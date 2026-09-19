Nóng nhất thể thao tối 19/9: "Chaos" Colby Covington chiến thắng ấn tượng

"Chaos" Colby Covington chiến thắng ấn tượng

Trong trận bảo vệ đai tại sự kiện RAF 13, "Chaos" Colby Covington đã có chiến thắng ấn tượng trước Belal Muhammad. Võ sĩ người Mỹ sớm vươn lên dẫn 6-0 với cú takedown đối thủ cực kỳ ấn tượng ngay sau hiệp đầu tiên. Belal Muhammad bị phạt 1 điểm kỹ thuật do thiếu tích cực thi đấu. Covington có thêm 3 điểm nữa để dẫn trước 10-0 và kết thúc trận đấu luôn khi hiệp hai còn chưa kịp kết thúc.

Huyền thoại chỉ ra tố chất hiếm có của Alcaraz

Trả lời phỏng vấn Tennis World USA, huyền thoại tennis nữ Kim Clijsters thừa nhận cho rất ấn tượng với hinifh ảnh Carlos Alcaraz tươi cười vẫy chào người hâm mộ sau trận thua Ben Shelton ở tứ kết US Open. Clijsters tin rằng Alcaraz sở hữu tố chất hiếm có so với nhiều ngôi sao hàng đầu:

"Khi đã đạt đến một đỉnh cao danh vọng nhất định, người ta thường sống khép kín, tránh xa đám đông, nhưng Alcaraz hoàn toàn trái ngược – một người độc nhất vô nhị. Đối với cậu ấy và đặc biệt là đội ngũ của mình, việc bảo vệ hình ảnh đó sẽ vô cùng quan trọng, vì trên Tour có những 'cá mập' luôn tìm cách cướp đoạt mọi thứ của bạn. Việc giữ được niềm vui đó sẽ vô cùng quan trọng đối với cậu ấy".

Chung kết US Open bị chê "tầm thường"

Bình luận trên tờ De Telegraaf (Hà Lan), tay vợt hạng 55 thế giới Tallon Griekspoor đã thẳng thừng chê bai trận chung kết US Open 2026 giữa Alexander Zverev và Ben Shelton là "tầm thường". Chung cuộc, Zverev đánh bại Shelton với tỷ số 6-3, 7-6 (7-2), 5-7, 6-2.

“Shelton thi đấu rất thiếu ổn định và để mất 2 hoặc 3 điểm dễ dàng trong mỗi game. Bạn có thể thấy một trận chung kết Grand Slam đầu tiên có thể ảnh hưởng đến một tay vợt như thế nào. Zverev không xuất sắc, nhưng anh ta giao bóng rất tốt. Loạt tie-break set thứ 2 rất quan trọng", trích lời Griekspoor.

Á quân US Open rút khỏi Laver Cup, tay vợt gốc Việt thay thế

Mới đây, Ben Shelton xác nhận sẽ rút khỏi giải tennis biểu diễn Laver Cup và sẽ được thay thế bởi tay vợt hạng 16 thế giới Brandon Nakashima. Trong lần đầu tiên tham dự, Nakashima - tay vợt có mẹ là người Việt Nam - thuộc đội Thế giới cùng Alex de Minaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien, Francisco Cerundolo, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Andre Agassi.

Phía đối diện, đội Châu Âu của đội trưởng Yannick Noah bao gồm Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik và Casper Ruud. Laver Cup 2026 dự kiến ​​diễn ra tại nhà thi đấu O2 ở London từ ngày 25 đến 27 tháng 9.

Chốt lịch đại chiến Fury - Joshua

Theo nhà báo uy tín Dan Rafael, trận đấu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua đã được xác nhận sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại Sân vận động Principality ở Cardiff Cardiff: "Nếu mọi việc được hoàn tất 100%, trận đấu Joshua-Fury sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại Cardiff. Tuy nhiên, vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục hành chính xin giấy phép. Ngày 28/11 và ngày 4/12 cũng là những ngày được xem xét".

Sân vận động Principality có sức chứa 73.931 người cho các sự kiện bóng đá và bóng bầu dục, nhưng có thể tăng lên 78.000 người cho các trận đấu quyền anh khi một phần sân có thể được che phủ và bố trí thêm ghế ngồi.

Verstappen "mách nước" để Kimi Antonelli vô địch F1

Bình luận trên Motorsport, Max Verstappen cho rằng Kimi Antonelli chỉ cần duy trì phong độ và thoải mái tinh thần để có thể lên ngôi vô địch F1. Hiện tại, tay vợt thuộc đội Mercedes đang ở vị trí dẫn đầu, đồng thời đứng trước cơ hội vượt qua Sebastian Vettel để trở thành nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử (20 tuổi).

“Kimi chỉ cần tiếp tục làm những gì cậu ấy đang làm. Cậu ấy không nên quá căng thẳng về điều đó, và tôi nghĩ cậu ấy cũng không hề như vậy. Cậu ấy chỉ đang thể hiện tốt, tự tin và ngày càng tích lũy thêm kinh nghiệm. Cậu ấy còn trẻ và sự nghiệp vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng cậu ấy đã rất xuất sắc. Cậu ấy có rất nhiều người giỏi xung quanh, những người biết anh ấy cần gì, vì vậy mọi việc đều đang diễn ra tốt đẹp", Verstappen tuyên bố.