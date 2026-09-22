Trực tiếp bóng đá U23 Philippines - U23 Kuwait: So kè U23 Việt Nam lấy suất tứ kết (ASIAD)
(12h, 22/9, lượt trận cuối bảng C) U23 Kuwait vẫn còn nguyên hy vọng lấy vé vào tứ kết và sẽ quyết tâm đánh bại U23 Philippines.
ASIAD | 12h, 22/9 |
Điểm
Guimaraes N.
Baldisimo
Guimaraes G.
Lucero J.
Merino J.
Reyes
Rosquillo J.
Rublico S.
Smith E.
Teves Aldeguer A.R.
Woods S.
Điểm
Abdulredha Shehab
Hamoud Al-Sanousi
Ahmed Khurshid
Bandar Al-Barazi
Ahmed Boudi
Montaser Abdul Salam
Ali Hassan
Muath Al-Asaimi
Eid Al-Azmi
Omar Al-Matar
Nasser Khader
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Philippines vừa nhận thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam và trước đó cũng để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 1-5. Trong khi đó, U23 Kuwait có phần sáng cửa hơn khi chỉ thua Uzbekistan 0-2 và cầm hòa Việt Nam 1-1. Trên bảng xếp hạng bảng đấu, Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, Kuwait xếp thứ ba với 1 điểm, còn Philippines đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm nào. Với cục diện hiện tại, Philippines không còn mục tiêu để phấn đấu, bởi vậy họ có thể bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái.
Đây có thể là lợi thế đáng kể đối với Kuwait. Philippines nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho một số cầu thủ ít được thi đấu hoặc sử dụng đội hình không mạnh nhất, sau khi đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Khi đó, Kuwait sẽ có thêm điều kiện để hướng tới một chiến thắng. Kuwait vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất vào vòng trong tại bảng B. Tuy nhiên, quyền tự quyết không hoàn toàn nằm trong tay họ. Trước mắt, Kuwait cần tập trung tối đa cho trận gặp Philippines, bởi một chiến thắng với cách biệt lớn sẽ giúp họ cải thiện đáng kể vị trí và hiệu số.
(12h, 22/9, bóng đá ASIAD) U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước U23 Uzbekistan để chắc chắn giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trong...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/09/2026 05:08 AM (GMT+7)