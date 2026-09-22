Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Đối thủ được đánh giá cao hơn (ASIAD)
(12h, 22/9, bóng đá ASIAD) Theo hệ thống ELO, U23 Uzbekistan đang được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam trước màn đối đầu này.
ASIAD | 12h, 22/9 |
Điểm
Cao Văn Bình
Nguyễn Phi Hoàng
Nguyễn Đức Anh
Phạm Lý Đức
Lê Nguyên Hoàng
Phạm Minh Phúc
Nguyễn Xuân Bắc
Nguyễn Thái Quốc Cường
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Ngọc Mỹ
Điểm
Muralbaev
Bakhromov
Jumaev
Khamidov
Khayrullaev
Martazoyev
Tulkinbekov
Rizakulov
Sainurullaev
Urinbaev
Murtazoyev
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chờ đợi ở Ngọc Mỹ & đồng đội
Nguyễn Ngọc Mỹ đang là điểm sáng khi đã ghi bàn ở trận gặp Kuwait, trong khi hàng thủ với Lê Nguyễn Hoàng, Phạm Lý Đức và Đinh Quang Kiệt có nhiệm vụ rất quan trọng trước sức ép của đối thủ. U23 Việt Nam chỉ cần không thua Uzbekistan là chắc chắn giành quyền vào tứ kết, vì vậy cách tiếp cận trận đấu nhiều khả năng sẽ thận trọng hơn, ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công.
Tâm lý thuận lợi của U23 Việt Nam
U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng C Asian Game 2026 với tâm lý thuận lợi sau khi hòa U23 Kuwait 1-1 và đánh bại U23 Philippines 2-0. Đặc biệt, chiến thắng trước Philippines cho thấy đội bóng này đã cải thiện khả năng tổ chức tấn công và duy trì áp lực trong thời gian dài.
U23 Uzbekistan mạnh ra sao?
Theo hệ thống ELO, U23 Uzbekistan đang được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam trước màn đối đầu này. Đại diện Trung Á sở hữu 67 điểm ELO, nhỉnh hơn mức 60 điểm của U23 Việt Nam. Trên bảng xếp hạng ELO tổng thể, U23 Uzbekistan đứng thứ 2.682 thế giới, trong khi U23 Việt Nam xếp thứ 4.310.
Xét theo thứ hạng ELO cấp quốc gia, khoảng cách giữa hai đội không quá lớn. U23 Uzbekistan đứng thứ 22, chỉ cao hơn U23 Việt Nam đúng một bậc khi đội bóng áo đỏ giữ vị trí thứ 23.
Sự chênh lệch thể hiện rõ hơn ở xác suất chiến thắng. U23 Uzbekistan được dự báo có 58,4% khả năng giành trọn 3 điểm, trong khi cơ hội thắng của U23 Việt Nam chỉ ở mức 18,9%. Khả năng hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa được tính ở mức 22,7%.
U23 Việt Nam đi tiếp khi nào?
U23 Việt Nam đang có 4 điểm sau hai lượt trận bảng C, với trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait và chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối. Nếu hòa Uzbekistan, U23 Việt Nam chắc chắn đứng nhì bảng và giành vé vào tứ kết.
Trong trường hợp giành chiến thắng, đội bóng áo đỏ sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Đây là lợi thế đáng kể khi U23 Uzbekistan đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn một lượt trận. Hai chiến thắng trước U23 Philippines và U23 Kuwait giúp đội bóng Trung Á giành tấm vé sớm của bảng C.
Vì vậy, trận đấu tại Nagoya có thể là thời điểm U23 Uzbekistan thực hiện những tính toán về nhân sự. Một số trụ cột nhiều khả năng được giữ sức cho vòng knock-out, đặc biệt sau khi họ đã phải chơi với 10 người trong phần lớn hiệp 2 ở trận thắng U23 Kuwait.
Trong thế trận ấy, U23 Việt Nam không nhất thiết phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng. Một cách tiếp cận thận trọng, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công sẽ phù hợp với mục tiêu giành ít nhất một điểm.
(12h, 22/9, bóng đá ASIAD) U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước U23 Uzbekistan để chắc chắn giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trong...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/09/2026 05:05 AM (GMT+7)