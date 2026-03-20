Trận đấu nổi bật

alexandre-vs-matteo
Miami Open
Alexandre Muller 0
Matteo Berrettini 2
reilly-vs-nuno
Miami Open
Reilly Opelka 2
Nuno Borges 1
stefanos-vs-arthur
Miami Open
Stefanos Tsitsipas 2
Arthur Fery 0
raphael-vs-grigor
Miami Open
Raphael Collignon 2
Grigor Dimitrov 1
jennifer-vs-sloane
Miami Open
Jennifer Brady 0
Sloane Stephens 2

Tennis đỉnh cao Miami Open: Alcaraz đấu Fonseca, Tsitsipas chạm trán De Minaur

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 ATP Tour Carlos Alcaraz

(Tin thể thao, tin tennis) Miami Open 2026 sôi động ngay từ vòng hai với loạt trận đáng chú ý, Alcaraz đấu Fonseca, Tsitsipas gặp De Minaur và Sabalenka ra quân trước Ann Li.

  

Carlos Alcaraz - Joao Fonseca: Khoảng 6h, 21/3 (vòng 2 đơn nam Miami Open)

Vòng hai Miami Open 2026 mang đến một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất giai đoạn đầu giải, khi tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz chạm trán “hiện tượng” tuổi teen Joao Fonseca.

Alcaraz (bên trái) và Fonseca (bên phải) có lần chạm tránh chính thức đầu tiên

Alcaraz (bên trái) và Fonseca (bên phải) có lần chạm tránh chính thức đầu tiên

Cuộc đối đầu giữa Alcaraz và Fonseca là lần chạm trán đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng đã sớm được xem như màn so tài tâm điểm của vòng hai. Tay vợt người Tây Ban Nha bước vào giải với phong độ cực cao, anh thắng 16/17 trận từ đầu mùa, giành hai danh hiệu lớn tại Australian Open và Doha ATP 500. Dù bất ngờ dừng bước trước Daniil Medvedev ở bán kết Indian Wells, Alcaraz vẫn cho thấy sự ổn định đáng nể ở vị trí số 1 thế giới.

Tuy nhiên, Fonseca rõ ràng không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Tay vợt 19 tuổi người Brazil đang nổi lên như một trong những tài năng đáng xem nhất ATP Tour. Anh vừa có hành trình ấn tượng tại Indian Wells Masters khi vào tới vòng bốn, đánh bại những cái tên chất lượng như Karen Khachanov và Tommy Paul, trước khi chỉ chịu thua nhà vô địch Jannik Sinner sau hai loạt tie-break.

Tại Miami, Fonseca cũng đã “làm nóng” bằng chiến thắng 3 set trước Fabian Marozsan. Trận đấu đó cho thấy điểm mạnh lớn của anh, giao bóng uy lực (12 ace, thắng 75% điểm giao bóng một) cùng khả năng bùng nổ trong những thời điểm then chốt. Đáng chú ý, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Brazil tiếp tục biến sân đấu thành “chảo lửa”, yếu tố có thể gây không ít áp lực cho Alcaraz.

Dù vậy, đẳng cấp và kinh nghiệm vẫn là điểm tựa lớn cho tay vợt số 1 thế giới. Alcaraz sở hữu lối chơi toàn diện, khả năng phòng thủ, phản công xuất sắc và bản lĩnh ở những trận cầu lớn. Dù thành tích tại Miami không quá vượt trội (3 thắng, 3 thua từ năm 2023), anh vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đấu này.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng Fonseca sau 3 set.

Stefanos Tsitsipas - Alex De Minaur: Khoảng 2h30, 21/3 (vòng 2 đơn nam Miami Open)

Vòng 2 Miami Open 2026 chứng kiến màn so tài đáng chú ý giữa Stefanos Tsitsipas và Alex de Minaur, cuộc đấu giữa “kỵ giơ” trong quá khứ và phong độ vượt trội ở hiện tại.

Cặp đấu duyên nợ giữa&nbsp;De Minaur (bên trái) và Tsitsipas (bên phải)

Cặp đấu duyên nợ giữa De Minaur (bên trái) và Tsitsipas (bên phải)

Tsitsipas từng áp đảo hoàn toàn đối thủ với 13 chiến thắng sau 15 lần đối đầu, thậm chí nhiều trận thắng khá dễ dàng. Tuy nhiên, thời điểm này tay vợt Hy Lạp không còn ở đỉnh cao khi phong độ phập phù, liên tục gặp khó trước các đối thủ lớn như Daniil Medvedev hay Andrey Rublev.

Ở chiều ngược lại, De Minaur đang thể hiện sự ổn định của một tay vợt top 6. Lối chơi dựa trên tốc độ, khả năng phòng ngự và phản công nhanh giúp anh trở nên cực kỳ khó bị đánh bại trên sân cứng. Dù lép vế về đối đầu, tay vợt Australia hiện tại được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự bền bỉ và phong độ cao.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ là màn giằng co, Tsitsipas cần tấn công dứt điểm nhanh, còn De Minaur sẽ tìm cách kéo dài các pha bóng để bào mòn đối thủ.

Dự đoán kết quả: De Minaur thắng sau 3 set.

