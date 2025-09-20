Hot boy tennis Jack Draper: Vừa tài vừa đẹp trai, nhận số 2 không ai dám số 1

Jack Draper, ngôi sao tennis đang lên của nước Anh

Jack Draper, tay vợt 23 tuổi người Anh, đang nhanh chóng khẳng định mình là “Người thừa kế Murray”, biểu tượng tennis Anh quốc. Với vị trí top 7 thế giới hiện tại, Draper là niềm hy vọng lớn của làng tennis Anh và là gương mặt đại diện cho phong cách và sự trẻ trung của thể thao đỉnh cao.

Draper làm mẫu ảnh cùng ngôi sao nổi tiếng, Rosie Huntington-Whiteley

Draper đang thi đấu bùng nổ với nhiều thành tích đáng chú ý. Anh cũng là gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang nổi tiếng, từng xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo bên cạnh siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley. Sự kết hợp giữa tài năng và ngoại hình điển trai giúp Draper thu hút sự chú ý không chỉ trên sân đấu mà còn trong giới thời trang và truyền thông.

Tinh thần kiên cường và sự chuẩn bị cho tương lai

Draper không để sự nổi tiếng làm xao nhãng mục tiêu thi đấu. Anh khiêm tốn chia sẻ rằng ở Anh, anh vẫn giữ cuộc sống khá bình dị, tránh xa sự chú ý khi không thi đấu. Dù vậy, Draper cũng thừa nhận sự nổi tiếng ngày càng tăng sẽ mang đến áp lực lớn hơn, nhất là tại các giải đấu lớn như Wimbledon, nơi anh sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt thành nhưng cũng là nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn.

Draper xứng đáng là ngôi sao tennis số 1 của nước Anh hiện tại

Anh cho biết mình có một đội ngũ hỗ trợ vững chắc xung quanh, giúp anh thích nghi với cuộc sống của một ngôi sao thể thao. Draper cũng nhắc lại lời khuyên của đàn anh Andy Murray về việc vừa phải đối mặt với kỳ vọng, vừa nhận được tình cảm từ người hâm mộ để giữ được sự cân bằng.

Với sự kết hợp giữa tài năng thiên bẩm, ngoại hình thu hút và thái độ chuyên nghiệp, Draper đang từng bước chứng minh anh không chỉ là “Người thừa kế Murray” mà còn là một ngôi sao sáng giá của làng tennis thế giới. Đặc biệt là ở nước Anh, nếu Draper nhận mình là tay vợt tài năng và điển trai số 2 thì có lẽ không ai đủ tự tin bước lên nhận số 1.