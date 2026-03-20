SAO 17 tuổi mơ soán ngôi số 1 của Alcaraz, tạo địa chấn tại Miami Open?

Làng quần vợt thế giới đang bắt đầu chú ý tới một cái tên mới nổi đầy táo bạo, Moise Kouame. Ở tuổi 17, tay vợt người Pháp chuẩn bị ra mắt sân chơi ATP Masters 1000, và sớm đặt ra mục tiêu lớn nhất, trở thành số 1 thế giới.

Bệ phóng mang tên Miami Open

Nhận suất đặc cách tham dự Miami Open 2026, Kouame sẽ lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu chính một giải Masters 1000, cột mốc mà nhiều tay vợt trẻ phải mất nhiều năm mới chạm tới.

Hiện xếp hạng 385 thế giới, Kouame là tay vợt trẻ nhất trong top 900 ATP, nhưng tốc độ thăng tiến của anh lại khiến giới chuyên môn bất ngờ. Ngay đầu mùa 2026, tài năng cao 1m91 này đã vô địch liên tiếp hai giải thuộc hệ thống ITF, trước khi giành quyền dự ATP 250 tại Montpellier.

“Được chơi ở Miami là điều không thể tin nổi. Đây là một nơi rất đặc biệt, không đâu giống như vậy”, Kouame chia sẻ. Với anh, giải đấu tại Florida không chỉ là trải nghiệm, mà còn là cơ hội để thử sức với những tay vợt hàng đầu thế giới.

Trận đấu vòng 1 Miami Open 2026 chứng kiến màn ngược dòng đầy bản lĩnh của Moise Kouame trước Zachary Svajda. Sau khi để thua sát nút 5-7 ở set đầu, tay vợt người Pháp nhanh chóng lấy lại thế trận, tận dụng tốt những thời điểm then chốt để thắng liền hai set 6-4, 6-4.

Kouame tỏ ra hiệu quả hơn ở những game quyết định, đặc biệt là khả năng tận dụng break-point vượt trội (3/4 so với 2/12 của đối thủ). Chiến thắng nghẹt thở này giúp anh giành vé vào vòng 2 gặp hạt giống số 21 Lehecka của Séc (0h30, 21/3).

Giấc mơ lớn: Soán ngôi số 1 thế giới

Không giấu tham vọng, Kouame thẳng thắn tuyên bố mục tiêu dài hạn là vươn tới đỉnh cao mà hiện tại đang thuộc về những ngôi sao như Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner.

“Tôi muốn trở thành số 1 thế giới và giành nhiều danh hiệu Grand Slam. Đó là điều tôi tập luyện mỗi ngày”, tay vợt 17 tuổi khẳng định.

Khát vọng ấy không phải là lời nói suông. Hành trình của Kouame đang cho thấy những bước đi rõ ràng và nhanh chóng, từ ITF tới ATP 250, và giờ là Masters 1000, cấp độ gần nhất với đỉnh cao quần vợt.

Thần tượng Djokovic, viết giấc mơ của riêng mình

Giống nhiều tay vợt trẻ, Kouame lớn lên cùng cảm hứng từ Djokovic. Anh bắt đầu cầm vợt từ năm 5 tuổi sau khi theo dõi anh trai thi đấu, và nhanh chóng bị cuốn hút bởi phong cách cùng tinh thần bền bỉ của huyền thoại người Serbia.

“Tôi thực sự kinh ngạc khi xem Djokovic thi đấu, từ lối chơi cho tới ý chí của anh ấy”, Kouame thừa nhận.

Dẫu vậy, thay vì trở thành “bản sao”, Kouame đang từng bước xây dựng con đường riêng. Sự tự tin, khát khao và tốc độ phát triển nhanh chóng đang biến anh thành một trong những “ẩn số” thú vị nhất tại Miami năm nay.

Miami từ lâu được xem là “bệ phóng” cho nhiều ngôi sao trẻ, và giờ đây, mọi ánh mắt đang dõi theo xem liệu Kouame có thể tạo nên cú sốc đầu tiên trong sự nghiệp.