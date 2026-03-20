Nhà vô địch đấu vật 19 tuổi phạm tội tày đình, bị hành quyết công khai ở Iran

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao) Vụ hành quyết công khai nhà vô địch đấu vật 19 tuổi tại Iran gây chấn động, dấy lên tranh cãi gay gắt về tính minh bạch tư pháp và cáo buộc tra tấn trong quá trình xét xử.

Một vụ hành quyết gây chấn động dư luận quốc tế vừa diễn ra tại Iran, khi một nhà vô địch đấu vật tuổi teen cùng hai người khác bị treo cổ công khai, sau một phiên tòa gây nhiều tranh cãi về tính minh bạch và công bằng.

Theo truyền thông nhà nước, Saleh Mohammadi (19 tuổi), từng được xem là một tài năng trẻ của làng vật đã bị xử tử tại thành phố Qom, cùng với Mehdi Ghasemi và Saeed Davodi (21 tuổi). Vụ hành quyết được thực hiện “trước sự chứng kiến của một nhóm người”, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Saleh Mohammadi mới 19 tuổi

Bản án tử hình từ những cáo buộc gây tranh cãi

Cả ba bị kết tội liên quan đến cái chết của hai sĩ quan trong các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối chính quyền Iran. Theo cáo trạng, Mohammadi và Davodi bị cho là tham gia một nhóm ném bom xăng (Molotov) vào lực lượng an ninh tại quảng trường Nabutov ở Qom.

Một sĩ quan thuộc đơn vị đặc nhiệm Farajah, Mohammad Ghasemi Homapour, được cho là đã tử vong sau khi ngã khỏi xe máy trong hỗn loạn, với nhiều vết thương do dao và kiếm. Tòa án kết luận “con dao của Saleh Mohammadi” là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết.

Trong khi đó, Mehdi Ghasemi bị quy trách nhiệm trong một vụ sát hại khác, cũng diễn ra trong bối cảnh biểu tình.

Điểm đáng chú ý là cả ba đều phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, theo hồ sơ xét xử, họ đã “thú nhận tội” trong quá trình thẩm vấn, điều mà các tổ chức nhân quyền cho rằng được thực hiện dưới sức ép và tra tấn.

Làn sóng phản đối từ các tổ chức nhân quyền

Tổ chức Iran Human Rights (IHR) đã lên án gay gắt vụ việc. Giám đốc tổ chức, Mahmood Amiry-Moghaddam, nhận định: “Các bản án tử hình này được đưa ra sau những phiên tòa thiếu công bằng nghiêm trọng, dựa trên lời khai bị ép buộc. Đây là những vụ giết người ngoài pháp luật nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và dập tắt bất đồng chính kiến”.

Cùng quan điểm, nhà hoạt động nhân quyền kiêm võ sĩ đối kháng người Iran Nima Far cho rằng cái chết của Mohammadi là “một vụ sát hại mang động cơ chính trị”, nằm trong xu hướng nhắm vào các vận động viên những người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Nhà vô địch đấu vật tuổi teen cùng hai người khác trong phiên tòa

Bóng đen từ các cuộc biểu tình đẫm máu

Ba người bị hành quyết được cho là đã tham gia làn sóng biểu tình lan rộng trên toàn quốc, phong trào từng khiến hơn 30.000 dân thường thiệt mạng theo các nguồn đối lập. Trong chiến dịch trấn áp, khoảng 53.000 người đã bị bắt giữ, theo ước tính của các tổ chức giám sát nhân quyền.

Đáng lo ngại, đây mới chỉ là những trường hợp đầu tiên bị xử tử liên quan đến các cuộc biểu tình. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ “hành quyết hàng loạt” có thể gia tăng trong bối cảnh chính quyền Iran đối mặt với áp lực nội bộ và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Mahmood Amiry-Moghaddam nhấn mạnh: “Chính quyền đang chiến đấu để tồn tại, và họ hiểu rằng mối đe dọa lớn nhất đến từ chính người dân, những người khao khát thay đổi căn bản”.

