành chiến thắng và đi tiếp sau 2 set.

💥 Taylor Fritz - Valentin Vacherot: Khoảng 23h, 22/10 (vòng 1 đơn nam Basel Open)

Trận đấu giữa Taylor Fritz và Valentin Vacherot tại vòng 1 Basel Open 2025 được đánh giá là màn so tài đầy kịch tính. Fritz, hạt giống số 1 và đứng hạng 4 thế giới, đang thể hiện phong độ ổn định với 7 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, và giành 2 danh hiệu trong năm 2025.

Fritz (bên trái) lần đầu tiên đọ sức với Vacherot (bên phải), ngôi sao vừa vô địch Thượng Hải Masters

Trong khi đó, Vacherot, tay vợt người Pháp đứng hạng 39, đang tạo nên cú sốc lớn khi giành danh hiệu Masters 1000 tại Thượng Hải Masters sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Vacherot có lối chơi bền bỉ và tinh thần chiến đấu kiên cường, nhưng kinh nghiệm và thành tích của anh trên sân trong nhà còn hạn chế.

Dựa trên phong độ và kinh nghiệm, Fritz được nhận định sẽ kiểm soát tốt trận đấu với khả năng giao uy lực và đa dạng chiến thuật. Vacherot sẽ cố gắng tận dụng các pha bóng kéo dài để tạo áp lực nhưng khó tránh khỏi thất bại trước đối thủ có đẳng cấp cao hơn.

🎯 Dự đoán kết quả: Fritz thắng 2-0 để giành vé đi tiếp.