Trực tiếp bóng đá U23 Philippines - U23 Kuwait: So kè U23 Việt Nam lấy suất tứ kết (ASIAD)

ASIAD | 12h, 22/9 | U23 Philippines 0 - 0 U23 Kuwait (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Philippines vs U23 Kuwait U23 Kuwait Điểm Guimaraes N. Baldisimo Guimaraes G. Lucero J. Merino J. Reyes Rosquillo J. Rublico S. Smith E. Teves Aldeguer A.R. Woods S. Điểm Abdulredha Shehab Hamoud Al-Sanousi Ahmed Khurshid Bandar Al-Barazi Ahmed Boudi Montaser Abdul Salam Ali Hassan Muath Al-Asaimi Eid Al-Azmi Omar Al-Matar Nasser Khader Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Philippines U23 Philippines U23 Kuwait Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Guimaraes N., Baldisimo, Guimaraes G., Lucero J., Merino J., Reyes, Rosquillo J., Rublico S., Smith E., Teves Aldeguer A.R., Woods S. Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Ahmed Khurshid, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Omar Al-Matar, Nasser Khader

U23 Philippines vừa nhận thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam và trước đó cũng để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 1-5. Trong khi đó, U23 Kuwait có phần sáng cửa hơn khi chỉ thua Uzbekistan 0-2 và cầm hòa Việt Nam 1-1. Trên bảng xếp hạng bảng đấu, Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, Kuwait xếp thứ ba với 1 điểm, còn Philippines đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm nào. Với cục diện hiện tại, Philippines không còn mục tiêu để phấn đấu, bởi vậy họ có thể bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái.

Đây có thể là lợi thế đáng kể đối với Kuwait. Philippines nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho một số cầu thủ ít được thi đấu hoặc sử dụng đội hình không mạnh nhất, sau khi đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Khi đó, Kuwait sẽ có thêm điều kiện để hướng tới một chiến thắng. Kuwait vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất vào vòng trong tại bảng B. Tuy nhiên, quyền tự quyết không hoàn toàn nằm trong tay họ. Trước mắt, Kuwait cần tập trung tối đa cho trận gặp Philippines, bởi một chiến thắng với cách biệt lớn sẽ giúp họ cải thiện đáng kể vị trí và hiệu số.