Aryna Sabalenka - Ann Li: Khoảng 1h30, 21/3 (vòng 2 đơn nữ Miami Open)

Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka khởi đầu Miami Open trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Ann Li. Sabalenka bước vào giải với phong độ cực kỳ ấn tượng sau chuỗi trận thăng hoa tại Indian Wells, nơi cô liên tiếp đánh bại các đối thủ mạnh như Elena Rybakina hay Naomi Osaka. Sức mạnh trong từng cú đánh cùng khả năng áp đảo từ cuối sân giúp tay vợt Belarus gần như không cho đối thủ cơ hội.

Sabalenka (bên trái) dự báo sẽ có trận ra quân thuận lợi trước Ann Li (bên phải)

Sabalenka (bên trái) dự báo sẽ có trận ra quân thuận lợi trước Ann Li (bên phải)

Trong khi đó, Ann Li lại thể hiện phong độ thiếu ổn định khi thua 4/5 trận gần nhất trước Miami. Dù vừa có chiến thắng để “làm nóng”, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp, thể lực lẫn kinh nghiệm khiến tay vợt người Mỹ khó tạo nên bất ngờ. Xét đối đầu, Sabalenka cũng toàn thắng cả 2 lần gặp trước, càng củng cố thêm sự vượt trội trước trận đấu này.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng 2-0.

Lịch thi đấu Miami Open ngày 20-21/3 

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Miami Open - đơn nam - vòng 1

Thứ sáu, 20/3/2026

08:15

Alex Michelsen

Mattia Bellucci

On Sports

21:00

Valentin Royer

Thiago Agustin Tirante

On Sports

21:00

Terence Atmane

Daniel Altmaier

On Sports

22:00

Aleksandar Kovacevic

Rei Sakamoto

On Sports

22:30

Gabriel Diallo

Wu Yibing

On Sports

22:30

Christopher O'Connell

Marton Fucsovics

On Sports

Thứ bảy, 21/3/2026

00:00

Matteo Arnaldi

Alexander Shevchenko

On Sports

00:00

Arthur Cazaux

Tomas Barrios Vera

On Sports

00:00

Adam Walton

Sebastian Baez

On Sports

Tennis ATP 1000 - Miami Open - đơn nam - vòng 2

Thứ sáu, 20/3/2026

23:00

Casper Ruud

Ethan Quinn

On Sports

23:30

Jack Draper

Reilly Opelka

On Sports

23:30

Tommy Paul

Adrian Mannarino

On Sports

Thứ bảy, 21/3/2026

00:00

Arthur Fils

Darwin Blanch

On Sports

01:00

Roberto Bautista Agut

Karen Khachanov

On Sports

01:00

Botic van de Zandschulp

Taylor Fritz

On Sports

01:00

Alexander Bublik

Matteo Berrettini

On Sports

01:30

Moise Kouame

Jiri Lehecka

On Sports

01:30

Raphael Collignon

Flavio Cobolli

On Sports

02:30

Camilo Ugo Carabelli

Sebastian Korda

On Sports

02:30

Stefanos Tsitsipas

Alex de Minaur

On Sports

03:00

Zizou Bergs

Tomas Martin Etcheverry

On Sports

03:00

Mariano Navone

Valentin Vacherot

On Sports

06:00

Carlos Alcaraz

Joao Fonseca

On Sports

06:00

Luciano Darderi

Martin Landaluce

On Sports

06:00

Aleksandar Vukic

Rafael Jodar

On Sports

Tennis WTA 1000 - Miami Open - đơn nữ - vòng 2

Thứ sáu, 20/3/2026

09:00

Mirra Andreeva

McCartney Kessler

21:00

Diana Shnaider

Tereza Valentova

21:00

Zeynep Sonmez

Belinda Bencic

21:00

Linda Noskova

Sorana Cirstea

21:00

Anna Kalinskaya

Anastasia Zakharova

21:00

Anna Blinkova

Victoria Mboko

22:00

Amanda Anisimova

Ajla Tomljanovic

22:30

Yuliia Starodubtseva

Cristina Bucsa

22:30

Elvina Kalieva

Elise Mertens

22:30

Maria Sakkari

Alycia Parks

22:30

Karolina Muchova

Camila Osorio

22:30

Katie Boulter

Clara Tauson

23:30

Jelena Ostapenko

Dayana Yastremska

23:30

Taylor Townsend

Jasmine Paolini

Thứ bảy, 21/3/2026

00:00

Hailey Baptiste

Liudmila Samsonova

00:00

Elisabetta Cocciaretto

Coco Gauff

01:00

Elina Svitolina

Đang cập nhật

01:30

Aryna Sabalenka

Ann Li

01:30

Catherine McNally

Wang Xinyu

01:30

Zheng Qinwen

Sloane Stephens

01:30

Ekaterina Alexandrova

Lilli Tagger

02:30

Elena-Gabriela Ruse

Madison Keys

02:30

Iva Jovic

Paula Badosa

03:00

Kamilla Rakhimova

Marta Kostyuk

03:00

Peyton Stearns

Jaqueline Cristian

04:00

Talia Gibson

Naomi Osaka

04:00

Leylah Fernandez

Oksana Selekhmeteva

06:00

Francesca Jones

Jessica Pegula

07:30

Elena Rybakina

Yulia Putintseva

Alcaraz - Sinner quyết đấu ngôi số 1: Miami Open thành “chiến địa” quyết định
Alcaraz - Sinner quyết đấu ngôi số 1: Miami Open thành “chiến địa” quyết định

(Tin thể thao, tin tennis) Cuộc đua số 1 ATP giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner bước vào giai đoạn then chốt tại Miami Open 2026, nơi từng điểm số...

Bấm xem >>

-20/03/2026 11:50 AM (GMT+7)
