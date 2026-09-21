Sự cố ASIAD 2026: Triều Tiên bỏ cuộc môn bắn súng vì không có đạn

Ở môn bắn súng tại ASIAD 2026, ngay trong ngày khai màn, đội tuyển bắn súng Triều Tiên, cái tên được coi là "thế lực" với việc từng càn quét tới 41 tấm HCV trong lịch sử Á vận hội (ASIAD), đã chính thức phải bỏ cuộc ở nội dung thi đấu đầu tiên (10m súng trường hơi nữ cá nhân) vì lý do không được chấp thuận về đạn thi đấu.

Triều Tiên bỏ trống bệ bắn, ASIAD xuất hiện sự cố hy hữu ngay ngày khai màn

Bỏ ghế trống giờ G, đối thủ ngơ ngác nhìn nhau

Theo ghi nhận thực tế tại trường bắn tỉnh Aichi (Nhật Bản) vào ngày 20/9, các bệ bắn chuẩn bị cho các xạ thủ Triều Tiên hoàn toàn bỏ trống một cách ngỡ ngàng. Trước đó, ban tổ chức đã điền tên ba vận động viên Park Hyon Kyong, Ri Su Rim và Kim Hyon Suk vào danh sách tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi nữ cá nhân.

Sự vắng mặt này kéo theo hệ lụy dây chuyền khi Triều Tiên cũng lập tức bị gạch tên khỏi nội dung đồng đội, nơi kết quả được tính bằng tổng điểm của các cá nhân. Việc một đoàn thể thao lớn, sở hữu dàn hảo thủ đáng gờm lại phải làm khán giả bất đắc dĩ ngay trong ngày ra quân đã khiến nhiều người bất ngờ.

Dấu hỏi về sự cố thủ tục

Nguyên nhân của vụ chấn động này của môn bắn súng ASIAD 2026 nằm ở quy trình phê duyệt vũ khí và đạn dược của nước chủ nhà Nhật Bản. Đại diện ban tổ chức trường bắn tiết lộ: "Phía Triều Tiên vẫn chưa nhận được sự phê duyệt trước từ Chính phủ Nhật Bản đối với việc sử dụng đạn dược tại giải đấu lần này, do đó việc tham gia của họ ở thời điểm hiện tại là bất khả thi".

Thông thường, việc mang vũ khí và đạn dược qua biên giới để tham dự các giải bắn súng quốc tế đòi hỏi một quy trình kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Số sê-ri của từng khẩu súng, số lượng chính xác của từng viên đạn phải được báo cáo và thông qua trước nhiều tháng. Các đoàn thể thao khác, bao gồm cả Hàn Quốc, đều đã hoàn tất thủ tục này từ lâu thông qua Ủy ban Thể thao & Olympic quốc gia.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn chưa có lời giải là việc Triều Tiên chưa hoàn thành thủ tục, hay đơn xin cấp phép của họ đã bị phía cơ quan chức năng Nhật Bản từ chối. Cả hai phía hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về uẩn khúc này.

Nguy cơ của đoàn Triều Tiên ở "mỏ vàng" môn bắn súng

Biến cố này đẩy đội tuyển bắn súng Triều Tiên vào tình cảnh khó khăn. Hiện tại, ban tổ chức vẫn chưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu Triều Tiên có được phép bổ sung thủ tục để thi đấu các nội dung tiếp theo hay không, hay họ sẽ không được tham gia toàn bộ các nội dung bắn súng tại kỳ ASIAD lần này.

Theo danh sách lịch thi đấu, đoàn tham dự môn bắn súng (từ 20/9 - 1/10) trên trang chủ ASIAD 2026 cũng không thấy trên của Triều Tiên.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là bất lợi lớn đối với đoàn thể thao Triều Tiên. Việc mất đi cơ hội tranh tài ở bộ môn thế mạnh số một này không chỉ dập tắt hy vọng gặt hái huy chương của 6 vận động viên nam, nữ đã lặn lội sang Nhật Bản, mà còn khiến Triều Tiên đối mặt với nguy cơ tụt sâu trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.