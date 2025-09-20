Rực lửa tennis Laver Cup: Ruud so tài Opelka căng thẳng, đội châu Âu chiếm thượng phong

🥎 Casper Ruud - Reilly Opelka: So tài không khoan nhượng

Trận đầu tiên của Laver Cup 2025 là màn so tài giữa Casper Ruud (hạng 12 ATP) của đội châu Âu và Reilly Opelka (hạng 62) của đội thế giới. Trong set 1, Opelka đã chơi đầy nỗ lực. Những game đầu tiên, đối thủ người Mỹ gây ra sự khó chịu cho Ruud và khiến tay vợt Na Uy không thể sớm bẻ game.

Opelka (áo đỏ) đối đầu Ruud trong trận khai màn Laver Cup 2025

Bước ngoặt của set 1 đến ở game 5 khi Ruud tận dụng tốt cơ hội để bẻ game. Nhờ vậy, tay vợt thuộc đội châu Âu thắng 6-4 trong set đầu tiên.

Set 2 còn căng thẳng hơn nữa. 12 game trôi qua mà không ai giành được lợi thế. Set đấu cuối cùng chỉ được định đoạt bằng loạt tie-break. Và ở đó, Ruud một lần nữa chiến thắng với tỷ số 7-4. Chung cuộc, Ruud đánh bại Opelka 2-0 để giúp đội châu Âu có lợi thế.

Jakub Mensik - Alex Michelsen: 3 set nghẹt thở

Mensik nhập cuộc chủ động và thắng dễ 6-1 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, ở set 2, ngôi sao thuộc đội châu Âu lại gặp khó, dù Michelsen là đối thủ dưới cơ. Set 2 sau đó phải định đoạt bằng loạt tie-break. Ở đó, tay vợt người Mỹ bất ngờ thắng 7-3.

Set 3 tiếp tục là màn rượt đuổi hấp dẫn. Cuối cùng, đẳng cấp nhỉnh hơn đã giúp Mensik thắng 10-8. Như vậy, đội châu Âu đang dẫn 2-0 trước đội thế giới khi cả Ruud và Mensik đều thắng.